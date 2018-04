“Tiểu Long Nữ” Trần Nghiên Hy ngoại tình, khiến Nghê An Đông bỏ vợ?

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 16:07 PM (GMT+7)

Sau tin đồn ngoại tình, nam ca sĩ xứ Đài đã hoàn tất thủ tục li dị với vợ của mình. Trần Nghiên Hy bị cho là nguyên nhân chính trong sự việc này.

Ngày 27.4, thủ tục ly hôn của ca sĩ điển trai xứ Đài – Nghê An Đông và Lý Vân Ngọc đã chính thức hoàn tất. Cả hai người cùng có được quyền giám hộ với con gái nhỏ, cuộc hôn nhân kết thúc trong việc hoà giải êm đẹp.

Nghê An Đông và Lý Vân Ngọc lúc còn mặn nồng.

Năm 2014, Nghê An Đông thừa nhận đã kết hôn với Lý Vân ngọc trong xúc động dâng trào: “Vì tôi yêu bà xã, nên tôi không muốn che giấu nữa, vì sự che giấu này mà người phụ nữ yêu tôi đã phải chịu thiệt thòi... Tôi còn không thể đưa cô ấy đi dạo ở công viên.". Thậm chí, chàng ca sĩ đa tình còn hứa hẹn với vợ một tương lai hạnh phúc: "Mấy năm nay em đã vất vả rồi, anh chỉ hi vọng em vui vẻ."

Người chồng bội bạc Nghê An Đông và kẻ thứ ba Quản Khánh.

Trong thời gian đó, Nghê An Đông đang dính líu đến tin đồn tình cảm với nàng ngọc nữ màn ảnh” Trần Nghiên Hy. Trước đó, nam ca sĩ còn vô số những lùm xùm tình cảm với các diễn viên, ca sĩ, người mẫu và cả những hot girl mới nổi trên mạng xã hội.

Năm 2017, Nghê An Đông ngoại tình với nữ ca sĩ Quản Khánh bị phát hiện, ảnh hôn của hai người lan truyền khắp trang mạng xã hội. Quá tức giận vì bị phản bội, vợ Nghê An Đông lúc bấy giờ - Lý Vân Ngọc đệ đơn lên toà án, yêu cầu ly hôn và giành quyền giám hộ con gái, yêu cầu Nghê An Đông và Quản Khánh bồi thường tiền bạc. Cuối cùng, vì suy nghĩ cho con gái nhỏ tuổi, Lý Vân Ngọc đồng ý rút đơn kiện Nghê An Đông, chỉ kiện "kẻ thứ ba" Quản Khánh.

Cả hai công khai hôn nhau trên phố bị Netizen bắt gặp.

Rất nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ nàng “Tiểu Long nữ” trong lòng mình và vun đắp tình cảm cho tài tử điển trai Trần Hiểu (người đóng Dương Quá trong Tân Thần Điêu đại hiệp cùng Trần Nghiên Hy): "Trần Nghiên Hy không giống loại người đó đâu", "Trần Nghiên Hy phản bội Trần Hiểu sao? Thật không thể tin. Trần Hiểu tuyệt vời như vậy, nếu đây là sự thật, tôi chỉ biết trách Trần Nghiên Hy dại dột", "Khó tin quá. Trần Hiểu cũng rất đẹp trai, rất tốt mà, không hề thua kém Anthony"...

Mối quan hệ lén lút giữa Nghê An Đông - Trần Nghiên Hy ngày càng rõ nét.

Ngoại trừ Quản Khánh, Nghê An Đông còn bị cáo buộc ngoại tình với nữ diễn viên nổi tiếng khác, nhiều lời đồn đại cho biết đó chính là Trần Nghiên Hy. Cách đây không lâu, trên một blogger tin tức đang có những úp mở gợi lại tin đồn tình cảm của cả hai. Mối quan hệ giữa Trần Nghiên Hy - Nghê An Đông có được là nhờ cả hai từng hợp tác trong bộ phim "Linh hồn của bánh mì" năm 2012.

Vẻ đẹp thuần khiết của Trần Nghiên Hy đang dần mất đi tron lòng khán giả.

Thực tế, tin tức hai người "qua lại" với nhau trở thành tin đồn râm ran 2 năm nay, đặc biệt trong thời điểm hiện tại Nghê An Đông hoàn thành giấy tờ pháp lý ly hôn. Dù đã về chung một nhà với Trần Hiểu, thế nhưng, nàng “ngọc nữ” Trần Nghiên Hy vẫn bị các Netizen và giới báo chí nghi ngờ là nguyên nhân khiến Nghê An Đông li dị với người vợ của mình.