Tiếp viên hàng không xinh đẹp vướng nghi vấn "đi tour nhạy cảm" lên tiếng phản bác

Phan Quế Chi (sinh năm 1996, ở TP.HCM) được nhiều người biết đến khi tham gia vào nhóm thiện nguyện "Mai táng 0 đồng" trong đợt dịch Covid 19 vào năm 2021. Cô là một tiếp viên hàng không, tiktoker và hot girl Sài thành nổi tiếng với lượng người theo dõi, tương tác "khủng" sau mỗi video, bài đăng.

Mới đây trên trang cá nhân, Phan Quế Chi bất ngờ đăng chia sẻ status cảnh báo việc bản thân bị sử dụng ảnh mạo danh. Theo đó: "Hiện tại có nhóm người đang lấy hình ảnh của em đi chạy quảng cáo bậy bạ mục đích lừa đảo. Mọi người cẩn thận đừng truy cập vào kẻo bị lừa vào mấy group MẤT TIỀN OAN nhé ạ", cô viết.

Đi kèm với đó, người đẹp không ngại đăng tải ảnh chụp màn hình các nhóm hội mời chào dịch vụ "đi tour" nhạy cảm kèm theo những giới thiệu đầy khêu gợi. Thể hiện quan điểm mạnh mẽ, Phan Quế Chi đính chính: "Tên khai sinh em là Phan Quế Chi chứ không có Tuyết Nhi Xuyến Chi Cỏ ngựa nào ở đây đâu nha. Nhìn mặt tôi giống "teen gơ" (cô gái trẻ tuổi thiếu niên - pv) mới nhú lắm hay gì mà gán cho năm sinh 2k1 vậy?".

Cô cũng hài hước khi nhờ mọi người cùng chung tay báo cáo tin rác: "Tôi cũng cũng ước được 49kg lắm mà không được nè, tức gì đâu... Mọi người thấy thì report (báo cáo - pv) hộ em với nha! Thank you mọi người ạ".

Trước sự việc này, Phan Quế Chi từng nổi đình đám trên mạng xã hội với nhiều hoạt động xã hội và video cảnh báo an toàn trên máy bay. Cô được mệnh danh "nữ tiếp viên hàng không vạn người mê" khi có mặt trên khán đài theo dõi trận chung kết giữa Trường ĐH Thủy lợi và ĐH Huế giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam trên sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng hồi tháng 3/203.

Được yêu mến bởi dung mạo xinh đẹp, tài năng, Phan Quế Chi còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện. Ngoài ra, khi được công chúng biết đến nhiều hơn, cô có cơ hội để phát triển nghề tay trái: "Hiện tại, tôi đang làm đại diện hình ảnh, quảng cáo cho một số nhãn hàng về thẩm mỹ. Tôi cũng đang lấn sân vào lĩnh vực ca hát, tham gia một số show diễn nhỏ và đi học thanh nhạc để bản thân hoàn thiện hơn. Tôi luôn muốn mình bận rộn, làm nhiều công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập. Có thể nhìn lên chưa bằng ai, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống".

Đến nay, dù bận rộn khi cùng lúc đảm đương nhiều vai trò khác nhau nhưng người đẹp vẫn tranh thủ thời gian tổ chức những chuyến từ thiện, thăm hỏi và tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Phan Quế Chi tâm sự: "Tôi luôn cảm thấy rất may mắn vì được "nhận", được ưu ái rất nhiều. Cuộc sống này là một sự cân bằng giữa cho và nhận, do đó, tôi không thể chỉ sống chăm chút cho riêng bản thân thôi. Tôi muốn làm thật nhiều điều gì đó cho cộng đồng, để phần nào sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn".

Dịp trung thu vừa qua, Phan Quế Chi cũng gây chú ý khi hóa thân thành chị Hằng xinh đẹp, cùng chú Cuội đang đi giao lưu, phát quà cho hành khách trên chuyến bay. Người đẹp diện áo tứ thân màu trắng, kết hợp cùng phụ kiện cài tóc họa tiết cánh bướm điệu đà. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát càng làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng của nữ tiếp viên 9X. Khoảnh khắc chị Hằng xinh đẹp và chú Cuội xuất hiện trên chuyến bay sau đó được lan truyền khắp các trang mạng, nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác, "thả tim".

