Tiệc độc thân của Diễm My 9X, dàn sao Việt hội tụ chúc mừng

Tối ngày 13/12, Diễm My 9X đã tổ chức tiệc độc thân tại TP.HCM. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi khi diện chiếc váy quây trắng, mang khăn voan, khoe nhan sắc xinh đẹp những ngày sắp về nhà chồng. Ông xã doanh nhân Vinh Nguyễn cũng có mặt trong tiệc độc thân để chung vui cùng bạn bè.

Tiệc độc thân của Diễm My 9X có sự góp mặt của nhiều sao Việt như Nhã Phương, Hoàng Oanh, Diệu Nhi, Ngọc Thanh Tâm, Trang Hý, Khả Ngân, Adrian Anh Tuấn,... Tất cả điều cùng vui chơi hết mình, có nhiều khoảnh khắc hài hước. Diệu Nhi còn "bóc phốt" Diễm My là: "Cô dâu nói là người hướng nội mà cầm cái loa phát biểu vậy đó".

Tiệc độc thân của Diễm My 9X diễn ra tại TP.HCM.

Nhã Phương, Diệu Nhi, Khả Ngân và nhiều sao Việt đến chúc mừng nữ diễn viên.

Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn sẽ tổ chức lễ thành hôn vào ngày 16/12. Sau đó đến ngày 21/12, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới, mời nhiều nghệ sĩ, người thân và bạn bè thân thiết.

Trước đó, Diễm My 9X đã hé lộ ảnh cưới được chụp tại Úc. Nữ diễn viên chọn những thiết kế váy cưới màu trắng, khoe khéo vóc dáng thon gọn. Trong khi đó, doanh nhân Vinh Nguyễn lại diện đơn giản nhưng lịch lãm và nam tính.

Chia sẻ về bộ ảnh cưới, Diễm My 9X cho biết: "Bộ ảnh chụp những nơi My Vinh từng hẹn hò ở Melbourne. Tụi My cứ đi thong dong, dừng lại ngắm cảnh hay tấp vào một quán cà phê ven đường, rồi chụp những khoảnh khắc tự nhiên và cảm xúc nhất".

Ảnh cưới lãng mạn của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn.

Năm 2018, Diễm My 9X công khai chuyện tình với doanh nhân Vinh Nguyễn, nhận được nhiều lời chúc phúc của đồng nghiệp và khán giả. Khoảng thời gian bên nhau trước khi đến với hôn nhân, nữ diễn viên từng cho biết cả hai trải qua nhiều lần hợp tan. Song cuối cùng, cặp đôi vẫn có một cái kết đẹp.

Diễm My 9X từng chia sẻ về nửa kia rằng: "Bạn trai tôi chăm chỉ, chịu khó làm việc, đàng hoàng và tử tế. Tôi đề cao sự tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển bản thân, tiến về phía trước và xây dựng tương lai".

Bên cạnh đó, Diễm My 9X cũng rất được lòng gia đình chồng. Vào tháng 11 vừa qua, nữ diễn viên tin đồn mang thai con đầu lòng nhưng đã nhanh chóng phủ nhận.

