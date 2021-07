Thực hư ảnh cưới của Hoàng Thùy Linh và người tình tin đồn

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 10:02 AM (GMT+7)

Fan còn gửi lời chúc mừng cặp đôi với tấm ảnh cưới "bí mật".

Mới đây cư dân mạng xôn xao về tấm ảnh cưới của Hoàng Thùy Linh và Gil Lê. Trong ảnh, Gil Lê diện vest bảnh bao còn Hoàng Thùy Linh mặc váy cưới tinh khôi. Bức hình toát lên niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Hoàng Thùy Linh và Gil Lê trong bức hình ghép đôi ảnh cưới

Nhiều người hâm mộ còn coi đây là ảnh cưới bí mật của cặp đôi và gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên, thực tế đó chỉ là sản phẩm photoshop do fan “đẩy thuyền” cho hai người. Bức ảnh ghép này xuất phát từ tình cảm yêu mến cặp đôi của fan. Ngoài việc ghép hình, fan còn lồng thêm phần nhạc ca khúc Yes I Do (Cưới nhau đi). Đây không phải lần đầu tiên fan muốn Hoàng Thùy Linh và Gil Lê là một cặp đôi thực sự. Sau khi tìm những “dấu vết” về mối quan hệ thân thiết giữa hai ngôi sao này, fan rất tích cực “ship” họ thành đôi, mặc dù chính chủ không hề lên tiếng thừa nhận.

Hoàng Thùy Linh và Gil Lê cùng trong hội bạn thân, thường xuyên đi ăn và tụ tập cùng nhau. Thời gian đầu cả hai né tránh ồn ào tin đồn tình cảm khi đứng cách nhau trong các bức hình chụp chung đám bạn nhưng sau đó cởi mở hơn, sẵn sàng đứng sát nhau chụp hình. Mặc dù vướng tin đồn hẹn hò nhưng cả hai đều lảng tránh.

Thời gian gần đây Hoàng Thùy Linh và Gil Lê cởi mở khi chụp hình cạnh nhau

Gần đây Hoàng Thùy Linh vừa chia sẻ thông tin khá thú vị khi một ứng dụng hẹn hò gửi lời gợi ý dùng thử. Cô nàng khá bất ngờ với lời mời này. Cư dân mạng còn cho rằng vì Hoàng Thùy Linh là "hoa đã có chủ" nên không cần tới việc mai mối này.

Hoàng Thùy Linh bất ngờ với lời mời ứng dụng hẹn hò, liệu có phải ngầm khẳng định "hoa đã có chủ"?

