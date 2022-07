Tân Hoa hậu Ngọc Châu từng bị an ninh sân bay giữ lại vì lý do "khó nói"

Chia sẻ của người đẹp Tây Ninh khiến nhiều người bất ngờ.

Sau đêm đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, Tân Hoa hậu Ngọc Châu trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. Những thông tin về đời tư, sự nghiệp của cô thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Hoa hậu Ngọc Châu gây ấn tượng khi đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”

Mới đây, clip Ngọc Châu chia sẻ trong chương trình “Lời tự sự” bất ngờ được người hâm mộ “đào” lại. Theo đó, trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, Ngọc Châu đã nhiều lần đoạt ngôi vị cao trong các cuộc thi mà cô tham gia cả trong và ngoài nước. Người đẹp Tây Ninh được fan ví von “dành cả thanh xuân để đi thi sắc đẹp”.

Ngọc Châu nhớ mãi sự cố khi quá cảnh tại sân bay Dubai. Cô bất ngờ bị nhân viên an ninh giữ lại vì nghi ngờ làm nghề nhạy cảm “không trong sáng”. Lý do họ đưa ra vì thấy người đẹp Việt Nam trang điểm và mặc trang phục lộng lẫy. Lúc đó Ngọc Châu đang trên hành trình dự thi “Hoa hậu Siêu quốc gia” ở Ba Lan. Cô cũng thừa nhận trình độ tiếng Anh của mình kém nên không thể giải thích cho nhân viên an ninh hiểu.

Ngọc Châu chia sẻ về sự cố nhớ đời

Ngọc Châu kể: “Lúc đó điện thoại của tôi hết pin nên cũng không thể “cầu cứu” ai được. Tôi đã cố gắng giải thích bằng vốn tiếng Anh của mình. Tôi cũng không biết họ có hiểu tôi nói gì không. Tôi khá hoảng khi bị giữ lại một khoảng thời gian khá dài, tất cả hành khách đều yên vị trên máy bay, chỉ mình tôi ở lại sân bay”. Rất may sau đó, nhân viên an ninh gọi điện cho cấp trên trao đổi và họ chấp nhận cho cô đi tiếp. “Lúc đó tôi như vỡ òa”, Hoa hậu 9X bày tỏ. Năm đó, Ngọc Châu đã lọt top 10 “Hoa hậu Siêu quốc gia 2019”, ẵm giải “Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á”.

Cũng trong chương trình, người đẹp sinh năm 1994 cho biết, cô là con thứ hai trong gia đình có 3 người con. Bố mất sớm từ khi cô còn nhỏ nên bản thân cô cũng không có quá nhiều ký ức về bố của mình. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khẳng định, cô chưa bao giờ nói gia đình của mình khó khăn. Bà luôn cố gắng để các con có cuộc sống tốt hơn. “Tôi cảm giác mẹ như người hùng. Các cô chú cùng thời luôn nói mẹ tôi rất giỏi và chính tôi cũng cảm thấy như vậy”, Ngọc Châu bộc bạch.

Mặt mộc của Ngọc Châu gây ấn tượng

Người đẹp Tây Ninh tuyên bố mình đủ sức làm đại gia cho mình nên không yêu cầu bạn trai phải giàu

Trong thời gian tới, Ngọc Châu cũng sẽ đại diện cho Việt Nam “đem chuông đi đánh xứ người”, đọ sắc cùng hàng trăm vẻ đẹp trên khắp thế giới tại “Hoa hậu Hoàn vũ 2022”. Khán giả kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

