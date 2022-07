Tài tử vướng bê bối tình dục gây chấn động và cái kết hẩm hiu

Armie Hammer đang thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng khi làm nhân viên bán hàng ở Cayman.

Sau một thời gian vắng bóng khỏi giới giải trí vì tai tiếng bạo lực tình dục, Armie Hammer đã gần như mất tất cả. Anh được cho là đã suy sụp đến mức phải kiếm sống bằng nghề bán hàng ở Cayman.

Ngày 13/7, trên tạp chí Variety xuất hiện những bức ảnh của Hammer mặc đồng phục nhân viên khu nghỉ dưỡng Morritt thuộc đảo Cayman. Anh đang làm nhân viên hướng dẫn khách du lịch.

Armie Hammer được đồn đoán đang làm việc tại khu nghỉ dưỡng Morritt.

Đại diện của Armie Hammer đã phủ nhận cho rằng tất cả chỉ là một trò đùa do bạn bè của nam diễn viên tạo ra. Thế nhưng, nhiều nguồn tin cho rằng anh thực sự làm việc tại khách sạn, nhưng không phải trong vai trò người hướng dẫn.

Nguồn tin của Variety chia sẻ: "Anh ấy đang làm việc tại một buồng nhỏ. Thực tế là anh ấy đã hoàn toàn suy sụp và đang cố gắng trang trải qua ngày và kiếm tiền để nuôi gia đình".

Tờ quảng cáo đã khiến nhiều người nói về công việc mới của Armie Hammer

Bên cạnh đó, nguồn tin này nói thêm, Hammer trước đây quản lý một khu chung cư ở Quần đảo Cayman, nơi anh chọn sống để ở gần hai con với vợ cũ là Elizabeth Chambers.

Với vẻ ngoài điển trai cùng diễn xuất ấn tượng, Armie Hammer từng gây dựng tên tuổi qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Billy, The Social Network, J.Edgar, Mirror Mirror,... Đặc biệt, thành công của vai diễn Oliver trong bộ phim tình cảm, lãng mạn Call Me By Your Name vào năm 2017 đã tạo nên bước đệm vững chắc cho anh trong công việc.

Nam diễn viên nổi tiếng với vai đồng tính trong Call Me By Your Name

Thế nhưng, sự nghiệp của nam tài tử bỗng chốc sụp đổ vào tháng 1/2021 khi xuất hiện thông tin Armie Hammer tham gia vào những buổi thác loạn và có những hành vi bạo lực tình dục nhắm vào nhiều bạn tình, họ phải tố cáo vì cảm thấy ghê sợ và thậm chí phải nhờ đến trị liệu tâm lý.

Ngày 14/1, trong bài phỏng vấn với tờ Pagesix, người mẫu Courtney Vucekovich - bạn gái cũ Hammer tố cáo nam diễn viên khống chế và bạo hành cô. "Anh ta làm bạn say đắm với vẻ ngoài quyến rũ. Sau đó, anh ta huấn luyện bạn với những điều đen tối, nặng nề và khiến bạn cảm thấy như bị bào mòn. Tôi dùng từ bào mòn ở đây để chỉ các mặt về tinh thần, thân thể, cảm xúc và cả tài chính".

Armie Hammer và Paige Lorenze hẹn hò đầu năm 2020

Cuối tháng 1, Paige Lorenze - một bạn gái cũ khác của Hammer cũng tiết lộ với Pagesix là từng bị diễn viên bạo hành trong bốn tháng hẹn hò.

Theo USA Today, ngày 5/2, công ty quản lý nghệ sĩ William Morris Endeavor hủy hợp đồng với Hammer sau hàng loạt cáo buộc từ các tình cũ của nam diễn viên. Gần đây, Hammer cũng rút khỏi hai dự án phim Shotgun Wedding của Jennifer Lopez và series The Offer của hãng Paramount Pictures.

Tháng 5/2021, nam diễn viên điều trị tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Florida để cai nghiện tình dục, ma túy và rượu. Đến tháng 12, Armie Hammer được cho là đã hoàn thành điều trị và trở lại với cuộc sống đời thường.

Armie Hammer và vợ cũ

Về đời tư, trước khi nổ ra scandal, Armie Hammer từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và hai cô công chúa nhỏ. Tuy nhiên, đến năm 2020, hai người đã chia tay và những việc này xảy ra một năm sau đó.

