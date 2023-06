Tài tử Lương Gia Huy lộ ngoại hình già nua gây sốc

Theo HK01, tài tử Hong Kong (Trung Quốc) - Lương Gia Huy (Tony Leung) hiện đang quay phim ở Trung Quốc Đại lục. Ngoại hình của nam diễn viên 65 tuổi mới đây lọt vào ống kính của "người qua đường" khiến nhiều khán giả sốc. Được biết, đây là tạo hình vai ông lão trung niên của Lương Gia Huy trong phim mới. Tuy nhiên, không ít người sửng sốt vì ngoại hình già nua của tài tử đình đám.

Hình ảnh mới nhất của Lương Gia Huy trên phim trường.

Trong ảnh, Lương Gia Huy 65 tuổi nhưng được trang điểm với làn da nhăn nheo, chảy xệ trông như ông lão 80. Tuy nhiên, số khác lại lên tiếng cho rằng việc trang điểm nhân vật như vậy phù hợp với hình tượng trong phim mới. Hơn nữa, ngoại hình nam diễn viên ở ngoài đời cũng không có nhiều khác biệt so với tạo hình trong phim ảnh.

Trước đó, Lương Gia Huy nhận lời mời phỏng vấn trên tờ HK01. Ở tuổi 65, ngoại hình tài tử đình đám thuở nào đã in hằn dấu vết thời gian. Tuy nhiên, ông vẫn giữ được phong độ và sức khỏe ổn định, miệt mài với sự nghiệp diễn xuất.

Tài tử 65 tuổi trong lần phỏng vấn gần đây.

Lương Gia Huy cho biết, thời còn trẻ, ông làm việc rất chăm chỉ và quay 13 phim trong một năm để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ở độ tuổi U70, Lương Gia Huy đã đóng hơn 140 bộ phim. Tuy nhiên, ông không muốn dừng ở con số này và cũng không có ý định giải nghệ.

"Hong Kong là một thành phố nhỏ, nhiều nhất là mất nửa giờ lái xe để di chuyển từ nơi này sang nơi khác đóng phim. Sự ra đời của hai cô con gái làm phát sinh rất nhiều chi phí, tôi phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày để kiếm tiền", ông tâm sự.

Lương Gia Huy thời trẻ.

Lương Gia Huy thừa nhận, có 3 kiệt tác phim ảnh để đời trong sự nghiệp của ông là Thùy liêm thính chính/Reign Behind the Curtain (1983), Giám ngục phong vân/ Prison on Fire (1987) và Người tình/The Lover (1992). Trong đó, bộ phim Người tình được quay tại Việt Nam.

Ngoài những hình ảnh đẹp tại TPHCM được trau chuốt tỉ mỉ đến từng khung hình, Người tình còn khiến người xem bất ngờ vì những cảnh tình ái táo bạo giữa Lương Gia Huy và Jane March. Phim kể về mối tình của cô gái người Pháp 15 tuổi và một đại gia Hoa kiều. Trong phim, cả hai có nhiều cảnh khỏa thân nóng bỏng nhưng không hề bị cắt. Tờ Setn cho biết, đây là bộ phim táo bạo nhất trong sự nghiệp của Lương Gia Huy.

Lương Gia Huy trong phim "Người tình".

Để tìm kiếm nam diễn viên đóng vai "đại gia Hoa kiều" trong phim, Jean-Jacques Arnault đến Hollywood để tìm người thích hợp. Tuy nhiên, thời điểm đó, các diễn viên Trung Quốc ở Hollywood chủ yếu là ngôi sao võ thuật. Trong khi đó, người mà Jean-Jacques Arnault tìm phải có phong thái lịch lãm. Sau đó, Jacques Arnault quay về châu Á để tìm ra gương mặt phù hợp. Tuy nhiên, đi khắp Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải, Đài Bắc, Hong Kong, ông vẫn không tìm được ứng cử viên thích hợp cho vai diễn.

Sau đó, đạo diễn nổi tiếng người Ý Bernardo Bertolucci đã tiến cứ Lương Gia Huy. Sau khi gặp mặt Lương Gia Huy, Jacques Arnault tin chắc anh chính là người mình cần tìm. Tuy nhiên, lúc đó, ông lại khá lo lắng về khả năng tiếng Anh của tài tử họ Lương. Do sợ không đủ năng lực, Lương Gia Huy không dám nhận vai diễn này. Jacques Arnault phải dành rất nhiều thời gian thuyết phục mới nhận được cái gật đầu từ tài tử họ Lương.

Vẻ lịch lãm, bảnh bao của nam diễn viên.

Nhiều năm sau khi phim được phát hành và tạo ra "cơn sốt" khắp toàn cầu, Lương Gia Huy lần đầu nói về những cảnh quay thân mật với Jane March. Anh thừa nhận rất khó tương tác với Jane March bởi đây là lần đầu tiên cô đóng phim. Chính vì thế, áp lực khi đó rất lớn vì vừa là khoảng cách tuổi tác vừa là sự khác biệt về văn hóa.

"Áp lực của cô ấy là đóng cảnh nóng thật tốt, còn áp lực của tôi là làm sao vừa quay được những thước phim tình ái đẹp vừa tìm cách để cô ấy cảm thấy thoải mái trong các cảnh quay", Lương Gia Huy chia sẻ.

Cảnh nóng của Lương Gia Huy trong phim "Người tình"

Sau nhiều giờ làm việc và tương tác vui vẻ trên phim trường, Jane March cũng cuối cùng thoải mái và tự nhiên hơn. "Tôi nghĩ quay cảnh thân mật thực sự rất khó và mệt mỏi", Lương Gia Huy nói thêm.

Về đời tư, Lương Gia Huy kết hôn với Giang Gia Niên - người đã đứng lên bảo vệ anh khi bị giới xã hội đen đe dọa. Cặp đôi có hai cô con gái xinh đẹp. Trên trang cá nhân, Lương Gia Huy thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Gia đình của nam diễn viên.

