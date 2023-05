Sao nữ bị nhà đài "cấm sóng" vì tự ý chụp ảnh gợi cảm bất ngờ tái xuất trong phim mới

Lên sóng từ ngày 15/5, bộ phim Nhất vũ khuynh thành (Night Beauties) do Vương Tinh sản xuất hiện là tác phẩm hot nhất TVB hiện nay. Diễn viên chính tham gia bộ phim là những cái tên đình đám như Hoa hậu Trần Pháp Dung, Diêu Tử Linh, Đường Văn Long, Dương Minh, Thái Khiết.

Ngoài ra, phim có sự góp mặt của các diễn viên khác như Trần Tinh Dư, Văn Khải Linh, Quảng Khiết Doanh, Trang Tư Mẫn, Phó Gia Lợi, Trang Tư Minh, Triệu Thạc Chi, Quan Sở Diệu,...

Lấy đề tài hộp đêm thập niên những năm 80, phim có nhiều cảnh quay táo bạo.

Dù chỉ mới đi được 1/3 chặng đường nhưng Nhất vũ khuynh thành gây được sự chú ý với khán giả. Ngoài những cái tên vài năm không đóng phim của TVB như Trần Pháp Dung, Văn Khải Linh, người hâm mộ tinh ý còn nhận ra một người đẹp khác, đó chính là Triệu Thạc Chi (Wylie Chiu).

Trong phim, Triệu Thạc Chi đóng vai một vũ nữ của hộp đêm do Trần Pháp Dung làm bà chủ. Theo HK01, ban đầu vai diễn này thuộc về Đặng Y Đình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đặng Y Đình phải chờ thêm 21 ngày cách ly vì đi đi về về từ Hong Kong (Trung Quốc) tới Đại lục. Trong khi đó, TVB không thể chờ thêm gần 1 tháng để diễn viên cách ly nên đành tìm diễn viên khác thay thế. May mắn, Triệu Thạc Chi lúc đó đang ở thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và không cần phải cách ly, có thể gia nhập đoàn phim ngay.

Tạo hình vai vũ nữ của Triệu Thạc Chi trong phim.

Sự xuất hiện của Triệu Thạc Chi trong phim truyền hình Nhất vũ khuynh thành khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là lần hiếm hoi cô tái xuất đóng phim của TVB sau hơn chục năm vì ồn ào bị nhà đài "cấm vận" do tự ý chụp ảnh gợi cảm.

Triệu Thạc Chi được các tay môi giới phát hiện khi quay quảng cáo cho một ngân hàng lớn vào năm 2006. Ngay sau đó cô bèn lấn sân đóng phim và ký hợp đồng với công ty của doanh nhân Lâm Kiến Danh (Ông Lâm đã qua đời vào năm 2021 vì bệnh ung thư hạch - PV). Năm 2008, Triệu Thạc Chi có vai diễn đầu tay trong phim Thịnh trang vũ bộ ái tác chiến/Dressage To Win và chính thức ra mắt với tư cách diễn viên.

Từ một người mẫu, Triệu Thạc Chi bén duyên với nghề diễn.

Tuy nhiên, khi phim vừa lên sóng chưa được 1/2 chặng đường, Triệu Thạc Chi bất ngờ tung ra bộ ảnh gợi cảm khiến TVB bị sốc. Theo Chinatimes, bộ ảnh trên khiến sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1987 lao đao. Cô vướng nghi vấn bị nhà đài TVB "phong sát ngầm", cấm không được đóng phim.

Do tác phẩm Tuyệt đại thương kiêu/You're Hired (2009) đã quay từ trước nên những cảnh quay của Triệu Thạc Chi vẫn được giữ lại nhưng phân cảnh của cô không nhiều. Sau bộ phim này, Triệu Thạc Chi cũng dừng đóng phim của TVB.

Vì tự ý chụp ảnh gợi cảm khi phim đang chiếu, nữ diễn viên 8X bị TVB "phong sát".

Dù bộ sách ảnh bị nhà đài phản ứng tiêu cực nhưng lại giúp Triệu Thạc Chi nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thậm chí, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) khi đó còn đưa Triệu Thạc Chi vào danh sách mẫu nội y nóng bỏng nhất Hương Cảng cùng Châu Tú Na và Trần Tĩnh.

Năm 2011, cô thực hiện bộ sách ảnh nội y gợi cảm thứ hai và nhanh chóng bán hết sạch chỉ sau vài ngày. Thậm chí, ông chủ Lâm Kiến Danh còn mở cuộc họp báo để chúc mừng "gà cưng" của mình.

Sau nhiều năm theo đuổi công việc người mẫu, sự nghiệp của Triệu Thạc Chi dần đi xuống. Năm 2013, cô hết hợp đồng với công ty quản lý cũ và không tái ký. Người đẹp 8X cũng chuyển hướng sang đóng phim điện ảnh. Cô nhận được vai diễn trong phim Đông luyến vọng nhật do Huệ Anh Hồng đóng chính. Ngoài lĩnh vực điện ảnh, nữ diễn viên 8X còn đóng nhiều phim ở Đại lục.

Để tăng thêm khả năng diễn xuất, Triệu Thạc Chi còn tìm tới Huỳnh Thu Sinh và nhận anh làm thầy chỉ dạy kỹ năng diễn xuất. Nhờ đó, diễn xuất của cô được cải thiện rất nhiều khi đóng Ẩn thế gia môn hay Ái thượng nữ bồ đoàn 3.

Sau hơn chục năm mâu thuẫn với TVB, cô mới quay lại nhà đài đóng phim.

Mãi tới năm 2017, mối quan hệ giữa cô và TVB mới dần dịu lại khi nữ diễn viên đóng một vai khách mời trong Mái ấm gia đình 4. Tới năm 2020, Triệu Thạc Chi cũng đóng một vai nhỏ trong Bước qua ranh giới 2. Tuy nhiên, cái tên Triệu Thạc Chi chỉ thực sự được truyền thông chú ý khi tham gia Nhất vũ khuynh thành.

