Tài tử "Giày thủy tinh" kết hôn cùng "nữ thần phát thanh viên" kém 17 tuổi

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 08:44 AM (GMT+7)

Nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Cách đây vài giờ (theo giờ địa phương), truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin tài tử So Ji Sub đã chính thức đăng ký kết hôn cùng bạn gái kém 17 tuổi thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Ngay sau khi tin tức được lan truyền trên mạng xã hội, công ty quản lý của So Ji Sub đã lên tiếng xác nhận cho biết cặp đôi chính thức nên vợ chồng vào ngày 7/4. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng đến tài tử So Ji Sub cùng bạn gái.

So Ji Sub đã đăng ký kết hôn cùng bạn gái kém 17 tuổi

Đồng thời, đại diện của So Ji Sub cho biết thêm: "Theo mong muốn của So Ji Sub và Jo Eun Jung, để ghi nhớ khoảnh khắc hạnh phúc này, cặp đôi sẽ tổ chức một bữa cơm thân mật chỉ có hai bên gia đình. Vì trong những ngày tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên So Ji Sub sẽ không tổ chức hôn lễ, thay vào đó, vợ chồng anh quyết định quyên góp 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng) để ủng hộ các trẻ em cùng gia đình khó khăn có thể chi trả cho các phương tiện để học online”.

Cặp đôi chính thức hẹn hò từ tháng 5 năm ngoái

So Ji Sub và Jo Eun Jung công khai hẹn hò từ tháng 5/2019. Trong suốt thời gian hẹn hò, cặp đôi thường xuyên dành cho nhau những buổi đi chơi lãng mạn cùng khoảnh khắc ngọt ngào, vui vẻ.

Jo Eun Jung là phóng viên từng phỏng vấn So Ji Sub trong một chương trình truyền hình

So Ji Sub sinh năm 1977, với chiều cao 1,82 m, anh khởi nghiệp làm người mẫu sau đó chuyển sang đóng phim. Năm 2002, So Ji Sub nổi tiếng với bộ phim Giày thủy tinh. Anh cũng hẹn hò với nữ diễn viên Kim Huyn Joo đóng chung trong phim. Sau khi chia tay, So Ji Sub độc thân trong nhiều năm.

Bạn gái của tài tử phim "Giày thủy tinh" là phóng viên Jo Eun Jung, sinh năm 1994, tốt nghiệp khoa múa của Đại học nữ Ewwha, Hàn Quốc. Jo Eun Jung là một gương mặt MC xinh đẹp nhất của giải đấu Liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Tuy nhiên sau đó cô đã nghỉ việc và chuyển sang làm cho đài SBS.

Jo Eun Jung sở hữu nhan sắc xinh đẹp và được mệnh danh là "nữ thần phát thanh viên"

Cặp đôi quen biết nhau từ tháng 4/2018, khi Jo Eun Jung là người thực hiện cuộc phỏng vấn hai diễn viên chính phim Be with you, Son Ye Jin và So Ji Sub cho đài này.

Cô nàng được đánh giá là phù hợp với những tiêu chuẩn mẫu bạn gái lý tưởng của So Ji Sub

Sau khi cặp đôi hẹn hò, không ít người hâm mộ đã nhận ra Jo Eun Jung rất giống với miêu tả của So Ji Sub về hình ảnh người con gái lý tưởng để hẹn hò: "Tôi là một người bận rộn và thích cống hiến cho công việc. Vì vậy tôi mong đó sẽ là một cô gái thấu hiểu cho công việc của tôi. Về ngoại hình, tôi thích các cô gái có đôi chân đẹp, mái tóc dài, cao khoảng 1,68 m".

