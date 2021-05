Sơn Tùng tậu siêu xe 12 tỷ vượt mặt Ngọc Trinh gây xôn xao

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 09:00 AM (GMT+7)

Điều bất ngờ liên tiếp được nam ca sĩ này dành cho người hâm mộ khi khoe chiếc siêu xe 12 tỷ.

Sau khi phát hành MV mới, Sơn Tùng M-TP tiếp tục mang tới bất ngờ cho người hâm mộ. Nam ca sĩ đăng tải loạt ảnh bên chiếc xế hộp mới cứng Mercedes AMG G63. Cùng với đó, Sơn Tùng khẳng định: “Finally I got this car. Welcome to my team." (tạm dịch: Cuối cùng tôi cũng có được chiếc xe này. Chào mừng em đến với đội của anh).

Sơn Tùng khoe chiếc G63 mới tậu

Phía dưới bình luận, từ các sao Việt tới fan đều chúc mừng và lấy làm bất ngờ với chiếc siêu xe mới tậu của Sơn Tùng. Được biết, phiên bản này có giá khoảng từ 11 tỷ đến 12 tỷ đồng.

Đây cũng là chiếc siêu xe mà Ngọc Trinh có ý định tậu. Tuy nhiên, Sơn Tùng đã “vượt mặt” sỡ hữu ngay cho mình một chiếc với màu rất độc – lạ.

G63 cũng là mẫu xe được nhiều sao Việt mê xe ưa thích. Cường Đô la từng khoe về chiếc G63 với phiên bản màu xanh hiếm gặp, được thiếu gia này đặt hàng chờ hơn 6 tháng.

Chiếc siêu SUV của Cường Đô la

Trong khi đó, đại gia Minh Nhựa cũng tậu cho mình một chiếc với tông màu đen – trắng vào bộ sưu tập xe.

Nam ca sĩ Tuấn Hưng cũng khoe dáng bên chiếc G63 mới đây sau khi bán "siêu ngựa".

Tuấn Hưng bên chiếc siêu xe màu đen mới tậu

Trước khi sắm siêu xe mới, Sơn Tùng thường đi chiếc Range Rover Evoque màu đỏ. Chiếc xe có giá niêm yết là 2,749 tỷ đồng được Sơn Tùng mua vào năm 2016. Khi đó, Sơn Tùng mới bước sang tuổi 22.

Nam ca sĩ còn tiết lộ việc mua chiếc Range Rover này để đi show cho thuận tiện hoặc dùng làm "đạo cụ" cho các dự án MV. Anh còn bật mí phải nhờ bố giữ hộ cát-xê mới đủ tiền sắm xe, nếu không sẽ tiêu vào dự định âm nhạc.

Sơn Tùng bên chiếc Range Rover màu đỏ quen thuộc

Sơn Tùng là một trong những ca sĩ có cát-xê cao ngất ngưởng trong showbiz Việt. Năm 2020 anh từng được đồn đoán đút túi 1 tỷ đồng cho một đêm diễn ở quán bar trong trung tâm thành phố. Tháng 12/2020, Sơn Tùng đứng đầu trong một bảng xếp hạng 10 ca sĩ Việt có cát-xê cao nhất với mức giá 1,5 tỷ đồng/show. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này gây nhiều tranh cãi khi chỉ xếp “chị đại” Mỹ Tâm có mức cát-xê 150 triệu đồng, bằng 1/10 mức của Sơn Tùng. Điều này không phù hợp với thực tế nên nhiều cư dân mạng không tin tưởng vào độ chính xác của những con số được đưa ra.

Nguồn: http://danviet.vn/son-tung-tau-sieu-xe-12-ty-vuot-mat-ngoc-trinh-gay-xon-xao-502021758593258.htmNguồn: http://danviet.vn/son-tung-tau-sieu-xe-12-ty-vuot-mat-ngoc-trinh-gay-xon-xao-502021758593258.htm