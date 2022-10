Sĩ Thanh, Nam Em bất ngờ khi có "chị em sinh đôi"

Đọ sắc cùng Sĩ Thanh, BB Trần phải thốt lên: "Chị em sinh đôi nhưng em gấp đôi chị".

Trong đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú, Sĩ Thanh và BB Trần là phù dâu, liên tục đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc hai người cùng diện trang phục phù dâu là áo corset ren, khoác lụa mỏng manh tông hồng gợi cảm và đọ sắc khiến BB Trần phải thốt lên: "Chị em sinh đôi nhưng em gấp đôi chị".

Bên dưới bài viết của BB Trần, nhiều người cũng nhận xét hai người có nhiều điểm tương đồng.

Trong showbiz Việt, có nhiều nghệ sĩ nếu đặt hình ảnh cạnh nhau trông chẳng khác gì "anh chị em sinh đôi". Nam Em đăng quang cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, là người kế nhiệm của Hoa hậu Đặng Thu Thảo (đăng quang Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2012).

Đáng chú ý nhan sắc của hai người đẹp có nhiều điểm tương đồng nên Nam Em được đặt biệt danh "bản sao của Hoa hậu Đặng Thu Thảo".

Mỹ nhân chuyển giới Nhật Hà và diễn viên Thuý Ngân được nhận xét giống nhau từ góc mặt đến nụ cười.

Hoa hậu Mai Phương Thúy và diễn viên Phương Hằng đều sở hữu nét đẹp hao hao nhau từ gương mặt khả ái, nụ cười tươi tắn, sống mũi cao. Chưa kể cả hai đều có phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng nên thường xuyên bị nhận nhầm là chị em sinh đôi.

Nói về việc so sánh nhan sắc với Hoa hậu Mai Phương Thúy, Phương Hằng từng chia sẻ: "Thực ra tôi nghĩ mình được so sánh với hoa hậu Mai Phương Thúy vì có gương mặt hao hao giống chị, cộng thêm chiếc răng khểnh - giống chị Thúy ngày trước. Nhiều người hỏi tôi: “Có cảm thấy khó chịu không khi bị so sánh vậy?”.Thực ra chẳng có gì để mà khó chịu. Được so sánh với chị Mai Phương Thúy là hoa hậu, rất xinh đẹp, tài giỏi, tham gia nhiều hoạt động từ thiện, trong khi tôi là một diễn viên trẻ mới vào nghề nên việc được so sánh này khiến tôi vui trước tiên. Tôi cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Hoạt động ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng Kỳ Duyên và Bảo Thy được nhận xét giống nhau đến bất ngờ.

