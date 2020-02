Sau ly hôn chồng, chân dài Next Top tung ảnh tắm nude gây chú ý

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 10:28 AM (GMT+7)

Tuyết Lan liên tục chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng sau khi xác nhận đã ly hôn ông xã doanh nhân.

Trên trang cá nhân, người mẫu Tuyết Lan bất ngờ tung ảnh nude nóng bỏng trong bồn tắm. Những hình ảnh gợi cảm của Á quân Vietnam's Next Top Model nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là ngay sau khi Tuyết Lan vừa tuyên bố đã ly hôn chồng sau 1 năm gắn bó. "Strong like whisky, Soft like bubble" - (Tạm dịch: Mạnh mẽ như whisky, mềm mại như bong bóng) - Tuyết Lan viết trên Facebook cá nhân.

Đây cũng là động thái đầu tuyên của Tuyết Lan sau thông tin ly hôn ông xã Việt Kiều. Nhiều ý kiến còn cho rằng, chân dài khá thoải mái và ngày càng táo bạo khi trở lại cuộc sống độc thân sau đổ vỡ hôn nhân.

Tuyết Lan nude táo bạo trong bồn tắm nhận được nhiều sự quan tâm.

Tuyết Lan là người mẫu trưởng thành từ cuộc thi "Vietnam's Next Top Model" mùa đầu tiên. Với danh hiệu Á quân, chân dài gặt hái được những thành công nhất định, từng trình diễn trên nhiều sàn diễn thời trang đình đám cả trong nước và quốc tế. Cô công khai chuyện tình cảm với bạn trai Việt Kiều vào năm 2015 và quyết định "về chung nhà" vào tháng 8/2018.

Trong những ngày đầu năm mới, Tuyết Lan bất ngờ xác nhận ly hôn ông xã, sau thời gian dài không chia sẻ nhiều về cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người tiếc nuối. Cô cho biết, nguyên nhân "đường ai nấy đi" với chồng cũ là do khác biệt tính cách, bất đồng và trái ngược quan điểm sống. Sau ly hôn, Tuyết Lan cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nhau.

Tuyết Lan xác nhận ly hôn ông xã Việt kiều sau một thời gian dài không chia sẻ gì về nhau.

Sau ly hôn, Tuyết Lan thoải mái chia sẻ những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

