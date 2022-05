Sau 5 ngày "án phạt 70 triệu", Sơn Tùng M-TP bất ngờ có động thái mới

Động thái mới của nam ca sĩ gây tò mò.

Sơn Tùng M-TP đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng lẫn giới truyền thông vì những lùm xùm liên quan đến MV "There's no one at all". Theo đó, vì hình ảnh trong cá khúc có chưa nội dung nhạy cảm nên phía giọng ca gốc Thái Bình đã bị xử phạt hành chính là 70 triệu đồng và phải gỡ bỏ MV nêu trên dưới hình thức điện tử trên các nền tảng; đồng thời nộp lại số lợi nhuận thu từ ca khúc này.

Sơn Tùng M-TP

Sau 5 ngày bị xử phạt, hôm nay (10.5) trên trang fanpage Facebook Sơn Tùng M-TP có bài đăng chính thức, gây chú ý. Theo đó, nam ca sĩ đăng tải loạt ảnh mặc chiếc áo phông có in dòng chữ There's no one at all - nằm trong chiến dịch phát hành MV và tạo dáng điệu nghệ bên du thuyền. "Hãy nhớ rằng, luôn có ai đó bên cạnh chúng ta!" Sơn Tùng M-TP bày tỏ.

Đồng thời nam ca sĩ cũng không quên nhắc đến "đứa con tinh thần" đã bị gỡ bỏ và úp mở việc sẽ ra bài hát mới. Anh viết: "Nghe There's no one at all ở một nơi khác khiến tôi có thêm cảm hứng cho bài hát tiếp theo!". Qua lời chia sẻ nêu trên có thể phỏng đoán giọng ca trẻ này đang đi du lịch ở một nơi xa hậu "cú ngã" ở MV lần này để tìm kiếm cảm hứng cho bài hát tiếp theo. Điều này khiến công chúng vô cùng trông đợi, tò mò liệu rằng Sơn Tùng M-TP sẽ tiếp tục cho ra mắt ca khúc gì hậu "thất bại" lần này.

Giọng ca sinh năm 1994 mặc áo phông có họa tiết do chính tay mình vẽ, đeo kính đen cùng mái tóc xoăn nhẹ lãng tử

Bên dưới bài đăng, rất nhiều bình luận tích cực, đồng thời bày tỏ mong muốn nam ca sĩ sẽ sớm trở lại ở những dự án tiếp theo. "Biết sai mà sửa là được rồi", "Sếp đẹp trai quá ạ", "Lại sắp có bài mới rồi", "Ra bài mới và rút kinh nghiệm lần này anh nhé", "Mãi yêu và ủng hộ anh ạ",... bình luận của dân mạng. Hiện bài đăng vẫn đang nhận được lượng tương tác lớn.

Trước đó 2 ngày, Sơn Tùng M-TP cũng đã xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội TikTok với video dài hơn 44 giây, hát theo giai điệu của "There's no one at all". Đồng thời chia sẻ: "Show me your hands if you're still listening to There's no one at all" (Tạm dịch: Hãy cho tôi thấy cánh tay nếu bạn vẫn đang nghe There's no one at all).

Hiện MV đã không còn tồn tại trên tất cả các nền tảng

Hình ảnh nam ca sĩ trong MV

"There's no one at all" vốn là dự án đã được nam ca sĩ ấp ủ và hoàn thiện trong hơn 2 năm, đánh dấu một thử thách mới trong âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, hát hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, sau khi lên sóng nội dung của MV gặp nhiều ý kiến trái chiều, chỉ trích nên cơ quan chức năng đã vào cuộc và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

