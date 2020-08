Sao Việt bị hiểu lầm: BTV Ngọc Trinh trùng tên tình cũ Hoàng Kiều chưa sốc bằng "trùm xã hội đen" này

Thứ Hai, ngày 17/08/2020 04:04 AM (GMT+7)

Vì trùng tên với đồng nghiệp, Trọng Hùng, Minh Tiệp, BTV Ngọc Trinh... rơi vào tình huống "dở khóc dở cười".

Scandal nữ giảng viên Âu Hà My và chồng - diễn viên kiêm đạo diễn Nguyễn Trọng Hưng ly hôn sau 11 tháng chung sống thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trọng Hưng sinh năm 1993, được biết đến với vai diễn Hưng "chim én" trong Bộ tứ 10A8. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều bộ phim khác như Đi qua mùa hạ, phim ngắn Bảy ngày cho tình yêu, Taxi đêm.... Sau khi xảy ra lùm xùm, Trọng Hưng đã khóa trang Facebook cá nhân.

Mới đây, diễn viên Trọng Hùng bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái cho biết anh bị nhiều người nhầm lẫn là... Trọng Hưng - chồng Âu Hà My do hai cái tên "na ná" nhau. "Mình là Trọng Hùng chứ không phải Trọng Hưng nhé các bạn trẻ! Thấy hôm qua tự nhiên nhiều người ngỏ ý làm quen. Cái người kia tôi không quen không biết và không có ý kiến gì đâu nhé!", Trọng Hùng viết.

Trọng Hùng sinh năm 1989 ở Nghệ An. Anh được biết đến với nhiều vai diễn ấn tượng như gã giang hồ tên Tuấn trong Người phán xử, gã chồng vũ phu mê cờ bạc tên Khải trong Về nhà đi con ... Nam diễn viên kết hôn năm 2017 và có hai nhóc tỳ. Sau vai Hoàng "mỏ" trong phim Sinh tử, nam diễn viên quyết định tạm dừng sự nghiệp đóng phim sang Đức định cư vào tháng 9.2019.

Tháng 5.2018, vụ ồn ào BTV - MC Minh Tiệp của Đài truyền hình VTV bị em vợ tố bạo hành gây xôn xao dư luận. Trong lúc sự việc chưa ngã ngũ, nhiều cư dân mạng truy tìm Facebook của MC Minh Tiệp để dằn mặt. Tuy nhiên, do trùng tên mà diễn viên Nguyễn Minh Tiệp bị dân mạng nhầm lẫn là MC bị em vợ tố bạo hành. Bị làm phiền, Minh Tiệp cuối cùng phải lên tiếng trên trang cá nhân, bày tỏ việc bị nhầm lẫn với người khác. "Tên tôi: Nguyễn Minh Tiệp, đang bị nhầm lẫn với ai đó, xin đừng hiểu nhầm nhé", nam diễn viên viết.

Để tăng thêm độ tin tưởng, nam diễn viên còn quay thêm 1 clip ở hậu trường đóng phim. “Mong quý vị và khán giả, cũng như mọi người, hãy chia sẻ giùm tôi. Hãy hiểu rằng tôi là Nguyễn Minh Tiệp diễn viên, không phải là Nguyễn Minh Tiệp kia. Xin cảm ơn!”, Minh Tiệp nhấn mạnh.

Minh Tiệp sinh năm 1977, được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm như Lập trình cho trái tim, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Tiếng dương cầm trên biển, Cảnh sát hình sự,... Năm 2018, Minh Tiệp gây chú ý với vai diễn ông trùm xã hội đen Vũ "mặt sắt" trong phim Quỳnh búp bê.

Tháng 7.2018, Quang Đăng livestream tố bị bạn trai cũ MC Liêu Hà Trinh lừa đảo khi cùng hợp tác làm ăn chung. Bạn trai cũ của Liêu Hà Trinh tên Thành - một chủ resort ở Đà Nẵng. Do trùng tên với nhân vật được Quang Đăng nhắc đến mà Tronie (tên thật Ngô Trọng Thành) bị dân mạng bàn tán. Sự việc ồn ào gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Tronie nhưng may mắn, Quang Đăng đã lên tiếng đính chính nam ca sĩ không liên quan đến vụ việc. Tất cả là do cư dân mạng nhầm lẫn vì cả hai trùng tên. Ảnh: Quang Đăng - Liêu Hà Trinh và bạn trai cũ - Tronie (từ trái sang phải)

Tronie tên thật Ngô Trọng Thành, là cựu thành viên 365, nổi tiếng với thể loại nhạc Rap. Sau 7 năm rời nhóm, Tronie vẫn hoạt động nghệ thuật.

MC - BTV Dương Ngọc Trinh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Trong một buổi trò chuyện trực tiếp năm 2017, Ngọc Trinh cho biết cô nhiều lần rơi vào tình huống trớ trêu khi trùng tên với "nữ hoàng nội y".

"Cách đây 2 năm, chúng tôi có làm bản tin tài chính kinh doanh và mời một khách mời để nói về vấn đề khá nhạy cảm trong ngành xây dựng. Ban đầu, khách mời này nhất quyết không nhận, tuy nhiên, khi nghe đến tên Ngọc Trinh, người này kêu lên: 'Ah, cô người mẫu Ngọc Trinh đúng không? Tôi sẽ đến'", BTV Ngọc Trinh kể lại.

Việc trùng tên với chân dài quê Trà Vinh khiến BTV Ngọc Trinh nhiều lần rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Có lần, cô đồng ý tham gia một buổi phỏng vấn, nhưng sau đó câu hỏi cô nhận được qua mail lại đều xoay quanh người mẫu nổi tiếng của ông trùm Vũ Khắc Tiệp. Thay vì khó chịu, BTV Ngọc Trinh cho biết "khi trùng tên với người khác có sự phiền toái nhưng cũng nhiều điều thú vị".

