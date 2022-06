Sao nam quát fan quá khích, giận dữ khi vợ bị xô đẩy

Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 10:58 AM (GMT+7) Chia sẻ

Người hâm mộ còn lo lắng hơn khi thấy điều này ở Tom Hanks.

Tom Hanks và vợ là Rita Wilson đã gặp rắc rối trước một nhà hàng ở Manhattan vào ngày 16/6. Một vài fan và cánh truyền thông đã tiếp cận, chụp ảnh và liên tục hỏi han nam diễn viên. Một người trong số đó đã xô vào Rita Wilson khiến bà mất thăng bằng. Bà đã phải ôm tay và nói to: "Dừng lại đi". Tom Hanks lập tức đứng lại, kiểm tra tình trạng của vợ sau đó hét lớn, yêu cầu tất cả lùi về sau.

Nam diễn viên 65 tuổi giận dữ cảnh cáo người đã xô đẩy vợ mình.

Các bảo vệ nhanh chóng có mặt và đưa vợ chồng Tom Hanks rời khỏi đó. Nữ diễn viên Rita Wilson là người vợ thứ hai của Tom Hanks, hai người kết hôn từ năm 1988, có hai con trai chung là Chet (sinh năm 1990) và Truman (sinh năm 1995). Hai vợ chồng vẫn thường cùng xuất hiện ở các họp báo, sự kiện ra mắt phim của nhau.

Tom Hanks và vợ thường xuyên đi cùng nhau ở các sự kiện. Hai người cùng sinh năm 1956

Nhiều người hâm mộ khen ngợi hành động của “Forrest Gump”, nhưng đồng thời lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên. Ông trông gầy yếu hơn so với thời gian quay bộ phim gần nhất là Elvis. Trong phim này, ông đóng nhân vật phản diện.

Tom Hanks và bạn diễn Austin Butler trong một cảnh phim "Elvis", sẽ ra mắt cuối tháng 6 này. Ông vào vai Tom Parker, quản lý của Elvis Presley.

Đầu tháng này, Tom Hanks xuất hiện cùng đạo diễn và bạn diễn trong một họp báo quảng bá phim. Sức khỏe của ông yếu đi thấy rõ, tay ông liên tục run rẩy khi cầm mic trả lời phỏng vấn. Từ năm 2013, Tom Hanks đã tiết lộ ông bị tiểu đường tuýp 2, căn bệnh khiến ông trở nên “lười biếng” và “thành một gã ngốc”.

Nam tài tử sẽ có ba phim ra mắt trong năm 2022, bao gồm Elvis - phim tiểu sử của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley, phim hoạt hình Pinocchio và phim tâm lý A man called Otto.

Tom Hanks được coi là một trong những huyền thoại sống của Hollywood. Ông có một gia tài phim đồ sộ cùng những đóng góp to lớn cho điện ảnh thế giới suốt hơn bốn mươi năm qua, với vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch. Ông đã giành vô số đề cử, giải thưởng từ khi bước chân vào nghệ thuật, bao gồm 6 đề cử Oscar, 10 đề cử Quả Cầu Vàng với 2 lần chiến thắng ở Oscar và 4 lần giành giải Quả Cầu Vàng.

Một số phim nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng của Tom Hanks có thể kể đến như: Philadelphia, Forrest Gump, Giải cứu binh nhì Ryan (Saving private Ryan), Con đường diệt vong (Road to perdition), Một mình trên hoang đảo (Cast away), Cơ trưởng Phillips (Captain Phillips), Một ngày đẹp trời ở khu phố (A beautiful day in the neighborhood).

Forrest Gump (1994) là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Tom Hanks, cũng giúp ông giành về một tượng vàng Oscar cho Nam chính xuất sắc nhất.

