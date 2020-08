Rộ tin Phạm Băng Băng đang mang thai khi vừa "mon men" quay lại showbiz

Thứ Năm, ngày 27/08/2020 17:20 PM (GMT+7)

Phạm Băng Băng được trông thấy với vòng 2 nhô cao "lùm lùm" khi ra phố.

Xuất hiện trong một buổi tụ tập gần đây với bạn bè, Nữ hoàng giải trí Phạm Băng Băng gây chú ý với vòng 2 lớn bất thường. Theo đó, sau khi ăn tối tại một nhà hàng, Phạm Băng Băng và mọi người cùng nhau ra về, người đẹp đeo khẩu trang kín mặt, diện một chiếc váy mỏng màu vàng, dáng suông dài, để lộ bụng nhô lên cùng dáng đi cồng kềnh, đôi khi còn vô thức đưa tay lên xoa bụng, rất giống tư thế của một thai phụ. Đặc biệt, trong nhóm bạn đi cùng còn có Trương Soái, người từng dính scandal tình ái với Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng đi ăn tối với bạn và lộ bụng lớn bất thường

Những bức hình này của "nàng Võ Mỵ Nương" ngay lập tức được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn, nhiều nghi vấn đặt ra liệu có phải Phạm Băng Băng đã có bến đỗ mới và đang có tin vui?

Tuy nhiên, không ít fan vào bênh vực, nói rằng Phạm gia vừa ăn tối xong, do dạo này không tham gia showbiz nhiều nên không cần phải luyện tập và ăn kiêng khắt khe, vì vậy vòng eo lớn hơn là chuyện hết sức bình thường.

Trước những lời bàn tán và tranh cãi của cư dân mạng, Phạm Băng Băng vẫn giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng Kim Tỏa vướng tin đồn bầu bí.

Phạm Băng Băng có một danh sách dài các người tình tin đồn, bị cho là qua lại với khoảng 20 người đàn ông và dùng thân xác để đổi lấy sự nghiệp, danh tiếng. Trong đó, mối tình của Phạm Gia và ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo được cho là bí ẩn nhất, phức tạp nhất.

Phạm Thừa Thừa từng bị đồn là con của Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo

Ông trùm Hồng Kim Bảo khi đó thường xuyên xuất hiện bên cạnh người đẹp với tư cách “cha nuôi”, nâng đỡ cô trong sự nghiệp và dành cho nữ diễn viên nhiều lời khen có cánh. Cũng chính vì vậy mà dấy lên tin đồn Phạm Băng Băng có con với Hồng Kim Bảo, và để che mắt dư luận, nữ hoàng thị phi đã nhận đó là em trai mình, để cho cha mẹ nuôi dưỡng.

Phạm Gia và gia đình ra sức thanh minh, nói đó là đứa con do mẹ cô có thai ngoài ý muốn ở tuổi trung niên, nhưng khi nhìn ngoại hình của Phạm Thừa Thừa không giống cha mẹ, lại cách chị gái tới 19 tuổi và xuất hiện sau khi mỹ nhân họ Phạm qua lại với lão đại võ thuật Hong Kong, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục lan truyền tin đồn và chỉ trích Phạm Băng Băng dựng chuyện.

Cuối cùng, chị em họ Phạm đã khởi kiện 1 Blogger lên tòa án và được bồi thường 22,000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng), đây cũng là một việc làm răn đe những cá nhân có hành vi tương tự.

Không lâu sau đó, nữ diễn viên lại vướng vào lùm xùm tương tự. Còn nhớ, sau khi chia tay Lý Thần không lâu, nàng Kim Tỏa cũng bị tung tin đồn đang có con với một vị đại gia, đây cũng chính là lý do khiến bạn trai cô không chấp nhận được và cặp đôi đường ai nấy đi. Người đưa tin còn tung lên bức ảnh Phạm Băng Băng cùng ê – kíp có mặt tại sân bay Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày ở Mỹ, người đẹp xuất hiện với thân hình mũm mĩm, vòng 2 lớn bất thường, vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ.

Phạm Gia cũng từng bị đồn có con với đại gia nên bị bạn trai Lý Thần chia tay

Thậm chí, có tài khoản còn mạnh dạn chỉ rõ bạn trai lúc đó của Phạm Gia là Ngô Thiết Quân, chủ tịch tập đoàn Thiết Cơ Ở Nam Kinh. Hình ảnh trích xuất từ camera đường phố cho thấy, Phạm Băng Băng mặc váy rộng như váy bầu, xuất hiện trong bãi đậu xe gần nhà ông Ngô.

Nữ hoàng giải trí Cbiz đã rất phẫn nộ, thẳng tay đâm đơn kiện những người tung tin đồn này. Kết quả, mỹ nhân họ Phạm giành phần thắng, tài khoản bôi nhọ cô đã công khai xin lỗi nữ diễn viên trên mạng xã hội.

Giải thích về lý do vòng 2 của Phạm Băng Băng to nhỏ thất thường, quản lý của cô cho biết, nữ diễn viên thuộc tạng người dễ mập, lại ham ăn. Mỗi lần phải làm việc vất vả, Phạm mỹ nữ sẽ ăn bù để lấy sức, do nạp quá nhiều calo và chất béo nên bị tăng cân bất ngờ và dễ dàng phát tướng.

Quản lý cho biết, Phạm Băng Băng khá ham ăn nên thường tăng cân mất kiểm soát

Vốn là một trong những sao hạng A nổi tiếng của Cbiz, sở hữu khối gia tài khủng và có cuộc sống đáng mơ ước, nhưng vì scandal trốn thuế nên sự nghiệp của Phạm Băng Băng xuống dốc không phanh. Sau 2 năm bị đóng băng, người đẹp hiện vẫn chưa có dự án phim mới nhưng đang nỗ lực từng bước quay trở lại showbiz bằng việc chụp hình cho các tạp chí, làm đại diện nhãn hàng.

Người đẹp đang từng bước quay trở lại showbiz

Ngoài ra, nữ diễn viên phát triển sự nghiệp kinh doanh với thương hiệu mỹ phẩm riêng. Cô thường livestream chia sẻ cách làm đẹp và giới thiệu sản phẩm do công ty của mình sản xuất.

Khi chia sẻ về chuyện tình duyên, quản lý và bạn bè khẳng định, mỹ nữ họ Phạm vẫn đang độc thân, trước đó không lâu còn cùng bạn bè đồng nghiệp tổ chức lễ Thất tịch.

