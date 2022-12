Rộ tin đồn bạn gái Song Joong Ki là cựu diễn viên và đang mang thai, công ty phản hồi ra sao?

Ngay sau khi công ty quản lý của Song Joong Ki xác nhận nam diễn viên đang hẹn hò, danh tính bạn gái của anh lập tức được cư dân mạng săn lùng. Nhiều người suy đoán Katy Louise Saunders - cựu diễn viên người Anh là bạn gái của Song Joong Ki. Bằng chứng được đưa ra là bài phát biểu khi nhận Daesang của nam diễn viên tại lễ trao giải APAN Star Awards 2022. Trong bài phát biểu, Song Joong Ki đã nói cảm ơn Katy, Marla, Maya và Antes, mà Maya, Antes lại là tên cún cưng của Katy.

Bài phát biểu của Song Joong Ki

Katy từng khoe cún cưng trong một bài đăng trên Facebook.

Katy Louise Saunders sinh năm 1984. Cô là con lai, có bố là người Anh, mẹ là người Colombia. Katy từng sống tại London và Ý khi còn nhỏ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2002, tham gia diễn xuất trong nhiều tựa phim như The Lizzie McGuire Movie (2003), The Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018), The Scorpion King: Book of Souls (2018)... Katy đã giải nghệ và hiện đang làm giáo viên dạy tiếng Anh.

Katy Louise Saunders khi còn là diễn viên

Một số tin đồn lan truyền Katy là gia sư tiếng Ý cho Song Joong Ki khi anh đóng Vincenzo.

Nhan sắc xinh đẹp của Katy khiến nhiều cư dân mạng tiếc nuối vì cô từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.

Truyền thông Hàn đã liên hệ với HighZium Studio - công ty quản lý của Song Joong Ki để xác thực Katy Louise Saunders có phải bạn gái của Song Joong Ki hay không. Tuy nhiên, công ty từ chối đưa ra phản hồi: "Chúng tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì khác ngoài thông tin Song Joong Ki đang hẹn hò".

Người hâm mộ bật cười trước cách trả lời của HighZium Studio. Bởi trước đó, với mọi tin đồn liên quan đến nghệ sĩ công ty, HighZium Studio đều đưa ra phản hồi thừa nhận hoặc phủ nhận nhanh chóng, dứt khoát. Vì phản ứng mập mờ khác lạ này từ công ty, fan tin rằng khả năng cao Katy chính là bạn gái của Song Joong Ki.

Trên các diễn đàn thảo luận còn lan truyền tin đồn có người đã bắt gặp Song Joong Ki và bạn gái đến phòng khám sản phụ khoa. Tin đồn này còn xuất hiện trước khi công ty quản lý của anh xác nhận tin hẹn hò. Về đồn đoán bạn gái Song Joong Ki đang có thai, ngày 26/12, HighZium Studio tuyên bố: "Thật khó để xác nhận vì đó là cuộc sống riêng tư của anh ấy". Ngoài ra, công ty bổ sung thêm: "Chúng tôi rất biết ơn nếu mọi người không nếu các bạn hạn chế lan truyền thông tin chưa được xác thực".

