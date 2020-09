"Quỳnh búp bê" 3 lần chia tay đại gia, doanh nhân thành đạt vì lý do bất ngờ

Thứ Ba, ngày 08/09/2020 17:15 PM (GMT+7)

Diễn viên Phương Oanh xác nhận chia tay bạn trai là doanh nhân sau 5 tháng công khai chuyện tình cảm.

Vào tháng 3/2020, diễn viên Phương Oanh gây chú ý khi bất ngờ công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội với bức ảnh ôm phía sau một chàng trai. Nữ diễn viên sau đó còn nhiều lần chia sẻ hình ảnh lãng mạn, tình tứ, thậm chí là khoá môi táo bạo. Dù vậy, Phương Oanh vẫn giấu kín danh tính của bạn trai.

Chia sẻ về một nửa của mình, "Quỳnh búp bê" chỉ tiết lộ bạn trai là người lớn hơn mình 2 tuổi, đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên đến mới đây, Phương Oanh bất ngờ xác nhận đã chia tay bạn trai sau 5 tháng yêu nhau. Từng rất kỳ vọng vào mối quan hệ này nhưng sau một thời gian tìm hiểu, nữ diễn viên và bạn trai quyết định "đường ai nấy đi" vì có nhiều điểm không phù hợp và cảm thấy không thể cùng nhau đi xa hơn. "Tôi nghĩ đã không phù hợp thì không nên cố níu kéo, gượng ép. Chia tay là điều tốt cho cả hai" - Phương Oanh chia sẻ.

Phương Oanh xác nhận chia tay bạn trai sau 5 tháng công khai chuyện tình cảm.

Nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết cả hai đã chia tay một cách nhẹ nhàng khi đã hết duyên chứ không phải vì lỗi lầm ồn ào nào khác. "Cả hai chúng tôi đều không làm gì có lỗi với nhau nhưng vì đã hết duyên nên không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ. Hiện tại, mọi chuyện đã qua một cách nhẹ nhàng, êm đẹp và tôi cũng không muốn nhắc đến quá nhiều nữa" - Phương Oanh chia sẻ.

Trước đó, Phương Oanh tự nhận là người kém may mắn, truân chuyên trong chuyện tình cảm. Cô tâm sự: "Sau những đổ vỡ, tôi nhận thấy mình cũng là người không may mắn trong tình yêu. Người ta vẫn nói xinh đẹp thông minh không bằng may mắn. Ngày xưa, tôi không tin đâu. Tôi cứ nghĩ nếu mình luôn nỗ lực thì những điều xứng đáng sẽ đến với mình. Nhưng bây giờ tôi tin cần phải may mắn nữa".

Phương Oanh tự nhận là người không gặp may mắn trong chuyện tình yêu.

Là người rất nghiêm túc trong các mối quan hệ nhưng diễn viên Phương Oanh vẫn gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Trước đó, nữ diễn viên từng công khai việc đã chia tay bạn trai là những doanh nhân thành đạt. Theo đó, "Quỳnh búp bê" không ngại chia sẻ về 2 người bạn trai trong những mối tình trước đó đều là đại gia, doanh nhân thành đạt. "Người ta thường mặc định những người có điều kiện và địa vị xã hội 1 chút đã là đại gia rồi. Hai mối tình trước của tôi đều là những đại gia như vậy. Tôi không phủ nhận tin đồn này bởi mình hoàn toàn không làm gì hổ thẹn với lương tâm, như cướp bồ hay giật chồng người khác…" – Phương Oanh chia sẻ.

Tuy nhiên, Phương Oanh không thể gắn bó lâu dài với những bạn trai là đại gia trước đây. Lý do được nữ diễn viên tiết lộ: "Đại gia thường lắm tài nhiều tật, không có người đàn ông nào có tài mà lại không có tật cả. Người yêu trước của Oanh cũng như vậy. Lý trí thì mình biết đó là điều đương nhiên nhưng đôi khi trái tim lại không chịu đựng được, cảm thấy áp lực nên Phương Oanh quyết định dừng lại".

Phương Oanh cũng từng công khai yêu toàn đại gia, doanh nhân thành đạt nhưng không thành.

Phương Oanh xuất thân là một người mẫu và lấn sân sang diễn xuất. Nữ diễn viên từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình khi thủ vai Quỳnh trong bộ phim gây sốt "Quỳnh búp bê". Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm và khả năng diễn xuất tự nhiên, cảm xúc, nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến và là nhân tố sáng giá trong làng điện ảnh Việt.

Sau bộ phim "Quỳnh búp bê", Phương Oanh tiếp tục trở thành cái tên được săn đón, xuất hiện trong một loạt các bộ phim truyền hình và gần đây nhất là trong "Cô gái nhà người ta".

Trước đó, Phương Oanh gây xôn xao khi thông báo tạm ngưng đóng phim trong khoảng 1-2 năm. Phương Oanh kể, sau Quỳnh Búp bê, cô nhận vai dồn dập. Là người cầu toàn trong công việc, Phương Oanh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất vai diễn. Những tháng qua, Phương Oanh cùng lúc theo 3 đoàn phim. Cô căng thẳng đến căng mạch máu não, thiếu ngủ và phải truyền nước, uống thuốc bổ não, thuốc an thần để tăng sức đề kháng, duy trì sức khỏe. Do đó, cô quyết tạm dừng đóng phim để tái tạo năng lượng, lấy lại sức khỏe, cảm xúc cho ngày trở lại.

