Quang Hùng MasterD nhận quà giá trị "khủng" từ fan Thái

Tình cảm nồng nhiệt của khán giả xứ sở chùa vàng khiến giọng ca "Dễ Đến Dễ Đi" vô cùng xúc động.

Quang Hùng MasterD là một cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ sau khi các bản hit của anh “làm mưa làm gió” tại Việt Nam lẫn Thái Lan. Mới đây, nam ca sĩ đã quyết định tổ chức một mini concert tại xứ sở chùa vàng – Bangkok vào đúng dịp sinh nhật của mình, với cái tên “The Journey of Memories" (Hành Trình Ký Ức).

Đông đảo fan Thái Lan có mặt tại mini concert của Quang Hùng

Từ sớm, đông đảo người hâm mộ đã có mặt và chuẩn bị nhiều banner, khẩu hiệu mang thông điệp đầy ý nghĩa để gửi gắm tình cảm đến nam ca sĩ. Điều này cho thấy được tầm ảnh hưởng của Quang Hùng MasterD đối với người hâm mộ ở Thái Lan.

Trong suốt chương trình, Quang Hùng và ekip đã chuẩn bị những video đặc biệt ghi lại khoảnh khắc hậu trường hiếm hoi, những thước phim tóm gọn lại hành trình từ một cậu ca sĩ thích cover các ca khúc nổi tiếng như nhạc phim” Hậu Duệ Mặt Trời”, và bắt đầu được công chúng biết đến nhờ bản cover mashup 30 bài hit đình đám Vpop, cán mốc 17 triệu view, cho đến khi anh trở thành hiện tượng với ca khúc “Dễ Đến Dễ Đi”.

Quang Hùng MasterD là ca sĩ Việt hiếm hoi gặt hái thành công trên đất Thái

Chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp của Quang Hùng chính là khi anh được mời về công ty của Only C, được sáng tác và hát cùng đàn anh tài năng như Only C, Lou Hoàng. Cũng tại đây, ca khúc “Vì Yêu Là Nhớ” của ca sĩ Han Sara được ra đời dưới bàn tay của Quang Hùng. Tuy nhiên, sau khi rời công ty của Only C, nam ca sĩ lại để bản thân đối diện với thử thách. Đó cũng là lúc Quang Hùng cảm thấy chơi vơi, không rõ ràng về tương lai trong một khoảng thời gian dài. Anh rơi vào trầm cảm và rối loạn lo âu. Bước tiến tách ra hoạt động độc lập đã giúp MasterD tìm lại chính mình và rõ ràng hơn trong định hướng âm nhạc.

Tại buổi miniconcert - những màn trình diễn ca khúc được yêu thích nhất của Quang Hùng được mở đầu với “Thiệp Cưới Trên Bàn”, tiếp nối sau đó là “Đừng Khóc Một Mình” và đặc biệt là ca khúc hit “Dễ Đến Dễ Đi”. Tại đây, MasterD thể hiện hết các kỹ năng của mình như chơi guitar điện, đọc rap nhuần nhuyễn, cho đến cả khả năng hát bằng tiếng Thái trôi chảy. Rất nhiều fan Thái cũng thuộc nằm lòng ca khúc tiếng Việt của Quang Hùng. Tất cả đều cùng nhau phá vỡ rào cản ngôn ngữ và hoà mình vào không gian âm nhạc.

Nam ca sĩ khoe nhiều tài lẻ khiến fan trầm trồ

Được khán giả đón nhận, Quang Hùng xúc động: “Từng có lần em muốn vứt bỏ tất cả để về quê giúp bố mẹ làm kinh doanh, nhưng quyết tâm và niềm đam mê với âm nhạc đã níu giữ em ở lại. Trong tâm trí của em hiện giờ là lời cảm ơn gửi tới tất cả các fan. Em không biết phải dùng lời nào để thể hiện được hết tấm lòng của mình. Cảm ơn tất cả mọi người”.

Phần trình diễn “Dễ Đến Dễ Đi” mở đầu cho màn kết hợp bùng nổ hơn hết của MasterD và nghệ sĩ đình đám Thái Lan - rapper quyền lực F-Hero. Người hâm mộ được cháy hết mình khi “Chỉ Còn Một Đêm” (Last Dark) được thể hiện 100% bằng tiếng Thái bởi giọng ca của Quang Hùng và giọng rap của F.Hero. Tất cả khán giả đều đồng loạt đứng lên phấn khích hát theo 2 nghệ sĩ, tạo nên sân khấu đặc biệt gắn kết.

Rapper quyền lực của Thái Lan - F-Hero có mặt trong mini concert của Quang Hùng

Anh cũng có màn kết hợp đặc biệt với nữ ca sĩ WhaWha

Tiếp nối màn kết hợp với nghệ sĩ quốc tế, nữ ca sĩ WhaWha đã cùng Quang Hùng thể hiện ca khúc sắp ra mắt mang tên “Oscar". Đây là phần trình diễn dành riêng cho khán giả có mặt trong mini concert, bài hát này sẽ sớm được cả hai công bố trong thời gian tới.

Sau đó, sự kiện bước vào phần tiệc sinh nhật đặc biệt dành cho Quang Hùng. Đây cũng là lúc ekip khiến nhân vật chính bất ngờ với chiếc bánh sinh nhật bọc kín tiền mặt do fan chuẩn bị.

Không chỉ fan và ekip, Quang Hùng cũng chuẩn bị món quà đặc biệt để dành tặng lại người hâm mộ. Đó chính là ca khúc “We will be happy”. Giữa ca khúc, nam ca sĩ đã bất ngờ quỳ gối, chắp tay cảm ơn khán giả. Đây vốn là cách thức thể hiện sự tôn trọng của người Thái.

Chiếc bánh sinh nhật bọc kín tiền mặt do fan chuẩn bị cho Quang Hùng

Nam ca sĩ nghẹn ngào xúc động trước tình cảm của khán giả

“Trước đây em đã từng cảm thấy cô đơn, con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở. May mắn thay, đến giờ mọi người ủng hộ em nhiệt tình đến vậy. Có một điều em luôn trăn trở mỗi đêm: Làm sao để đền đáp tình cảm của mọi người? Sự khác biệt về ngôn ngữ là điều khó khăn đối với em, và em đã cố gắng học tiếng Thái để rút ngắn khoảng cách với mọi người. Ngay lúc này đây, em chỉ muốn ôm lấy tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều”, Quang Hùng bày tỏ với fan.

