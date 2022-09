“Phú bà” sở hữu vòng 3 hơn 1m đeo đồng hồ 2 tỷ, tuyên bố chán showbiz vì lý do không ngờ

Người đẹp Khánh My vừa tiết lộ lý do khiến cô không còn mặn mà với showbiz.

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng. Năm 2016, cô thi "Bước nhảy Hoàn vũ" và giành ngôi Á quân. Người đẹp từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc qua MV "Be Strong".

Nhờ chăm chỉ tập gym và yoga, Khánh My sở hữu body nóng bỏng với số đo 3 vòng: 88-59-103cm. Vòng 3 của cô thuộc top "khủng" nhất nhì làng mỹ nhân Việt.

Khánh My trở lại làng giải trí sau thời gian im ắng

Sau thời gian dài im ắng, Khánh My vừa đăng tải loạt ảnh tham gia một sự kiện ở TP.HCM. Như những lần xuất hiện trước đây, mỹ nhân Sài thành đầu tư trang phục và thể hiện thần thái một cách tự tin, cuốn hút. Diện váy ngắn với thiết kế lạ mắt, cô khoe khéo vòng 1 gợi cảm và đôi chân dài không tì vết.

Trao đổi với chúng tôi, Khánh My cho biết cô nối tóc dài gần 2m để hóa thân thành “công chúa tóc mây” phiên bản hiện đại. Cô còn đeo đồng hồ Patek Philippe Nautilus có giá gần 2 tỷ. Ngoài ra, đôi giày của Khánh My cũng đang được các mỹ nhân Việt yêu thích đến từ một thương hiệu lớn.

Nhan sắc rạng rỡ, body gợi cảm của Khánh My

Về lý do vắng bóng showbiz thời gian dài, Khánh My nói: “Tôi ngủ đông do chán showbiz, người tài không được coi trọng, người chiêu trò lại nổi như cồn”.

Dẫu vậy, sắp tới Khánh My tiết lộ cô sẽ trở lại làng giải trí với loạt dự án âm nhạc do chính cô lên ý tưởng ghi hình và dàn dựng. Cô khẳng định: “Một khi Khánh My cầm mic nếu không hot thì phải hay, vì My chỉ thích nhận hoa hồng không thích nhận gạch đá”.

Body "bốc lửa" của Khánh My

Khánh My được mệnh danh là “phú bà” trong giới kinh doanh khi sở hữu một tòa nhà 7 tầng, hơn 40 phòng mang tên mình, tọa lạc trên một cung đường đắt giá ở TP.HCM. Cô cho biết, mỗi tầng của căn nhà có tổng diện tích khoảng 400m2.

Mỹ nhân quê Kiên Giang nói cô xem trọng vẻ đẹp tự nhiên và tuyên bố sẽ thưởng 3 tỷ đồng cho ai đưa ra bằng chứng cô “dao kéo”. Trên trang cá nhân, Khánh My thường xuyên chia sẻ về việc tập luyện. Đây là bí quyết đẹp bền vững của người đẹp.