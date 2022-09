Phản ứng bất ngờ của Trịnh Thăng Bình khi được ghép đôi với Hòa Minzy

"Hoà Minzy mang lại cho tôi những cảm xúc rất tuyệt vời khi làm việc chung", Trịnh Thăng Bình nhận xét và đồng nghiệp.

Sau 2 đêm diễn thành công tại Đà Lạt vào giữa tháng 9 vừa qua, Trịnh Thăng Bình tiếp tục mang The First Show 10 Năm Cùng Em ra Hà Nội. Đây là sẽ đêm diễn có quy mô lớn nhất trong tất cả các điểm dừng chân của The First Show, thậm chí còn được đầu tư hoành tráng hơn hẳn so với liveshow tại TP.HCM hồi đầu năm.

Để chuẩn bị cho liveshow lần này, Trịnh Thăng Bình đang ráo riết tập luyện cùng ban nhạc Bband. Anh cũng dày công chuẩn bị nhiều tiết mục hấp dẫn, lần đầu mang lên sân khấu, với mong muốn đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Trịnh Thăng Bình và bạn gái cũ Liz Kim Cương trong đêm nhạc tại Đà Lạt vừa qua

Trịnh Thăng Bình cho biết: "Lời hứa làm liveshow với khán giả Hà Nội đã rất lâu rồi. Sau khi tôi tổ chức ở TP.HCM, rất nhiều khán giả hỏi sao không làm ở thủ đô. Tình cảm người Hà Nội dành cho tôi hiền hoà mà rất sâu sắc. Nên tôi rất bứt rứt khi chưa làm được show ở đây. Dù làm liveshow ở Hà Nội phức tạp hơn và cần thời gian chuẩn bị lâu hơn, nhưng cuối cùng nó cũng đã thành hiện thực”.

Đêm diễn lần này, Trịnh Thăng Bình tiếp tục đầu tư khủng với con số vượt xa so với dự tính ban đầu. Đặc biệt, ekip chi rất nhiều kinh phí cho phần âm thanh, ánh sáng. Đây luôn là tiêu chí xuyên suốt của Trịnh Thăng Bình trong tất cả các liveshow live band, với yêu cầu khắt khe về âm thanh và chất lượng âm nhạc.

The First Show tại Hà Nội thực sự là đêm diễn đầu tiên của Trịnh Thăng Bình ở thủ đô kể cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Từ trước đến nay, Trịnh Thăng Bình chỉ có những show diễn phòng trà, show mini ở thủ đô chứ chưa diễn liveshow cá nhân, nhất là ngoài trời như lần này. Vì vậy, liveshow hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm, kỷ niệm không chỉ cho khán giả Hà Nội mà còn cho chính Trịnh Thăng Bình.

Những bài hit gắn bó với tên tuổi của anh trong suốt 10 năm qua như Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Đã lâu không gặp, Sau bao năm, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Không sao đâu… đều sẽ được tái hiện trong không gian đầy mới mẻ và lãng mạn.

Hòa Minzy và Trịnh Thăng Bình sẽ có màn kết hợp đầy bất ngờ trong show diễn tại Hà Nội

Hiện, cả hai đang được nhiều khán giả tích cực ghép đôi

Ngoài ca sĩ khách mời Liz Kim Cương, Trịnh Thăng Bình cũng sẽ kết hợp cùng Hoà Minzy trong đêm nhạc lần này. Nói về Hoà Minzy, nam ca sĩ bày tỏ: "Hoà là một cô gái rất thông minh, nhí nhảnh và là một giọng hát cực kỳ cảm xúc, đầy trải nghiệm. Hoà mà hát mấy bài tình cảm “quằn quại”, bịn rịn là hợp vô cùng. Hoà mang lại cho tôi những cảm xúc rất tuyệt vời khi làm việc chung”.

Nói thêm về việc được khán giả yêu thích, ghép đôi Trịnh Thăng Bình và Hoà Minzy trong thời gian gần này, anh vui vẻ cho hay: “Việc đẩy thuyền các nghệ sĩ cũng thú vị cho cả fan và nghệ sĩ. Bản thân Bình cũng hay thích đẩy thuyền các idol Hàn Quốc của mình. Nên chuyện fan ghép đôi tôi với Hoà cũng vui thôi. Còn thuyền có đóng ván hay không thì lại là chuyện khác. Hiện tại chúng tôi là những cộng sự tốt trong công việc".

Đêm nhạc The First Show 10 Năm Cùng Em của Trịnh Thăng Bình sẽ được diễn ra vào ngày 1/10 tới, tại Triển Lãm Vân Hồ, Hà Nội.

