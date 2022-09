Bất ngờ với bảng xếp hạng "nội bộ" những MC đẹp nhất, giàu nhất của VTV

Thứ Năm, ngày 29/09/2022 00:29 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nhiều người sẽ bất ngờ với bảng xếp hạng này.

Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, MC Khánh Vy đăng tải video mới về các anh chị đồng nghiệp thu hút sự chú ý của khán giả. Theo đó, cô phỏng vấn MC Trần Ngọc - có 17 năm làm việc tại VTV, và yêu cầu anh trả lời thật về các đồng nghiệp.

Trần Ngọc cho rằng Mai Ngọc là MC xinh nhất VTV

MC có giọng hay nhất VTV, Trần Ngọc trả lời ngay là Minh Hà. Tiếp đó, MC xinh nhất nhà Đài là Mai Ngọc. Với câu hỏi MC ở ngoài xinh hơn cả lên hình, anh tiết lộ: "Tất cả các MC ở trên ti vi đã được nhân 3 lên rồi, khi gặp ngoài đời các bạn phải giảm đi 3 lần sắc đẹp". Tuy nhiên khi được đàn em gợi ý, Trần Ngọc đành phải trả lời MC ở ngoài xinh xuất sắc hơn trên hình là Khánh Vy.

MC xứng đáng được nhiều người biết tới hơn là Ngọc Huy, MC giàu nhất là Dương Ngọc Trinh. Đến câu hỏi MC đẹp trai nhất VTV, Trần Ngọc liền tự nhận là bản thân mình khiến Khánh Vy bật cười.

Anh cho rằng MC giàu nhất VTV là Dương Ngọc Trinh

Bên dưới video của Khánh Vy, đông đảo khán giả cũng để lại bình luận bày tỏ sự đồng tình với các câu trả lời của MC Trần Ngọc: "Chị Mai Ngọc xinh nhất thật, mê chị ấy lắm", "Ngọc Trinh giàu thật", "Công nhận hồi trước gặp chị Mai Ngọc ngoài đời, ôi ta nói xinh đẹp rạng ngời đi đến đâu phát sáng đến đấy, ai cũng phải ngoái nhìn. Nhìn nhỏ nhắn xinh",...

MC Trần Ngọc đã có 17 năm làm việc ở VTV

Trần Ngọc (sinh năm 1987) là gương mặt MC quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam qua các chương trình như "Hãy chọn giá đúng", "Đường lên đỉnh Olympia", "Rung chuông vàng", "Cafe sáng"... Anh được khán giả yêu mến bởi nụ cười duyên, lối dẫn hài hước, trẻ trung. Có 17 năm làm việc tại VTV nhưng ít ai biết anh vốn là sinh viên Khoa Vật lý – Công nghệ hạt nhân, Đại học Khoa học tự nhiên và bén duyên với công việc MC từ khi còn là sinh viên năm 2.

Khánh Vy là MC trẻ được nhiều người yêu mến

Trong khi đó, Khánh Vy là gương mặt mới trong dàn MC của VTV. Không chỉ nổi tiếng với clip nói 7 ngôn ngữ cùng biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng", Khánh Vy còn gây ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Hot girl quê Nghệ An còn là MC truyền hình, dẫn bản tin Thời sự Quốc tế ở VTC1, MC của 3 show VTV7 - "IELTS on the go", "Follow us", "Crack em up" và "Đường lên đỉnh Olympia".

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bat-ngo-voi-bang-xep-hang-34noi-bo34-nhung-mc-dep-nhat-giau-nhat-cu...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bat-ngo-voi-bang-xep-hang-34noi-bo34-nhung-mc-dep-nhat-giau-nhat-cua-vtv-c47a13390.html