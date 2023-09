Phan Như Thảo: "Tôi không hưởng lợi từ những tài sản anh An kiện đòi về"

Sau khi tham dự phiên tòa xét xử vụ tranh chấp khối tài sản có giá trị ước tính 288 tỷ đồng giữa đại gia Đức An và vợ cũ – cựu siêu mẫu Ngọc Thúy, diễn viên Phan Như Thảo bất ngờ đăng đàn trên trang cá nhân.

Cô chia sẻ: “Lâu nay mọi người đang nghĩ Thảo giật dây, ép anh An đi kiện lấy tiền về cho Thảo. Sự thật là Thảo không có quyền lợi gì từ vụ kiện đã kéo dài 13 năm. Anh An chỉ đang cố gắng giữ những gì mà anh đã dành cho hai con”.

Phan Như Thảo có mặt tại phiên tòa ngày 18/9

Theo cô, đại gia Đức An đưa đơn kiện siêu mẫu Ngọc Thúy với mong muốn chuyển toàn bộ tài sản đang tranh chấp về cho hai con gái là Angelina và Valentina hiện sống ở Mỹ.

“Anh An không thỏa thuận mà là yêu cầu, rằng tất cả tài sản của anh ấy phải được giao cho hai con gái. Nếu anh An thắng, tất cả số đó sẽ dành cho hai bé nhưng nếu anh thua, các con sẽ không được bất cứ thứ gì”, cô chia sẻ.

Liên hệ với Phan Như Thảo, cô thẳng thắn bộc bạch tâm trạng sau khi tham dự phiên tòa. "Sau khi dự phiên toà, tôi hiểu rõ mọi chuyện và hiểu chồng mình đã phải chịu đựng những gì trong 13 năm qua. Tôi cũng có thêm lí do để tìm hiểu sâu hơn vào vụ việc vì trước giờ tôi vốn thờ ơ với vụ kiện này. Nhưng giờ đây, tôi tự thấy mình nên đồng hành và san sẻ cùng chồng", cô nói.

Cựu người mẫu bên ông xã Đức An

Trước câu hỏi "Tâm trạng của ông xã Đức An ra sao sau phiên tòa?", nữ diễn viên chia sẻ với chúng tôi: "Phiên toà sẽ kéo dài 3-5 ngày. Mới tham dự 1 ngày đầu tiên, tôi đã thấy mọi việc không hề đơn giản. Có thể anh An sẽ không thể thắng. Anh ấy đã quá tin người. Thay vì khuyên anh An bỏ qua thì tôi sẽ nói với anh rằng: "Anh không còn quyền chọn bỏ hay không nữa rồi".

Tôi nghĩ lúc này, vợ chồng tôi cần xác định thoải mái tinh thần và bám sát vào mục tiêu sống của mình. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý muốn nên mình hãy nhìn nhận theo hướng lạc quan và tích cực. Tôi sẽ dành thời gian bên anh nhiều hơn để chia sẻ và động viên anh".

Phan Như Thảo cho biết thêm, cô và ông xã đã mệt mỏi sau 13 năm chờ đợi, mong muốn vụ kiện được xét xử và sớm khép lại. “Thảo luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người xứng đáng, là các bé nhỏ”, cô nói.

Phan Như Thảo cho biết cô không có quyền lợi gì từ vụ kiện đã kéo dài 13 năm

Trước câu hỏi "Những lời bình luận tiêu cực trên mạng xã hội gây ảnh hưởng tới tinh thần ra sao?", nữ diễn viên cho biết: "Tôi từng bị những bình luận này làm ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần và tâm lý. Có buồn, có giận, có tranh luận và có xót xa cho anh An. Tuy nhiên, đến giờ này, tôi đã vững vàng tâm lý vì mình đã phần nào thấu hiểu đúng sai và bước qua được dư luận".

Kết hôn với ông xã đại gia hơn nhiều tuổi, Phan Như Thảo phải vượt qua nhiều thị phi. Hiện tại cô không hoạt động showbiz mà phát triển kinh doanh. Khi được hỏi về vấn đề kinh tế trong gia đình, cô cho hay: "Có thể nói ngắn gọn, tôi sống cùng anh An gần 7 năm, chi phí sinh hoạt hàng tháng, học hành, nhà cửa, con cái, du lịch, giao lưu giải trí của cả nhà là tôi chăm lo 100%. Việc song hành cùng vụ kiện này của anh An là ở nghĩa vợ chồng chứ không hề có toan tính vật chất".

Sau bài đăng về vụ xét xử trên tòa, Phan Như Thảo chia sẻ lên trang cá nhân ảnh đời thường khi để mặt mộc. Cô viết: “Người con gái cố chấp, dù 4 giờ sáng phải dậy để đi làm thì vẫn phải thật xinh. Ngày mới vui vẻ cả nhà ơi”.

Phan Như Thảo chia sẻ ảnh mặt mộc

Trước đó, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn – doanh nhân Nguyễn Đức An, 61 tuổi và bị đơn – siêu mẫu Ngọc Thúy, 43 tuổi. Trong ngày xét xử đầu tiên, đại gia Đức An không đến tòa, Ngọc Thúy có mặt.

Tại tòa, người mẫu Ngọc Thúy đề nghị được nhận toàn bộ tài sản là các căn biệt thự, căn hộ tại TP.HCM cùng cổ phần tại hai công ty và sẽ hoàn trả lại cho chồng cũ hơn 39 tỷ đồng. Phía nguyên đơn không đồng ý, đòi Ngọc Thúy khối tài sản có giá trị ước tính hơn 276 tỷ đồng để chuyển vào tài sản cho các con chung giữa hai người. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục xử, dự kiến kéo dài 3-5 ngày.

Gia đình của Phan Như Thảo - doanh nhân Đức An

Phan Như Thảo sinh năm 1988, là người đẹp có tiếng trong làng giải trí Việt ở lĩnh vực thời trang và diễn xuất. Cô đạt nhiều thành tích trên đấu trường sắc đẹp như: top 10 Hoa hậu thế giới người Việt 2007, top 5 Siêu mẫu Việt Nam, á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu 2011... Ngoài ra cô góp mặt trong một số bộ phim như Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Gái ế kén chồng... Năm 2015, cô bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí, lên xe hoa với đại gia Đức An – một doanh nhân Việt kiều Mỹ. Cô sống hạnh phúc bên người chồng hơn 26 tuổi, hai người có với nhau một cô con gái chung.

