Phan Như Thảo nói gì về vụ kiện "tài sản 288 tỷ đồng" của chồng đại gia và siêu mẫu Ngọc Thúy

Theo dự kiến, ngày 18/8, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (61 tuổi) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, tức siêu mẫu Ngọc Thúy).

Doanh nhân Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp về tài sản sau ly hôn

Trước đó, vụ kiện tụng tài sản 288 tỷ giữa doanh nhân Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy từng gây xôn xao dư luận một thời. Cả hai kết hôn năm 2006, sau một tuần tìm hiểu. Sau đó, họ về cùng nhà được 13 tháng, sinh hai con chung rồi quyết định ly dị vào năm 2008 tại Mỹ.

Từ đó đến nay, vụ kiện tranh chấp tài sản với đơn án trải dài từ Mỹ đến Việt Nam - bao gồm rất nhiều cổ phiếu, xe hơi sang trọng, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết - giữa cặp đôi vẫn chưa ngã ngũ.

Theo doanh nhân Đức An trình bày trong hồ sơ vụ án, thời điểm đó pháp luật chưa cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản trong nước, do vậy ông đã nhờ Ngọc Thúy đứng tên toàn bộ tài sản. Nguyên đơn cũng nêu rõ, sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3/2008, Tòa thượng thẩm bang California quyết định "số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy phải được thu hồi" trả cho ông An, "vì được mua bằng tiền riêng" của ông. Tuy nhiên, sau đó bà Thúy không chịu trả các tài sản liên quan nên ông Đức An làm đơn khởi kiện đến tòa.

Đây là lần đầu tòa lên lịch xét xử vụ kiện sau 13 năm thu thập các tài liệu liên quan đến khối tài sản tranh chấp.

Doanh nhân Đức An và Phan Như Thảo có 8 năm gắn bó

Doanh nhân Đức An hiện tại là ông xã của diễn viên Phan Như Thảo. Dù vướng không ít thị phi vì chênh lệch tới 26 tuổi nhưng cặp đôi đã chứng minh bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Liên hệ với Phan Như Thảo để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, người đẹp quê Cà Mau cho biết cô vừa mới biết tin qua truyền thông. Ông xã đã không nói gì với nữ diễn viên. Bản thân Phan Như Thảo cũng không quan tâm đến thông tin vụ án. Nữ diễn viên cho biết luật sư sẽ đại diện cho chồng cô tham dự phiên tòa. Cô chia sẻ với chúng tôi: "Việc này có luật sư phụ trách. Đây không phải là chuyện liên quan đến tôi nên tôi không quan tâm. Ông xã của tôi vẫn bình thường. Anh ấy cũng không nhắc đến việc này nên thật sự là tôi không biết".

Hiện tại, vợ chồng cô đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở biệt thự ven biển Ninh Phước, Khánh Hòa.

Phan Như Thảo từng lọt vào Top 10 “Hoa hậu Thế giới người Việt 2007”, đạt danh hiệu “Người mẫu triển vọng 2008”. Ngoài ra, cô còn góp mặt diễn xuất trong nhiều bộ phim như Sắc Đẹp Và Danh Vọng, Gái Ế Kén Chồng, Vàng Trắng... Từ khi kết hôn, cựu người mẫu được doanh nhân Đức An cưng chiều, quan tâm hết mực từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cuộc sống hạnh phúc, sung túc của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, cô thử sức với vai trò MC show Nhà có khách, nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]