Phạm Quỳnh Anh tiết lộ gu của Noo Phước Thịnh, lộ chi tiết liên quan đến Mai Phương Thúy

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 14:42 PM (GMT+7)

Chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh khiến fan của cặp đôi không khỏi phấn khích.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa chia sẻ hình ảnh thân thiết bên cạnh Noo Phước Thịnh và một người bạn. Đi cùng bức ảnh, nữ ca sĩ viết: "Vì anh là gu chị nhưng mà gu anh lại là Hoa hậu mới đau".

Noo Phước Thịnh chụp ảnh cùng Phạm Quỳnh Anh và bạn bè

Ngay sau bài viết của Phạm Quỳnh Anh, nhiều cư dân mạng đã gọi tên Mai Phương Thúy: "Á, chị đừng khịa anh em nữa", "Định đẩy thuyền nhưng cái cap thì em đẩy thuyền kia", "Noo với Thúy đẹp đôi, cực thích",...

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mặc dù đã xác nhận chia tay khá lâu nhưng cả hai vẫn luôn dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật trước truyền thông. Noo Phước Thịnh rất quan tâm, chăm chút cho Mai Phương Thúy mọi lúc mọi nơi.

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy được cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền"

Trên mạng xã hội, cả hai vẫn luôn "thả thính" qua lại khiến dân tình không khỏi ngóng trông sẽ tái hợp. Mai Phương Thúy cũng nhiều lần nhấn mạnh Noo Phước Thịnh là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Cô khen nam ca sĩ đẹp trai và rất biết cách quan tâm bạn gái.

Noo Phước Thịnh luôn chăm sóc Mai Phương Thúy rất tỉ mỉ, tận tâm

Trong khi đó, Phạm Quỳnh Anh và Noo Phước Thịnh cũng từng khiến cư dân mạng một phen xôn xao. Cụ thể trong đêm đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh đã có mặt để chúc mừng đôi bạn thân thiết.

Vì quá vui, nam ca sĩ đã uống khá nhiều rượu và có màn tỏ tình cực hài hước với đàn chị Phạm Quỳnh Anh. Không chỉ khẳng định: “Phạm Quỳnh Anh là gu của Noo”, sau bữa tiệc, khi đã hết say, chàng ca sĩ Đừng nhìn lại còn thừa nhận "em muốn bảo vệ chị". Mặc dù khá bất ngờ trước màn tỏ tình này nhưng nhiều người hâm mộ đã lên tiếng "đẩy thuyền" để cả hai đến với nhau.

Noo Phước Thịnh từng "tỏ tình" với Phạm Quỳnh Anh trong khi say rượu

Sau đó, Noo Phước Thịnh cũng đã cho biết anh vô cùng xấu hổ và xem đó là "đêm kinh hoàng" khi say, khóc lóc... Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ việc tỏ tình với đàn chị Phạm Quỳnh Anh là tình huống phát sinh do say rượu. Còn Phạm Quỳnh Anh khá vui vẻ và cho rằng đó chỉ là những lời nói vui khi Noo say: "Chừng nào Noo tỉnh táo, đứng trước mặt tôi nói rằng “Chị ơi em muốn cua chị” rồi tính sau, còn lúc đó cậu ấy say và tất cả cũng nghĩ chỉ là đùa vui thôi. Nếu mọi người muốn biết lý do cụ thể thì đi hỏi Noo”.

Nguồn: http://danviet.vn/pham-quynh-anh-tiet-lo-gu-cua-noo-phuoc-thinh-lo-chi-tiet-lien-quan-den-mai-ph...Nguồn: http://danviet.vn/pham-quynh-anh-tiet-lo-gu-cua-noo-phuoc-thinh-lo-chi-tiet-lien-quan-den-mai-phuong-thuy-502020181214434177.htm