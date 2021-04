Ông vua quảng cáo bị mượn danh lừa tình, tiền, Lam Trường "chào thua" kẻ trộm

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 05:19 AM (GMT+7)

Lợi dụng hình ảnh và tên tuổi của người nổi tiếng, bọn xấu đã dùng thủ đoạn tinh vi để lừa tiền, trục lợi những người nhẹ dạ cả tin.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Minh Cường đã bức xúc lên tiếng khi bị kẻ xấu giả mạo hình ảnh để lừa gạt người hâm mộ của mình. Cụ thể, diễn viên “Gió nghịch mùa” cảnh báo: “FaceBook bây giờ không an toàn nữa rồi. Có rất nhiều người lấy hình ảnh Cường công khai trên FaceBook để đi lừa gạt người khác, làm chuyện xấu. Hôm nay, có người gọi điện cho Cường và thông báo có kẻ dùng hình ảnh Cường trên các giấy tờ để gạt tiền của chị”.

Tin nhắn Trương Minh Cường cung cấp

Anh cho biết thêm, thủ đoạn bọn này rất tinh vi, làm giả cả bằng lái xe và các giấy tờ quan trọng, lấy tên anh để mượn tiền nhiều người. Nam diễn viên 7X cho biết, anh đã gửi hết bằng chứng cho cảnh sát để giải quyết vụ việc và lôi bọn xấu ra trừng trị. Ở dưới bình luận, mọi người đều ủng hộ nam diễn viên xử lý thẳng tay, vì không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến tên tuổi của anh, mà còn khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin bị “tiền mất tật mang”. Trương Minh Cường than vãn với một người bạn thân thiết: “Tin trời giáng em ơi! Trước kia thì có mấy FaceBook lấy hình anh đi lừa tình, giờ lại gạt tiền. Trời ơi...”.

Nghệ sĩ Trương Minh Cường

Liên hệ với nhân vật, Trương Minh Cường cho biết, sáng nay có một người ở Mỹ gọi điện cho mình, hỏi có biết cô nào tên J. ở bang Illinois không. Trương Minh Cường nói anh chưa đến bang đó bao giờ nên không biết ai tên đó ở đó. Nghe vậy, họ bảo rằng họ bị gạt khi bọn xấu lấy hình của anh tạo FaceBook giả để nhắn tin gạ gẫm người khác. Trong cuộc trò chuyện, một fan của anh cho biết những kẻ xấu lấy những hình mang tính riêng tư của anh, nên họ tin, họ tưởng đó là đúng là Trương Minh Cường, và thế là bị lừa gạt. Sau đó, họ gửi hình và tin nhắn để mắng anh. Trương Minh Cường chỉ biết than trời: “Tôi đâu có làm mà bắt tôi xử nè trời ơi”.

Câu chuyện người nổi tiếng bị kẻ xấu mạo danh để trục lợi là chuyện không hiếm xảy ra, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại thế này. Trước Trương Minh Cường, có nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng vì bị lợi dụng hình ảnh làm chuyện xấu.

Trấn Thành Hair Won còn bị mạo danh bán nước hoa

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi Trấn Thành đăng tải bài viết kèm hình ảnh anh bị mạo danh quảng cáo cho một cửa hàng bán ghế massage. Nam diễn viên bức xúc trên trang cá nhân: “Tôi - Trấn Thành - khẳng định chưa bao giờ sử dụng ghế massage của cửa hàng này. Tại sao các bạn lại lấy hình ảnh tôi ra treo ngay cửa hàng và bảo là tôi đã tin dùng sản phẩm này để đánh lừa mọi người như vậy?”. Theo ông xã của Hari Won, hành động mạo danh này không thể chấp nhận được. Nam nghệ sĩ đưa ra lời khuyên với cộng đồng nên cảnh giác để tránh bị kẻ xấu lừa đảo. “Các bạn kinh doanh phải trung thực. Đây là hành vi sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ không được sự cho phép để lừa đảo khách hàng. Luật sư của tôi đang làm đơn khởi kiện cửa hàng này. Trấn Thành mong quý vị đề cao cảnh giác để không bị lừa gạt”.

NSƯT Vũ Linh và cháu gái Hồng Phượng

NSƯT Vũ Linh cũng vừa lên tiếng khi bị một tài khoản hoạt động trên mạng xã hội Bigo có ngoại hình tương tự mình, giả mạo tương tác với fan khiến nhiều người hiểu lầm đây là NSƯT, thu về số tiền khổng lồ. Cháu gái của NSƯT Vũ Linh là diễn viên Hồng Phượng chia sẻ: “Người này để tóc và mặc áo tựa như cậu rồi lên live. Người ta vào hỏi sao giống Vũ Linh vậy thì không trả lời. Rồi có bè phái vào bình luận là “Vũ Linh đó” khiến một số người không biết tưởng thật, vì hâm mộ cậu quá mà lầm tưởng rồi tặng quà, tặng đồ. Live được nhiều lượt xem nên người đó được thành Hot Live. Rồi có khi người đó mặc quần áo không chỉnh tề, rất mất hình ảnh, có thể làm ảnh hưởng đến cậu”. Ông hoàng cải lương tuồng cổ sau đó đã livestream trên kênh YouTube của cháu gái để khẳng định mình hoàn toàn không sử dụng bất kỳ một nền tảng mạng xã hội nào, để khán giả yêu thương không bị lợi dụng.

Một trong số những tin nhắn Wowy bị mạo danh để lừa thẻ điện thoại

HLV Rap Việt Wowy cũng đăng đàn cảnh báo bị kẻ xấu mạo danh, nhắn tin cho nhiều bạn bè, người hâm mộ của nam rapper để mượn số tiền từ vài triệu cho đến vài chục triệu. Thậm chí, kẻ này còn nhắn tin gây chuyện xung quanh khiến tên tuổi của Wowy bị ảnh hưởng. Ngay khi phát hiện sự việc này, giọng ca “Thiên đàng” đã nhanh chóng livestream để nhắc nhở trước mọi người: “Wowy không hề mượn tiền ai hết cho nên mọi người hãy cẩn thận. Khi có nick (tài khoản) nào đó có tên, hình giống như Wowy rồi mượn tiền gấp thì đừng trả lời”. Wowy còn lên tiếng cảnh cáo những kẻ lợi dụng anh vì mục đích xấu: “Mấy em nhỏ đang làm chuyện bậy kia ơi, anh đang rất tịnh tâm. Đừng để anh báo công an hay dùng mối quan hệ để giải quyết nha. Mình học và tập làm người tốt đi nha”.

Trong thời gian điều trị bệnh ung thư họng giai đoạn 3, nghệ sĩ Giang Còi bị một số kẻ bán thuốc đến làm phiền. Họ liên tục chào mời bệnh nhân ung thư mua thuốc với cam kết 100% khỏi bệnh. Việc những người này lợi dụng sự nhẹ dạ của người bệnh để kiếm tiền khiến Giang Còi không khỏi bức xúc. Nam nghệ sĩ viết: “Một lũ táng tận lương tâm, giờ là lúc tôi ngấm hiểu sâu nhất nỗi đau đớn và tuyệt vọng của những con người mắc phải căn bệnh này. Vậy mà chúng không nâng tay cứu giúp, chúng biến thành lũ kền kền vì tiền từ khi nào mất rồi. Nói vậy có xúc phạm loài chim không nhỉ vì kền kền không rỉa xác chết đồng loại”.

Lam Trường bị kẻ trộm mạo danh khi nhận tội

Bên cạnh những trường hợp sao Việt bị mạo danh để lừa đảo, bán hàng online..., có một câu chuyện từng khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười khi lần đầu có kẻ trộm mạo danh người nổi tiếng khai báo với cơ quan công an. Theo đó, “anh Hai” Lam Trường rơi vào tình huống oái ăm khi một tội phạm trộm cắp nêu tên mình trước cơ quan chức năng. Trước sự việc hi hữu chưa từng có, Lam Trường “chào thua” kẻ trộm, anh bày tỏ sự thắc mắc, không hiểu lý do kẻ trộm lại chọn tên mình để khai trước cơ quan điều tra. “Anh cũng chào thua em. Không biết nên gọi em là anti fan hay là fan cuồng, fan gì thì cũng mong em hồi đầu để sớm làm người tốt”, Lam Trường hài hước chia sẻ.

Cụ thể, bị cáo T.V.Trường (36 tuổi) bị tuyên án một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đói tượng này đi tìm thuê nhà trọ, nhưng gọi cổng không thấy ai lên tiếng, kẻ này đi vào bên trong và “đút túi” một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng cộng 50 triệu đồng) trong một căn phòng. Qua camera an ninh, chủ nhà trọ phát hiện Trường trộm cắp tài sản nên trình báo công an. Sau đó, đối tượng này bị công an mời làm việc. Trong quá trình làm việc, Trường đã khai tên mình là... Tiêu Lam Trường (tên thật của ca sĩ Lam Trường). Cuối cùng, lời gian dối này bị phát hiện.

Nguồn: http://danviet.vn/ong-vua-quang-cao-bi-muon-danh-lua-tinh-tien-lam-truong-chao-thua-ke-trom-5020...Nguồn: http://danviet.vn/ong-vua-quang-cao-bi-muon-danh-lua-tinh-tien-lam-truong-chao-thua-ke-trom-5020219451716735.htm