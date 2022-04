"Ông trùm phim Cảnh sát hình sự" được thuê 300 triệu/tháng đào tạo "gái ngành"

Không còn là "khách làng chơi" hay "ông trùm" cộm cán trên phim, nghệ sĩ Nguyễn Hải, Hoàng Mai... khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ cuộc sống thật.

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Nguyễn Hải, Hoàng Mai... chẳng còn là gương mặt xa lạ với màn ảnh nhỏ khi liên tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình đắt khách. Thường xuyên đảm nhận vai phản diện, "ông trùm" xã hội đen nhưng ít ai biết ngoài đời những nghệ sĩ này có chức vụ cao trong các cơ quan công tác.

NSND Nguyễn Hải

Những ngày gần đây, bộ phim "Bão ngầm" nhận được sự quan tâm của khán giả mản ảnh nhỏ khi khai thác câu chuyện về Cảnh sát hình sự phá án. Trong đó, NSND Nguyễn Hải đảm nhận vai Công an biến chất, tham tiền tham quyền... Điều đặc biệt đây không phải lần đầu tiên nam nghệ sĩ vào vai phản diện bởi sở hữu gương mặt bị nhận xét "đểu", đôi mắt lanh, gian xảo.

Trong "Quỳnh búp bê", ông vào vai Lão Cấn - ông chủ nhà hàng Thiên Thai - nơi các cô gái đáng thương bị bán vào làm gái mại dâm, làm giàu cho lão. Nam diễn viên thể hiện thành công từ cái nhíu mày, giọng nói trầm khàn đáng sợ đến những hành động tàn ác, khiến khán giả phải rùng mình. Chưa kể, với loạt vai như Lê Thanh trong "Chạy án", Trịnh Khả trong “Chuyện làng Nhô”, Minh "hói" trong “Cổ cồn trắng”, tướng cướp Hoàng Đạo trong “Cái chết của con thiên nga”, Tổng giám đốc Lý Hân trong “Con nhện xanh”... đều được NSND Nguyễn Hải hóa thân thành công.

Ít ai biết ngoài đời Nguyễn Hải từng là nghệ sĩ thuộc biên chế đoàn kịch nói Công an Nhân dân. Thậm chí ông còn đảm nhiệm chức vụ phó trưởng đoàn với cấp bậc Đại tá, được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 2012 và NSND năm 2019 sau những đóng góp không ngừng nghỉ cho nghệ thuật sân khấu và điện ảnh.

Nói về những vai diễn phản diện, đặc biệt là vai Công an biến chất trong "Bão ngầm", ông không khỏi day dứt: "Với tôi - một Đại tá Công an về hưu thì diễn về Công an chính là diễn về mình, về bạn mình, thủ trưởng mình, đồng đội mình nên đòi hỏi những suy tư, day dứt lắm”, ông chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây.

Cũng vì thường xuyên vào vai phản diện nên nghệ sĩ Nguyễn Hải gặp không ít tình huống "dở khóc dở cười". Cụ thể sau bộ phim "Quỳnh búp bê", ông nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo sản phẩm uy tín, cát-xê cũng tăng. Đáng nhớ nhất là có nơi thuê ông đào tạo "gái ngành" với mức lương 300 triệu/tháng: "Phải chia sẻ thật là từ sau "Quỳnh búp bê" đã có những nơi thuê tôi đào tạo "gái ngành", trả 300 triệu/tháng. Oái oăm lắm! Nghe xong đề nghị đó, tôi phải nói luôn là: Xin lỗi, tôi không biết gì đâu, vai diễn đó do tôi hư cấu đó", nam nghệ sĩ trả lời.

Nghệ sĩ Hoàng Mai

Cũng như NSND Nguyễn Hải, Hoàng Mai thường xuyên đảm nhận các vai khách làng chơi, kẻ sàm sỡ, mê gái... trong loạt phim "Cảnh sát hình sự", "Đi về phía mặt trời", "Những giấc mơ dài", "Bão khô", "Đất thiêng"... Vài năm trở lại đây, nam nghệ sĩ xuất hiện trên màn ảnh với vai khách làng chơi muốn "giải xui" trong "Quỳnh búp bê", "Cô gái nhà người ta" hay gã khách "dê già" sàm sỡ cô nhân viên quán bia trong "Những cô gái trong thành phố".

Ít ai biết rằng nghệ sĩ Hoàng Mai là diễn viên, đạo diễn có gần 40 năm phục vụ trong Nhà hát Kịch Quân đội. Hiện tại ông đã về hưu với quân hàm Đại tá. Bà xã của nam diễn viên Hoàng Mai là Đại tá, NSND Minh Hằng - Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên nghệ sĩ Hoàng Mai không kén vai diễn. Chính vì thế ông chưa bao giờ thấy xấu hổ hay ngại ngùng vì những vai phản diện: "Từ nhỏ, ông cụ thân sinh đã giáo dục tôi rằng nếu theo đuổi nghề diễn thì phải nhớ rằng bản thân mỗi diễn viên chỉ là công cụ để thể hiện vai diễn mà thôi. Người diễn viên thì phải thượng tôn nghệ thuật chứ không phải dùng nghệ thuật để làm đẹp mình, để tô vẽ cho bản thân mình.

Tôi biết có những diễn viên chỉ muốn đóng vai đẹp, vai chính diện còn những vai diễn phản diện, vai xấu thì không nhận. Bản thân tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ vai diễn nào cả. Trước đây, tôi thường xuyên đảm nhiệm những vai phản diện. Bây giờ, dù vai diễn của tôi chỉ xuất hiện một vài phút trên màn ảnh, tôi vẫn vui vẻ nhận. Vì với tôi, đi diễn là để cống hiến chứ không phải để đánh bóng tên tuổi của mình".

NSƯT Minh Tuấn

Gây ấn tượng với bộ râu cá trê, đôi mắt ti hí và nụ cười khinh khỉnh, NSƯT Minh Tuấn thường xuyên được giao vai diễn phản diện. Nói về việc này, chính anh cũng thừa nhận rất hiếm khi được giao vai chính diện trên phim truyền hình bởi "đểu" từ gương mặt đến giọng nói: "Ngay từ khi mới bước vào nghề, đạo diễn sân khấu cũng như đạo diễn điện ảnh đều bảo tôi là khuôn mặt này đóng vai tốt hơi khó".

Ít ai biết ngoài đời anh công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội với chức vụ quản lý. Vợ anh là nghệ sĩ là Ngọc Thư, chị hiện đang làm Phó giám đốc Nhà hát kịch Quân đội: "Bọn tôi học cùng nhau, tôi là một trong 10 người nam, cô ấy là 1 trong 10 người nữ được chọn vào trường năm ấy, 10 bạn nữ ấy xinh nổi tiếng", anh chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ bà xã.

Sau hơn 30 năm gắn bó, vợ chồng NS Minh Tuấn - Ngọc Thư có hai con, 1 trai và 1 gái và có định hướng đi theo sự nghiệp của bố mẹ: "Bây giờ chúng tôi có hai con, một trai một gái. Cháu gái đang làm hậu cần ở nhà hát, cháu trai học năm 4 trường Sân khấu Điện ảnh. Các con ngưỡng mộ sự nghiệp của bố mẹ".

