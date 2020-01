"Ông trùm" khét tiếng là con đại gia hàng hải: Thích U23 VN, chỉ yêu duy nhất 1 người

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 16:11 PM (GMT+7)

Mỗi ngày nhận được hàng trăm bức thư tỏ tình nhưng "ông trùm" điển trai này vẫn chỉ hướng ánh mắt đến 1 người con gái duy nhất.

Nhắc đến "ông trùm" trong làng giải trí Hàn Quốc, khán giả yêu thích phim truyền hình xứ Kim chi lập tức nghĩ tới tài tử Cha In Pyo nhờ vai diễn trong phim cùng tên. Anh nổi tiếng trong thập niên 90 với loạt phim ấn tượng. Anh sinh năm 1967, là con trai một đại gia hàng hải. Sau nhiều năm vào nghề diễn viên, anh vẫn giữ được phong độ.

Vẻ điển trai ngày trẻ của Cha In Pyo khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng của hàng triệu cô gái. Trong phim "Ông trùm" (The Street King, 1999) lấy bối cảnh xã hội Seoul những năm 1920, Kim Chun Sam đại diện cho tầng lớp dưới đáy xã hội, phản kháng lại chế độ độc tài, trở thành một ông trùm khét tiếng. Cha In Pyo gây ấn tượng mạnh với đôi mắt sâu thẳm.

Hình ảnh "ông trùm" khiến Cha In Pyo càng trở nên nam tính, xứng danh sao nam có vẻ manly nhất showbiz Hàn. Gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt một mí đặc trưng của Hàn Quốc làm tăng thêm vẻ cứng rắn mạnh mẽ của nam diễn viên ngoài đời.

Hình ảnh Cha In Pyo ngày trẻ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc được khen ngợi hết lời với vẻ rắn rỏi, cương quyết.

Vẻ cường tráng được Cha In Pyo thể hiện khi đảm nhận vai anh hùng trong phim cổ trang "Gye Baek" năm 2011 khi anh 44 tuổi.

Khi 51 tuổi, tài tử vẫn giữ được phong độ đỉnh cao và độ trẻ trung so với tuổi. Anh tới TP. HCM vào tháng 6/2018, Cha In Pyo theo lời mời một nhà sản xuất. Anh khiến nhiều người hâm mộ khó đoán chính xác số tuổi vì thời trang trẻ, khoe body vạm vỡ.

Khi tới Việt Nam, tài tử xứ Hàn đến xem một buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam. Anh đặc biệt yêu thích HLV Park Hang Seo và các cầu thủ Việt. Vào tháng 3 năm nay, khi ĐT U23 Việt Nam đã dành chiến thắng trước ĐT U23 Thái Lan với thành tích 4 bàn trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á, anh và những người bạn đã vào hậu trường ôm chúc mừng cả đoàn.

Về đời tư, "ông trùm" khét tiếng của showbiz Hàn rất chung tình. Năm 1995, anh kết hôn với diễn viên Shin Ae Ra và cả hai sống hạnh phúc, không một scandal trong suốt 24 năm. Cha In Pyo hơn vợ 2 tuổi, rất thấu hiểu công việc của bà xã vì cùng làm trong nghề giải trí. Cặp đôi bén duyên sau khi đóng chung phim Tình anh trao em năm 1994.

Ngày trẻ khi ở phong độ đỉnh cao của sự nghiệp, Cha In Pyo nhận được hàng trăm lá thư tỏ tình mỗi ngày. Tuy nhiên trái tim anh chỉ yêu duy nhất một người là Shin Ae Ra. Anh quyết định buông bỏ để tuyên bố kết hôn dù điều đó khiến anh bị mất đi một lượng không ít người hâm mộ.

Trong hơn 20 năm bên nhau, cặp đôi luôn khiến công chúng ngưỡng mộ tình yêu họ vun đắp cho nhau và làm bố mẹ đỡ đầu của hàng trăm đứa trẻ mồ côi. Vợ chồng anh còn hỗ trợ tài chính cho các bé tới lúc trưởng thành. Cùng song hành trong cuộc sống và những chiến dịch từ thiện khiến tình cảm họ càng bền chặt.

"Lần đầu nhìn thấy Ae Ra, tôi đã lập tức yêu và muốn cưới cô ấy làm vợ" - Cha In Pyo thổ lộ về tình yêu "sét đánh" với bà xã. Sau 24 năm, anh vẫn luôn ở bên cạnh Shin Ae Ra, chăm sóc cô ấy như ngày đầu yêu.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/ong-trum-khet-tieng-la-con-dai-gia-hang-hai-thich-u23-vn-chi-yeu-duy-nhat-...Nguồn: http://danviet.vn/sao/ong-trum-khet-tieng-la-con-dai-gia-hang-hai-thich-u23-vn-chi-yeu-duy-nhat-1-nguoi-1046153.html