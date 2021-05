Ồn ào kiện tụng tài sản 288 tỷ sau khi ly hôn đại gia Đức An, siêu mẫu Ngọc Thúy giờ ra sao?

Nhiều dân mạng tò mò về cuộc sống hiện tại của siêu mẫu Việt đình đám một thời.

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, diễn viên Anh Thư đã đăng tải loạt hình ảnh cùng bạn bè mừng sinh nhật, trong đó có Anh Thơ (bà xã Bình Minh) và siêu mẫu Ngọc Thúy. Vắng bóng showbiz nhiều năm và kín tiếng trong các hoạt động đời tư, sự xuất hiện của siêu mẫu 8X đình đám một thời thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo lời đại gia Đức An, vợ cũ đã từ Mỹ trở về Việt Nam vào cuối tháng 3.

Siêu mẫu Ngọc Thúy (ngoài cùng bên phải) mừng sinh nhật diễn viên Anh Thư

Trước đó, vụ kiện tụng tài sản 288 tỷ giữa doanh nhân này và Ngọc Thúy từng gây xôn xao dư luận một thời. Cả hai kết hôn năm 2006, sau một tuần tìm hiểu. Sau đó, họ về cùng nhà được 13 tháng, sinh hai con chung rồi quyết định ly dị. Sau 13 năm ly hôn, vụ kiện tranh chấp tài sản với đơn án trải dài từ Mỹ đến Việt Nam, bao gồm rất nhiều cổ phiếu, xe hơi sang trọng, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết, giữa cặp đôi vẫn chưa ngã ngũ. Theo lời đại gia Việt kiều, thời điểm đó pháp luật chưa cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản trong nước, do vậy ông đã nhờ Ngọc Thúy đứng tên toàn bộ tài sản.

Tài sản tranh chấp do đại gia Đức An đăng lên (ảnh chụp màn hình)

Sau nhiều ồn ào trên mặt báo những ngày gần đây, đại gia Đức An cho rằng, mình và vợ cũ nên ngồi lại với nhau, cùng nhau thống nhất và ký kết để chấm dứt mọi chuyện, chuyển tài sản tranh chấp cho hai cô con gái chung thừa hưởng. Vị đại gia sẵn sàng rút đơn kiện và sẵn sàng từ bỏ khối tài sản đó, nếu chúng thực sự được trả về cho các con. Tuy nhiên, Ngọc Thúy vẫn chưa lên tiếng.

Ở ngưỡng tuổi 41, hiện nay, Ngọc Thúy có cuộc sống bình yên và làm chủ được kinh tế. Cựu siêu mẫu đã qua được những biến cố và luôn im lặng trước những thị phi xoay quanh mình. Sau hôn nhân đổ vỡ với đại gia Đức An, người đẹp sinh năm 1980 kết hôn cùng chồng mới là luật sư và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Nói về người chồng hiện tại, Ngọc Thúy trải lòng chia sẻ: “Sau những sóng gió, cuối cùng tôi đã tìm được người đàn ông thực sự yêu thương mình. Tôi vui khi làm một phụ nữ bình thường, sống yên ấm bên chồng con”.

Ngọc Thúy hạnh phúc bên ông xã hiện tại

Tết năm ngoái, Ngọc Thúy khoe ảnh sum vầy, ấm cúng bên ông xã và ba con tại Mỹ. Hai con gái riêng của Ngọc Thuý và đại gia Đức An là Vân An và Tâm An luôn thân thiết và xem bố dượng như cha ruột. Con trai riêng của cô với người chồng thứ hai là Minh Trường cũng học giỏi, chăm ngoan khiến vợ chồng cô rất tự hào. Ở thời điểm hiện tại, cựu siêu mẫu hài lòng với cuộc sống của mình khi được hoạt động đúng niềm đam mê và dành thời gian để chăm sóc con.

Ngoài công việc ở Mỹ, Ngọc Thúy còn có công việc ở Việt Nam và điều hành mọi thứ từ xa. Ngoài thời gian dành cho công việc, cựu siêu mẫu đi học thêm tiếng Anh, tập thể dục, chăm sóc, đưa đón các con đi học. Ở tuổi 41, Ngọc Thuý vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ khiến nhiều người hâm mộ xuýt xoa. Khi rảnh rỗi, cựu siêu mẫu thích ra ngoài uống cà phê, hàn huyên với bạn bè.

Nhan sắc siêu mẫu Ngọc Thúy luôn rạng rỡ không thay đổi sau nhiều năm

Trong năm qua, do diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19, cuộc sống của vợ chồng Ngọc Thúy cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cặp đôi nhanh chóng ứng phó và vượt qua được. Ngọc Thúy cho hay: “Tôi cố gắng suy nghĩ đơn giản, lạc quan, cho bản thân vài ngày thoải mái để làm quen với nếp sinh hoạt mới. Tôi nghĩ ra những điều cả nhà có thể làm cùng nhau thời gian này như sơn lại nhà, dạy các bé tự dọn dẹp phòng, học làm những món ăn mới hoặc cùng ông xã thảnh thơi chạy bộ quanh nhà, tập thể dục trên máy... Thỉnh thoảng cả nhà tôi cùng xem lại các phim về đại dịch để hiểu thêm về những biến cố sẽ phải đối mặt và chuẩn bị tinh thần vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Những năm 1990, Ngọc Thúy là một trong những người mẫu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cô từng theo học ngành Sư phạm sau khi tốt nghiệp phổ thông với kết quả khá cao nhưng vì hoàn cảnh gia đình, chân dài đình đám showbiz một thời buộc phải gác lại việc học. Thừa hưởng chiều cao 1m68 từ mẹ, Ngọc Thúy quyết định lựa chọn nghề người mẫu để mưu sinh.

Siêu mẫu Ngọc Thúy khi ở Việt Nam

Với giải thưởng “Người mẫu xuất sắc nhất” năm 2003, Ngọc Thúy là người đẹp tiên phong phân định ranh giới giữa người mẫu hạng B và người mẫu vedette cho mỗi lần xuất hiện (cát-sê khoảng 500 USD giai đoạn 2003-2006). Bên cạnh đó, Ngọc Thúy còn để lại ấn tượng nhiều dấu ấn với các vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình nổi tiếng như: Cánh cửa cuộc đời, Blouse trắng, Trái đắng... và đoạt giải “Gương mặt Điện ảnh triển vọng” năm 2000.

