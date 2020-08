“Nữ thư ký sexy” kể chuyện làm MC: Bị cả “tú bà” gạ gẫm

Chị từng trải qua kỷ niệm khó quên nào khi cầm mic dẫn chương trình?

Mình luôn nhớ mãi không thể quên một kỷ niệm dẫn chương trình cách đây 5-6 năm. Thời điểm đó mình nhận lời dẫn một chương trình thiện nguyện. Do là thiện nguyện nên phần chi phí cho MC mình không nhận mà đóng góp từ thiện luôn. Tuy nhiên, trước ngày diễn ra thì mình lại bị sốt 39 độ. Chương trình thì không thể thay đổi MC được do tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi và các khoản tài trợ cần MC dẫn dắt phiên đấu giá và toàn bộ chi phí sẽ dành cho các em nhỏ khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam. Mình vẫn nhớ như in hôm ấy trước khi lên dẫn, mình đã uống thuốc hạ sốt và quyết tâm phải dẫn thành công. Kết thúc sự kiện, nhìn những giọt nước mắt xúc động của các em nhỏ và mọi người, mình cũng không cầm được nước mắt mà òa khóc như 1 đứa trẻ. Có lẽ đó là những kí ức khó quên nhất trong sự nghiệp MC của mình.