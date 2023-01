"Nữ quái khét tiếng" lộ ảnh tình tứ với trai hư Trần Quán Hy từ thuở 16 giờ sang chảnh thế này

Mới đây, người mẫu Tạ Hi Đình (Cammi) (tên cũ: Tạ Chỉ Huệ) đăng tải loạt ảnh diện áo bra-top check-in trước cổng khách sạn nổi tiếng gây xôn xao cư dân mạng. Theo HK01, tình cũ Trần Quán Hy vốn có cuộc sống sang chảnh, xa hoa. Trên mạng xã hội, cô không ngại khoe hình ảnh đi du lịch khắp nơi trên thế giới khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Trong quá khứ, người mẫu 9X được biết đến với cái tên Tạ Chỉ Huệ. Sau này, cô đã đổi thành Tạ Hi Đình với hy vọng "gột rửa" những ồn ào trước đây. Người mẫu sinh năm 1995 được mệnh danh là "nữ quái khét tiếng" Hong Kong (Trung Quốc) với thành tích bất hảo, chuyên "mồi chài" các nam nghệ sĩ nổi tiếng, điển trai. Năm 2011, báo giới Trung Quốc xôn xao chuyện cô mẫu 16 tuổi lên tiếng khóc lóc thừa nhận mất "lần đầu tiên" với trai hư Trần Quán Hy đồng thời bị anh chàng dụ dỗ quay clip nóng. Ngay lập tức, Tạ Chỉ Huệ bỗng trở thành cái tên hot và được nhiều người tìm kiếm. Từ đó tới nay, tên tuổi cô gắn liền với tài tử Hong Kong.

Nổi tiếng với biệt danh "tình cũ Trần Quán Hy", chân dài 9X được nhiều nơi mời chụp ảnh làm người mẫu quảng cáo. Chỉ 16 tuổi song cô nàng lại sở hữu thân hình rất phổng phao, cuốn hút cùng gương mặt ngây thơ. Sau 11 năm, Tạ Chỉ Huệ không chỉ đổi tên thành Tạ Hi Đình mà còn có cuộc sống giàu sang, xa hoa. Người mẫu sinh năm 1995 cũng can thiệp dao kéo để sở hữu nhan sắc hoàn hảo hơn.

Theo HK01, Tạ Hi Đình thường xuất hiện trong các bữa tiệc của giới thượng lưu. Tình cũ Trần Quán Hy gây chú ý khi check-in đi ăn tại nhà hàng ba sao Michelin nổi tiếng, uống rượu vang Pháp hay trải nghiệm phong cách ăn quý tộc Nhật Bản mang tên Omakase. Dù bị chỉ trích vì lối sống khoe của, người mẫu 9X vẫn không bận tâm. Khi được hỏi về công việc hiện tại, Tạ Hi Đình trả lời trên Instagram: "Tôi có một công việc ổn định. Chỉ là công việc của tôi không phải làm từ lúc sáng tới 5h chiều. Bạn không thể hình dung về công việc của tôi được đâu". HK01 cho biết, Tạ Hi Đình đã mở một công ty liên doanh với một người bạn về lĩnh vực chăm sóc dịch vụ làm đẹp vào dịp đầu năm.

Chân dài 27 tuổi sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền. Theo HK01, Tạ Hi Đình sở hữu bộ sưu tập túi xách đắt đỏ. Khi được fan hỏi có bao nhiêu chiếc túi Hermes, Tạ Hi Đình không ngần ngại cho biết, cô đang sở hữu 10 chiếc túi của thương hiệu này. Ước tính một chiếc túi Hermes có giá trị hơn 250.000 HKD (hơn 756 triệu VND).

Ngoài trang phục hàng hiệu, Tạ Hi Đình còn có thú chơi kim cương. Tháng 5/2022, chân dài 9X đăng tải bức ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Khi được fan hỏi liệu có phải quà tặng của bạn trai hay không, người mẫu họ Tạ không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định mà chỉ cho biết đó là món quà sinh nhật tuổi 27 của mình. Nói về giá cả, Tạ Hi Đình cho biết, chiếc nhẫn có giá hơn 6 con số.

Ngoài ra, chân dài 9X thường xuyên đăng ảnh ngồi trong xe hơi hạng sang hay di chuyển bằng phi cơ riêng, đi du lịch nghỉ dưỡng ở du thuyền.

Không gian sống của Tạ Hi Đình ở Hong Kong. Được biết, đây là căn hộ sang trọng Tạ Hi Đình thuê với giá 40.000 HKD/tháng (120 triệu VND). Trước đây, cô và gia đình sống trong căn nhà lụp xụp và xuống cấp.

Dù có cuộc sống sang chảnh nhưng Tạ Hi Đình cũng vướng vào không ít ồn ào. Tờ HK01 cho biết, hồi đầu năm 2022, chân dài họ Tạ vướng tin đồn có liên quan đến đường dây quảng cáo các trang web cờ bạc bất hợp pháp. Tuy nhiên, Tạ Hi Đình không phản hồi gì về thông tin này mà vẫn thoải mái đi du lịch, check-in ở nhiều nơi sang trọng.

Tạ Hi Đình cũng thể hiện niềm đam mê với bộ môn golf. Trang phục gợi cảm trên sân golf của cô từng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

