Nữ MC VTV hốt hoảng khi bị chặn đầu xe giữa đêm khuya và cái kết bất ngờ

Câu chuyện của MC 8X khiến người đọc vừa lo lắng vừa bật cười.

Tối 30/3, MC Minh Trang gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ về câu chuyện mình gặp phải trong đêm. Cụ thể, nữ MC cho biết đang trên đường đi làm về thì bị một cặp đôi chặn giữa đường khiến cô hốt hoảng, lo lắng. Chàng trai cầu cứu, năn nỉ Minh Trang cho đi nhờ xe để đưa bạn gái vừa ngất xỉu vào bệnh viện.

"Đột nhiên có một bạn nam đang bế trên tay một bạn nữ chạy ra giữa đường chặn ngay đầu xe mình hớt hải bảo: "Chị ơi, chị làm ơn cho em đi nhờ xe để chở bạn gái em đến bệnh viện với ạ. Nó vừa ngất”. Nhìn mặt em trai to béo vạm vỡ đang sắp khóc đến nơi, mình cũng rối trí, vừa muốn cứu người, vừa sợ nhỡ đâu gặp ngay nhóm lừa đảo, đường thì vắng, trời thì khuya", Minh Trang viết.

MC Minh Trang kể về câu chuyện mình gặp phải nhận được nhiều chú ý của người hâm mộ

Trong khi cô đang lưỡng lự thì chàng trai nhận ra có quen biết: "Mình còn đang ú ớ, não chưa kịp nhảy số thì em trai kia hô lên: “Ơ, chị Minh Trang! Đợt trước em quay cái khoá học của chị đấy!”. Ờ thế may quá, chắc không phải lừa đảo rồi, thôi 2 đứa lên xe đi mau! Không là chị đang định gọi điện thoai cho chồng suốt quãng đường đến bệnh viện đó".

Điều khiến Minh Trang bất ngờ hơn cả là cô gái kia thú nhận chỉ giả vờ ngất để hù dọa bạn trai, bắt anh ta phải bỏ thuốc lá. Nghe đến đây, cô chỉ biết than trời vì suy nghĩ của cặp đôi trẻ. Sau khi xem xét lại câu chuyện, Minh Trang nhắn đến bạn gái: "Sao phải giả vờ ngất làm gì cho khổ ra, tóc tai loà xoà, mặt mũi tái nhợt, quần áo xộc xệch mất hết hình ảnh, rồi lại mang tiếng nói dối nữa chứ! Mấy thói xấu kiểu hút thuốc lá, nghiện game, lười, bẩn... ấy mà, thực sự rất nên tỉnh táo suy nghĩ cân nhắc xem bản thân mình có thể chấp nhận được không. Nếu có thể chấp nhận thì xác định tư tưởng rõ ràng để cuộc sống hôn nhân sau này không có những khó chịu, hằn học, bất bình vì những điều bản thân mình đã cho phép trước đó. Nhưng nếu đã thấy gợn, thấy khó chấp nhận, thấy không thoải mái và sau khi trình bày, thuyết phục mãi mà anh nhất quyết không chịu bỏ những thói xấu đó, thì em cứ thẳng thắn mạnh dạn bỏ… anh luôn chứ sao phải khổ, nhỉ".

Đọc xong câu chuyện MC Minh Trang, không ít người để lại bình luận hài hước: "Đọc cuốn hút như phim hành động chị ạ", "Một status thiên tiểu thuyết đưa người ta từ trinh thám hồi hộp đến hài rồi lại bi rồi lại hài. Người viết quả là một cây bút đầy tài năng với những trải nghiệm về cuộc sống nơi Vệ Hồ", "Đúng là thót tim cả người đọc Trang ạ"...

Đặc biệt, có không ít ý kiến đồng tình với quan điểm tình yêu, hôn nhân của Minh Trang: "May quá em lại có một điểm suy nghĩ giống chị, cảm thấy tự tin trong cuộc sống hơn hẳn ý, ngày trước em cũng mạnh dạn bỏ 1 anh khá có điều kiện nhưng hơi ki bo chứ không phải tiết kiệm, lại còn hơi vô tâm, yêu anh thứ 2 thì thấy toàn nói hay mà không thực hiện và dừng lại ở anh chồng bây giờ, 10 năm bên nhau và vẫn đang cảm thấy rất ổn!", "Đây là lý do vì sao ngày xưa mới nói chuyện với chồng em, đầu tiên là em hỏi tuổi, hỏi xem anh có hút thuốc lá không. May sao không hút, thế là chúc mừng anh đã vượt qua vòng gửi xe", "Chị Trang nói chuẩn quá, nếu không thuyết phục được và không thế sống thoải mái với người hút thuốc thì cứ anh không tốt, em rất tiếc", "Chuẩn luôn chị ạ, đời còn dài trai tốt còn nhiều",...

Quan điểm về tình yêu, hôn nhân của Minh Trang được nhiều người đồng tình ủng hộ

Gia đình hạnh phúc của nữ MC

MC Minh Trang tên đầy đủ là Nguyễn Minh Trang, sinh năm 1987. Không chỉ là hot girl nổi tiếng với gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt biết cười, cô còn có thành tích học tập tốt, 16 tuổi đã nhận được học bổng của Đại sứ quán Nhật Bản và 1 năm sau đó tiếp tục học bổng đi du học Úc.

Ngay từ khi còn là sinh viên của Đại học Ngoại thương, Minh Trang đã bén duyên với VTV. Cô gây ấn tượng với khán giả qua một số chương trình như "Tuổi đời mênh mông", "Tạp chí MTV", "Bài hát Việt", "SV 2013", "Học cùng con", "Quốc gia khởi nghiệp"... Bên cạnh vai trò MC, BTV, Minh Trang còn là một diễn viên, tham gia diễn xuất từ khi 14 tuổi trong bộ phim "Phía trước là bầu trời".

Hiện tại, Minh Trang đã lập gia đình và là mẹ của 4 nhóc tì đáng yêu. Vì thế, cô từ bỏ công việc toàn thời gian tại VTV, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện trên một số chương trình. Thời gian còn lại, cô dành để chăm sóc gia đình và kinh doanh riêng.

