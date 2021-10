Mạc Văn Khoa bị trộm đột nhập nhà lúc nửa đêm sau ồn ào "giang hồ đòi nợ"

Thứ Bảy, ngày 23/10/2021 15:53 PM (GMT+7)

Hình ảnh camera ghi lại khiến người hâm mộ của nam diễn viên hài lo lắng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa thu hút sự chú ý của dân mạng khi đăng tải đoạn clip toàn bộ quá trình tên trộm đột nhập vào một chi nhánh quán bún đậu ở Biên Hòa của mình. Nam diễn viên hài cảnh báo mọi người đề cao cảnh giác hơn trong mùa dịch, đồng thời khẳng định trong quán của mình không có món gì giá trị, chỉ có “mắm tôm”.

Tên trộm trèo tường đột nhập vào bên trong quán bún đậu của Mạc Văn Khoa

Tên trộm ngang nhiên bật đèn sáng để tiện hành động

Cụ thể, Mạc Văn Khoa trích xuất camera phát hiện đối tượng đã đột nhập vào bên trong lục lọi lúc 1h sáng ngày 21/10. Điều khiến người xem xôn xao chính là thái độ ngang nhiên của tên trộm sau khi đột nhập được vào quán bún đậu. Người này không một chút sợ hãi hay lén lút mà ngang nhiên soi đèn, bật điện trong phòng bếp để tìm kiếm đồ vật có giá trị trước khi rời đi bằng cách trèo tường.

Có thể nói thời gian vừa qua, “vận xui” liên tục tìm đến gia đình Mạc Văn Khoa. Cách đây không lâu, Thảo Vy, bà xã diễn viên “Lật mặt”, đã đăng tải bài viết cho biết mình đang bị làm phiền bởi một số thành phần lạ liên tục nhắn tin, gọi điện đòi nợ dù gia đình không hề vay mượn ai. Thậm chí cô còn nhận được tin nhắn đe dọa đốt quán. Thảo Vy khẳng định bản thân có tài chính vừa đủ để lo cho gia đình và báo hiếu cha mẹ, không thiếu thốn đến nỗi phải đi vay mượn dính líu đến giang hồ. Theo lời người đẹp 9X, chuỗi cửa hàng kinh doanh ăn uống của vợ chồng cô cũng bị đối tượng này quấy phá, ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm lý cả nhà.

Bà xã Mạc Văn Khoa đăng đàn cầu cứu vì bị hăm dọa đòi nợ

Khi đó, bà xã Mạc Văn Khoa cho biết sẽ nhờ đến công an và pháp luật can thiệp nếu tình trạng này cứ tiếp tục. Cô nhấn mạnh: “Các anh, các chú đòi nợ nên tìm đúng người mà đòi, còn cứ vu khống - làm phiền - hăm dọa đốt quán và chửi rủa gia đình tôi và tôi nữa thì tôi sẽ nhờ đến Công an và pháp luật giải quyết nhé”.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992, là gương mặt được khán giả yêu mến sau chương trình “Cười Xuyên Việt 2015”. Sau cuộc thi, Mạc Văn Khoa đắt show diễn hài ở các phòng trà, những sự kiện ở các tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh đó, anh cũng ghi ấn tượng trong lòng khán giả với nhiều vai diễn trong các bộ phim điện ảnh như “Cua lại vợ bầu”, “Lật mặt 5”...

Quán bún đậu của Mạc Văn Khoa có nhiều chi nhánh ở Sài Gòn và các tỉnh

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Mạc Văn Khoa còn kinh doanh quán bún đậu để ổn định kinh tế gia đình. Nhờ sự nổi tiếng, quán ăn của anh được đông đảo khán giả ủng hộ. Chỉ sau 3 năm chuyển hướng buôn bán, bún đậu Mạc Văn Khoa đã có khoảng gần 10 chi nhánh ở khắp các quận TP.HCM và sang cả Biên Hòa, Cần Thơ...

