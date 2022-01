"Nữ hoàng Bolero miền Tây" Dương Hồng Loan: Không nên so sánh tôi với Thanh Thanh Hiền

Giọng ca gốc Đồng Tháp tự nhận mình vẫn là đứa em nhỏ cần học tập Thanh Thanh Hiền nhiều.

Dương Hồng Loan là giọng ca Bolero với lượng khán giả hâm mộ đông đảo. Khoảng 10 năm trước, khi các nghệ sĩ, các trung tâm ca nhạc chưa biết hoặc chưa muốn tung sản phẩm lên YouTube thì cái tên Dương Hồng Loan đã được khán giả khắp nơi mến mộ bởi giọng ca ngọt ngào, đạt hàng chục triệu view. Giọng ca gốc Đồng Tháp đắt show từ trong nước tới hải ngoại.

Vào những ngày cuối năm bận rộn, Dương Hồng Loan dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện thân tình.

Mới đây, khán giả tò mò khi nhìn thấy chị trên sân khấu Tết nhưng lại vắng bóng Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền. Điều này khiến nhiều người cảm thấy có vẻ như chị là nhân tố trụ cột của mùa này để đảm bảo thành công và thu hút khán giả. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Vì mọi người thương nên quá xem trọng Dương Hồng Loan rồi (cười). Thật ra, được góp mặt trong chương trình Tết hàng năm là điều rất vinh dự đối với tôi. Được BTC tin tưởng mời tham gia và nhờ đó tôi được khán giả thương nhiều hơn thông qua chương trình này.

Cùng theo đuổi dòng nhạc trữ tình, cùng xinh đẹp, cùng phong cách dịu dàng, nữ tính, chị nghĩ sao khi có nhiều khán giả so sánh chị với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền? Và chị có cảm thấy áp lực không khi được đặt nhiều kỳ vọng trở thành trụ cột của chương trình năm nay?

- Tôi rất mến chị Thanh Thanh Hiền và nhìn thấy ở chị nhiều điều rất hay, đặc biệt là sự duyên dáng của chị khi xuất hiện trên sân khấu. Tôi mong mọi người không nên so sánh, vì Hồng Loan vẫn luôn là đứa em nhỏ cần học tập ở chị nhiều. Mỗi khi được tham gia những chương trình như “Tết Vạn Lộc” hay những liveshow lớn, Hồng Loan sẽ cố gắng để BTC không thất vọng, đồng thời có cơ hội được rèn luyện thêm kỹ năng sân khấu.

Nhớ lần đầu nhận được lời mời từ “Tết Vạn Lộc”, tôi rất mừng vì được hát trong một chương trình lớn, tầm cỡ được dàn dựng công phu, chỉn chu từ sân khấu, âm thanh cho đến ánh sáng, được góp mặt cùng những ngôi sao nghệ thuật hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, đạo diễn Công Vượng còn trả cát-xê rất hậu hĩnh (cười). Tôi ngưỡng mộ tâm huyết của anh Vượng trong nghề, sự tôn trọng của anh dành cho đồng nghiệp và đặc biệt là tình cảm của anh dành cho khán giả.

Chị là ca sĩ đắt show và thường xuyên được mời lưu diễn trong nước cũng như ngoài nước. Chị nhận xét thế nào về gu của khán giả 3 miền?

- Tôi may mắn được đi diễn khắp nơi. Dù trong hay ngoài nước, ở miền nào hay chăng nữa, tôi vẫn thấy dòng nhạc Bolero và dân ca có lượng khán giả ổn định. Miễn sao mình hát thật tình cảm và đi vào lòng người thì sẽ được khán giả thương hoài. Chính vì thế, đó cũng là một ưu điểm và lợi thế của Hồng Loan.

Có nhiều thể loại nhạc, chẳng hạn như nhạc trẻ, dễ dàng tiếp cận công chúng. Điều gì đã khiến chị gắn bó với Bolero hơn 20 năm?

- Dòng nhạc Dương Hồng Loan đang theo đuổi đó cũng là niềm đam mê từ nhỏ. Chắc chắn sẽ không thay đổi hoặc thử sức sang dòng nhạc trẻ vì không tự tin, không đúng sở trường nên không thể tạo ra một sản phẩm hay được.

Người ta nói, hát nhạc buồn nhiều quá có thể sẽ vận vào người lúc nào không hay. Tuy nhiên, nó không hề hợp với cuộc sống yên bình và hạnh phúc hiện tại của chị. Chị nghĩ sao về điều này?

- Cái buồn trong âm nhạc là do suy nghĩ của mỗi người thôi. Người thể hiện được ca khúc dễ vào lòng người là do người đó có tìm hiểu ý nhạc và đặt mình vào hoàn cảnh bài hát. Khi đã được người nghe cảm nhận và ủng hộ thì đó là niềm vui và hạnh phúc với ca sĩ.

Chị có từng bao giờ gặp phải một sự cố nào đó trên sân khấu chưa? Cách chị xử lý thế nào?

- Sự cố trên sân khấu thì nhiều lắm, chẳng hạn như đang đứng hát thì gót giày bị gãy một bên thế là phải đứng nhón chân hát luôn. Hay có khi đang hát, trời đổ mưa lớn nhưng vì khán giả vẫn ở lại, người thì cầm dù chạy lên che mưa cho Hồng Loan, người thì đội áo mưa, người không có áo thì lấy bàn, mũ đội lên đầu che mưa.... Thế là kỹ thuật đành để âm thanh và ánh sáng cho Hồng Loan tiếp tục hát tặng khán giả.

Là nghệ sĩ nữ xinh đẹp, hoạt động trong showbiz dù thế nào cũng không tránh khỏi những tin đồn nhạy cảm. Chị đã từng đối diện với những sự việc như vậy chưa?

- Cũng có những trường hợp như thế xảy ra nhưng với tôi, sự cố gắng của bản thân và sự yêu thương của khán giả đó là tài sản lớn nhất. Hơn nữa bên cạnh Hồng Loan còn có một gia đình hạnh phúc nên không dại gì mà đánh mất tất cả.

Phản ứng của ông xã chị thế nào khi chứng kiến vợ có nhiều hành động thân mật với bạn diễn trên sân khấu?

- Những lần đầu diễn chung với người khác, ông xã tôi cũng không mấy vui nhưng dần rồi anh thấy rằng đó là công việc. Vì với dòng nhạc Bolero thì gần gũi lắm chỉ là những cái nắm tay, dựa vai và nhìn nhau thôi. Hơn nữa, các ca sĩ nam đều là những người bạn thân thiết nên không có vấn đề gì.

Hiện tại, nhiều câu chuyện ly hôn hay tan vỡ xảy ra trong showbiz. Là một nghệ sĩ, chị suy nghĩ thế nào về việc dư luận có những định kiến không hay khi cho rằng nghệ sĩ thường không chung thủy?

- Trong showbiz có rất nhiều câu chuyện ly hôn là do cả hai bất đồng quan điểm và cả không chịu hi sinh vì nhau. Giữa Hồng Loan và ông xã trước khi đến với hôn nhân đã có 10 năm tìm hiểu. Rồi đến khi tôi có nhiều chuyến lưu diễn xa hơn thì anh ấy đã hi sinh, bỏ hết công việc đang quản lý để sát cánh với bà xã trên mọi nẻo đường cho đến hiện tại. Tôi cho rằng chung thủy hay không là do mỗi người.

Vợ chồng chị có bí quyết nào để bảo vệ hạnh phúc gia đình?

- Hồng Loan hiện tại đang rất hạnh phúc. Ông xã hi sinh công việc riêng để lui về sau hỗ trợ tôi. Bản thân tôi những lúc không có show hay rảnh rỗi sẽ bù đắp lại bằng những bữa cơm gia đình. Cả hai đều thấu hiểu, cảm thông và hi sinh lẫn nhau thì không thể nào có chuyện đổ vỡ được.

Trong tình yêu, chị là một người như thế nào? Cuồng nhiệt hay sâu lắng như chính tính cách của chị?

- Hồng Loan thích sâu lắng và cũng chưa bao giờ lãng mạn. Quan trọng là cả hai luôn nghĩ cho nhau.

Cơ duyên nào đã đưa anh chị đến với nhau?

- Lúc trước nhà tôi có cho thuê karaoke, nên mỗi dịp anh ấy đến nhà hát karaoke cùng gia đình thì đã nghe tiếng hát của Hồng Loan. Thế là thích luôn và theo đuổi từ khi tôi còn là cô học sinh cấp 3 đến khi là sinh viên. Tôi còn nhớ lời anh hứa: “Nếu sau này em làm ca sĩ, anh sẽ xung phong làm tài xế” (cười). Với tôi, ông xã rất hiền, là người có đức tính tốt và điềm đạm.

Một số gia đình vẫn có quan điểm chồng là trụ cột, vợ là tay giữ “hòm chìa khóa”, với gia đình chị điều này có khác đi không?

- Với gia đình Hồng Loan thì hai vợ chồng đều là trụ cột và cùng giữ hòm chìa khóa. Cả hai đều có mật khẩu của nhau.

Con gái chị - bé Thiện Mỹ - cũng thường góp giọng trong các video của mẹ. Chị có định hướng cho con gái theo đuổi con đường ca hát không?

- Bé Thiện Mỹ lúc nhỏ rất thích hát. Do Hồng Loan để bé phát triển tự nhiên nên chưa cho bé đi học một lớp năng khiếu nào ngoài việc học ở trường. Con gái tôi sẽ tự quyết định cho tương lai mình.

Khi showbiz Việt trở nên ồn ào với rất nhiều cuộc bóc phốt, có người lên tiếng, người chọn im lặng. Với Dương Hồng Loan, chị nhìn nhận thế nào về chuyện này?

- Hồng Loan luôn thấy sự im lặng là tốt nhất. Mỗi người mỗi tính, mỗi hoàn cảnh khác nhau còn phụ thuộc vào cái tôi riêng nữa. Đối với đồng nghiệp, nếu có kết hợp chung thì Hồng Loan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, còn lại sẽ không ý kiến hoặc tham gia vào công việc của người khác.

Chị có kế hoạch nào trong những ngày giáp Tết này không?

- Năm nay lịch diễn ít hơn mọi năm rất nhiều nhưng dù thế nào thì ngày mùng 1 và 2 sẽ không nhận show để cùng gia đình sum vầy ngày Tết. Và năm nào cũng vậy, đêm hát trực tiếp giao thừa tôi chỉ nhận show diễn ở gần nhà ba mẹ, để hát xong là chạy về ngay kịp cúng giao thừa.

Chị ước mong điều gì cho năm mới 2022?

- Ước mong của Hồng Loan cho năm mới đó là sức khoẻ và sự bình an, may mắn đến tất cả mọi người, cầu mong không còn dịch bệnh để mọi nơi được trở lại cuộc sống vui tươi như trước.

Cảm ơn quý khán giả đã luôn thương tiếng hát của Hồng Loan, cảm ơn những chương trình lớn đã tạo điều kiện cho Hồng Loan được góp mặt, cảm ơn quý đài đã cho Hồng Loan được thể hiện những bài hát. Cảm ơn 24H đã cho Hồng Loan được tâm sự những vui buồn trong cuộc sống đến quý khán giả.

Kính chúc tất cả được nhiều sức khoẻ và thành công trong cuộc sống.

