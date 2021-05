- Từng làm mẹ khi mới 18 tuổi, đó có phải là quãng thời gian chị nông nổi nhất?

- Nói thế này không biết mọi người có tin không? Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác của một người mẹ lúc mới 18 tuổi. Khi đó tôi không hề có cảm giác gượng gạo hay bỡ ngỡ trong việc làm vợ hay làm mẹ. Thậm chí một Hoàng Yến năm 18 tuổi còn già dặn hơn một Hoàng Yến 46 tuổi bây giờ. Tóc dài, búi nhẹ và rất đảm đang trong công việc nhà. Có lẽ do bản chất tôi cũng già hơn tuổi của mình. Vậy nên không có gì là nông nổi lúc đó cả. Tôi không dùng từ đó trong bất cứ hành động nào trong cuộc đời mình. Khi đến với anh Tôn – bố của con gái Yến My, tôi chưa từng hối hận giây phút nào. Bởi tất cả đều là tình cảm trong sáng, chân thành của tình yêu. Yến My là kết quả của một tình yêu rất đẹp. Chỉ có điều, như tôi đã nói, đủ nhân duyên sẽ sống hạnh phúc với nhau, đến khi hết duyên không nên níu kéo, chỉ đơn giản vậy thôi.