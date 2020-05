Ninh Dương Lan Ngọc, Bảo Anh táo bạo với hình xăm nhạy cảm dưới chân ngực

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 05:18 AM (GMT+7)

Mỗi hình xăm đều đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của những người đẹp này.

Mỹ nhân Việt xăm hình không còn là điều hiếm hoi trong showbiz Việt, nhưng không phải ai cũng mạo hiểm xăm ở những điểm nhạy cảm như dưới chân ngực, dọc mạn sườn.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng là một người đẹp mê xăm hình khi chọn hình xăm phía dưới chân ngực, vòng từ phía trước ra sau lưng. Đầy đủ hình xăm này là dòng chữ "Ninh Dương Lan Ngọc never give up", ý chỉ bản thân nữ diễn viên không bao giờ từ bỏ trước khó khăn. Hình xăm này được ngọc nữ chọn xăm vào thời điểm lâm vào khủng hoảng, stress nặng nề.

Một phần của hình xăm này lấp ló dưới chân ngực khi Lan Ngọc diện bộ đồ ngủ gợi cảm trong thời gian gần đây. Có thể thấy vẻ cá tính kết hợp nữ tính trở nên hài hòa, tôn lên vẻ đẹp riêng của người con gái.

Mỗi khi diện trang phục hở phần mạn sườn, nữ diễn viên "Cánh đồng bất tận" đều cho thấy hình xăm cá tính này. Bên cạnh đó, Lan Ngọc còn có thêm một hình xăm khác ở phần sau lưng, đặc biệt là đoạn võng lưng nơi thắt eo.

Sĩ Thanh chọn dòng chữ tiếng Anh để xăm cùng ở vị trí phía chân ngực, vòng từ sau lưng ra phía trước. Nữ ca sĩ khoe khéo vẻ đẹp gợi cảm mỗi khi diện trang phục hở lưng.

Diện nội y, Sĩ Thanh còn khiến người nhìn phải tò mò không chỉ ở hình xăm phía chân ngực mà cả ở vị trí nhạy cảm phía hông.

Bạn gái của Huỳnh Phương - thành viên nhóm FapTV có nút kim cương đầu tiên trên YouTube tại Việt Nam - khiến nhiều người khó rời mắt với những hình xăm ở vị trí nhạy cảm.

Nữ ca sĩ Bảo Anh có tới 6 hình xăm trên cơ thể, trong đó phải kể đến hình xăm dọc mạn sườn chạy từ dưới chân ngực. Hình xăm tiếng Anh "We only live once! Be stronger" có ý nghĩa động viên chính mình. "Chúng ta chỉ sống có một lần, phải mạnh mẽ".

Phía trước, Bảo Anh xăm hình một cậu bé cuộn mình trong một nửa vòng tròn và kèm dòng chữ "Successful" – Thành công.

Tháng 3 năm ngoái, Hương Tràm khoe hình xăm mới có dòng chữ Latin "De Integro" phía dưới ngực, với ý nghĩa "Lại một sự khởi đầu mới". Nữ ca sĩ lý giải hình xăm này đánh dấu một mốc mới trong sự nghiệp, khi vào tháng 1 cô đã có một liveshow Hộp thư số 1 để gửi tặng đến người hâm mộ, sau đó cô sang Mỹ du học.

Khánh Vân được biết đến với vai Trà Long của phim "Mắt biếc" để lộ hình xăm ở vị trí ngay dưới chân ngực khi diện nội y.

Tóc Tiên là người đẹp chuộng nhiều hình xăm trên cơ thể. Dòng chữ "What's doesn't kill me makes me stronger" (tạm dịch: Thứ gì không hạ gục được bạn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn) ở mạn sườn trái là hình xăm Tóc Tiên thích nhất, đánh dấu khoảng thời gian cô gặp nhiều khó khăn.

