Những bức ảnh HOT nhất của "cô dâu khuấy đảo mạng xã hội"

Selena Gomez là sao nữ có nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội Instagram với 405 triệu follower. Tỷ phú trẻ tuổi Kylie Jenner cũng chỉ xếp vị trí thứ 2 với 384 triệu. Không những vậy, cô còn giữ thành tích là ngôi sao nữ có nhiều bức hình đạt hơn 10 triệu lượt "thả tim" trên nền tảng này.

Khoan nói đến tin đồn hẹn hò giữa Selena và Zayn Malik rộ lên gần đây, hãy cũng ngắm nhìn những bức ảnh hot nhất của “công chúa Disney”:

Những ngày tháng 3/2023, Selena gây "bão" mạng xã hội với bức ảnh diện váy cưới cô dâu. Dù chỉ là ảnh hậu trường trong bộ phim Only Murders in the Building nhưng cũng đủ thu hút gần 15 triệu lượt thả tim trên Instagram. Selena chú thích cho bức hình: "Tôi không có gì để nói cả. Đây chỉ là một ngày bình thường khi đi làm thôi". Nhưng đây không phải bức hình hot nhất của cô nàng.

Trong bức ảnh mới nhất được Selena đăng tải, chỉ trong vòng 1 ngày đã thu hút 9,7 triệu like đủ thấy sức hot "khủng khiếp" cỡ nào.

Bức ảnh thu hút hơn 21,2 triệu like được đăng vào ngày 27/3, khoe vóc dáng đẹp của giọng ca "Hands to myself". Nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ về một mùa hè đang đến gần với nhiều điều rất đáng trông đợi.

Bức hình chụp cùng fan với caption: “Ước gì tôi có thể ôm trọn 400 triệu fan” đã đạt 17,7 triệu like.

Ảnh xóa đi đăng lại đạt 21,1 triệu like đủ thấy Selena luôn là một cái tên hot thu hút với cư dân mạng.

25,1 triệu like dành cho bức ảnh mặt mộc của "cô dâu khuấy đảo mạng xã hội".

Ảnh đi câu cá của Selena cùng em gái 9 tuổi và người cha dượng thu hút 13,6 triệu lượt "thả tim".

Bức ảnh tuổi thơ đạt 17,6 triệu like được đăng vào ngày 8/3 cùng lời nhắn: "Gửi tới tuổi trẻ của tôi, đừng e ngại nếu muốn giúp đỡ. Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng ta hãy dịu dàng hơn với chính mình. Hãy viết tuổi trẻ của chính bạn và dán nó lên gương để nhắc nhở bản thân rằng bạn xứng đáng".

Bức hình ghi lại khoảnh khắc bình yên mà vẫn khoe được vẻ gợi cảm của cô nàng từ năm 2019 đã đạt 14 triệu like.

