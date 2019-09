Nhan sắc dàn mỹ nữ giúp FapTV hút triệu view trước khi nhận nút kim cương YouTube

Ngoài kịch bản hay cùng diễn xuất ăn ý, không thể phủ nhận dàn hot girl này là yếu tố chính giúp các sản phẩm của FapTV thu hút triệu view.

Là thành viên từ những ngày đầu của FapTV, Ribi Sachi (tên thật: Nguyễn Thị Thủy) vốn là cái tên không quá xa lạ trên mạng xã hội. Trước khi tham gia vào lĩnh vực hài YouTube, cô từng được biết đến là một hot girl tại quê nhà Gia Lai. Nhờ vẻ đẹp trong sáng, làn da trắng mịn, khuôn mặt hài hòa, người đẹp sinh năm 1990 nhanh chóng thành công trên con đường làm người mẫu ảnh.

Vốn theo học ngành Giáo dục của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, nhưng sau quãng thời gian làm mẫu ảnh, Ribi lại bén duyên với nghề diễn xuất nhờ những lầm tham gia vào MV của các nam ca sĩ Vpop, như Con Gái Thời Nay của Lý Hải, Điều Anh Biết của Chi Dân, Phải Cố Quên Đi Người Ta của Khánh Phương...

Nhìn vào ê-kíp của FapTV, ít ai nghĩ Ribi lại chính là người đồng sáng lập kênh này cùng đạo diễn của nhóm. Bên cạnh đó, nhờ ngoại hình bắt mắt, phong cách trẻ trung, diễn xuất ổn định, Ribi Sachi nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả và là nhân tố giúp nhóm có được những sản phẩm triệu view qua các series quen thuộc như Cơm Nguội, Chàng Trai Của Em... .

Ngoài Ribi Sachi, không thể không nhắc đến hot girl Mai Quỳnh Anh, được biết tới sau khi tham gia series phim tình cảm học đường Em là của Anh. Bên cạnh đó, cô còn tham gia vào dự án "Ký túc xá" của kênh Đậu phộng TV và góp mặt trong rất nhiều clip của bạn trai - streamer đình đám Chris Phan. Sau khi công khai hẹn hò bạn trai, cô nàng sinh năm 1991 càng nhận được nhiều sự chú ý hơn khi cả 2 đều là những cái tên đình đám trên YouTube.

Cũng nhờ tham gia FapTV mà hot girl Phú Yên có dịp gặp gỡ bạn trai và là chồng cô sau này. Sau 3 năm hẹn hò, cô và Chris Phan vừa tổ chức đám cưới tại quê nhà trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè trong giới YouTuber.

Nổi tiếng cùng FapTV nhưng lại vướng không ít tai tiếng khi rời nhóm, hot girl An Vy cũng từng được biết đến qua bộ phim "Em của anh, đừng của ai" rất thành công của nhóm. An Vy tên đầy đủ là Nguyễn An Vy, cô nàng sinh năm 1998. Với ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên, An Vy là một trong những cái tên rất được cộng đồng mạng yêu thích.

Sau thành công của phim, An Vy trở thành hot girl được khá nhiều người chú ý, trang facebook cá nhân của cô sở hữu hơn 400.000 lượt theo dõi. Tuy so với dàn diễn viên nữ của FapTV, An Vy không phải là cái tên nổi bật nhất, nhưng hot girl vẫn để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Sự thành công với vai trò là thành viên của FapTV đã mang đến cho An Vy nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp như: Tham gia chương trình Nhanh như chớp; tham gia dự án phim Chuyến đi của thanh xuân hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP…

Trong số các hot girl từng tham gia FapTV, có một gương mặt rất quen thuộc với cộng đồng mạng qua danh xưng hot girl ảnh thẻ. Trở thành hiện tượng qua một tấm ảnh thẻ xinh đẹp được chia sẻ trên mạng xã hội, Lê Lý Lan Hương bỗng nhiên được nhiều người biết đến. Với vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu, cô tham gia vào khá nhiều hoạt động làm mẫu ảnh.

Bên cạnh đó, sau khi góp mặt vào series phim tình cảm học đường "Em của anh, đừng của ai" và dự án phim "Yêu ư? Để sau" của kênh FapTV, tên tuổi của Lan Hương ngày một hot hơn khi thu hút tới 640.000 lượt yêu thích trên trang fanpage .

Nổi tiếng từ cách đây hơn 10 năm, Chù Vân Anh không còn là cái tên xa lạ trong cộng đồng hot teen Sài thành. Trước khi đến với FapTV, hot girl sinh năm 1993 từng tham gia khá nhiều dự án phim ngắn như Try của Fu Production, MV Forever With You của Kulâm và To Rich. Gần đây nhất, cô góp mặt trong phim ngắn Là em hay là ai - sản phẩm của Madway Production.

Đến với FapTV, tên tuổi của Vân Anh một lần nữa được bộ phim "Yêu ư? Để sau" của nhóm lăng xê với hình ảnh dễ thương ngọt ngào.

Trang Nơ hay còn gọi là Trang Baby, là diễn viên mới của nhóm FapTV. Trang Nơ tham gia dự án phim học đường "Yêu ư? Để sau". Cũng giống dàn hot girl của FapTV, Trang Nơ vô cùng dễ thương và xinh đẹp. Trước đây, Trang Nơ được xem là nhân tố thú vị, nổi tiếng với những video hát nhép. Nữ sinh xinh xắn có những biểu cảm rất đáng yêu làm điên đảo cộng đồng mạng.

Trang Nơ là cô gái vui tính, hay mơ mộng. Chính sự mơ mộng ấy đã đưa cô trở thành diễn viên tự do, trở thành cô bé Trang Nơ mơ mộng trong bộ phim học đường "Yêu ư? Để sau" của FapTV.