Nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" cay đắng mất 15.000USD vì tiền ảo và câu chốt "đừng chơi"

Thứ Năm, ngày 13/05/2021 09:14 AM (GMT+7)

"Kẹo ngon thì đến con nít còn biết giành, người lớn có dễ dàng cho bạn miếng lời ngon không? Nếu ngon thật, họ đã để ăn một mình hoặc cho gia đình họ ăn, không đến lượt bạn", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nghiệm ra sau khi mất 15.000USD đầu tư Bitconnect.

Sau khi một loạt KOLs bị phản ứng dữ dội về việc thiếu hiểu biết nhưng vẫn bất chấp đăng tải thông tin về những đồng tiền mã hoá, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cay đắng chia sẻ bài học xương máu khi chơi tiền ảo của chính mình mấy năm trước. Theo đó, anh đã mất "học phí" 15.000 USD để có được bài học này.

Cụ thể, theo tác giả "Nhật ký của mẹ", mấy năm trước - khi anh còn trẻ, còn nhiều khát khao và lại nôn nóng "đốt cháy giai đoạn" vì thấy xã hội nhiều người thành đạt giàu có - nên anh đã đem số tiền dành dụm được để tập tành tìm hiểu đầu tư.

"Thật tình cờ trùng hợp thay, có 1 người em đạo diễn giới thiệu mình tìm hiểu "đồng tiền ảo" Bitconnect với những thuật ngữ lúc đó như: lending, lãi kép, go to the moon... Tôi được thêm vào một group toàn những con người nhiệt huyết và đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng dưới sự dẫn dắt của một leader cực kỳ thần bí nói rất ít và đầy tính "thiên cơ"! Nhưng sau mỗi câu nói đều được các thành viên diễn giải và bàn tán rất ghê! Đại loại là nếu bạn lend 100 triệu, thì mỗi ngày app Bitconnect sẽ giao dịch khắp nơi rồi trả tiền lợi nhuận cho bạn dao động từ 0,5 đến 1,5%, có khi ngoại lệ lên gần 3%/ngày, ước tính sơ sơ từ 30% - 45%/tháng. Như vậy, chỉ trong 3 tháng là bạn lãi 100 triệu và nhận lại số tiền gốc 100 triệu ban đầu.

Lãi kép nghĩa là bạn không nhận lãi mà lại đầu tư ngược lại vào vốn tiếp thì sẽ càng nhân lên tổng tài sản của mình và cùng lúc giá coin lên thì bạn hưởng double (gấp đôi) lãi! Và ngày xưa tôi rất giỏi excel nên làm một bảng tính nếu mọi chuyện thuận lợi thì sau 3 năm mình sẽ có số tiền là hơn 20 tỷ! Thật là một thằng bé ngây thơ hồn nhiên!", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Thế là vì muốn rút ngắn thời gian, nam nhạc sĩ đã đầu tư lending 15.000USD - tất nhiên thời gian đó, anh không rủ rê bất kỳ ai tham gia kể cả người thân, bạn bè vì nghĩ tất cả đều là kế hoạch, là dự tính, khi nào thành công thì mới nói.

"Một tháng trôi qua trong hạnh phúc, ngày nào cũng thấy tiền mình nhảy số trong app, lãi suất tăng cao mỗi ngày. Cứ sáng dậy, nhìn con số trả lãi mà phơi phới trong lòng. Rồi đến tháng thứ 2, đột nhiên có một vài biến động, thế nhưng leader ngay lập tức lên tiếng trấn an members bằng những câu nói "chiêm tinh": Hãy tin tưởng! Cơn bão rồi sẽ qua!... Và kêu gọi mọi người mua thêm coin trữ vì: Khó khăn của mọi người là cơ hội của chúng ta! Ai cũng tin như vậy! Nhưng tôi thì không mua vì lúc đó vẫn còn gánh khá nhiều trách nhiệm. Quan điểm của tôi là không bao giờ để hết trứng vào một rổ và phải lo cho gia đình được cơ bản rồi mới đầu tư", anh kể.

Thế nhưng, đến tháng thứ 3, web sập. Lúc này, leader lập tức tạo ra một group mới và nói rằng: Bitconnect đang "tiến hoá" lên một hình thái mới - Bitconnect X. Đây là cơ hội quá tốt và rồi kêu gọi mọi người cùng đầu tư.

"Lúc này tôi bớt ngu chút rồi! Tôi không chơi! Rồi mình suy luận lại những luận điểm trước đây của leader, những kẻ cầm đầu. Tôi đã hiểu tiền đi về đâu rồi - là túi của chúng, và chúng đã quy ra thành bất động sản hết rồi! Chỉ có mình và các members là như bầy cừu và tin tưởng vào một tương lai màu hồng chúng vẽ ra. Sau này lại tiếp tục xuất hiện những trang web khác, những hội nhóm khác, khác về giao diện, về thuật ngữ... nhưng quy lại vẫn hoạt động theo cùng một phương thức", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cay đắng khi nhận ra sự thật.

Nguyễn Văn Chung đã tự rút ra được 5 bài học sau khi mất khoản "học phí" 15.000USD

Sau khi mất số tiền đó, anh không trách bất cứ ai mà chỉ trách bản thân ngu dại, non nớt và nóng vội. Nhưng cũng nhờ đó mà anh học được rất nhiều bài học.

"Một, không thể có chuyện khi không cho người trả lãi cho bạn 1%/ngày. Chỉ có đi làm công việc tốt nhất của mình, đầu tư vào những gì thực tế hoặc những gì mình biết rõ. Hai, kẹo ngon thì đến con nít còn biết giành, người lớn có dễ dàng cho bạn miếng lời ngon không? Nếu ngon thật, họ đã để ăn một mình hoặc cho gia đình họ ăn, không đến lượt bạn. Những câu từ như: cùng nhau làm giàu, anh em cùng tiến,... thật chất là: đưa tiền đây cho tao giàu! Ba, đầu tư bằng tiền nhàn rỗi của mình, đừng vay nợ để làm đòn bẩy làm giàu hoặc dồn hết tiền tiết kiệm của mình, nó chỉ giúp các bạn nhảy cầu nhanh hơn thôi. Thực tế chứng minh năm Bitconnect bị sập đã có bao nhiêu người suy sụp!

Bốn, cũng có những người làm giàu được bằng tiền ảo, một số người giỏi, nhanh nhạy, một số người may mắn, nhưng số nhiều là lừa đảo. Bản thân tôi cũng tin tiền ảo không xấu và có thể là một phương thức thanh toán trong tương lai, nhưng những kẻ tạo ra "coin rác", rồi tạo Fomo để dẫn dụ nhiều người cùng đầu tư vào các coin rác đó đều là lừa đảo. Năm, tiền dư mình để mua đất, cầm sổ đỏ trên tay tốt hơn cầm cái web không biết bao giờ nó sập!", tác giả "Ngỡ như giấc mơ" chia sẻ 5 bài học rút ra.

Đồng thời, nam nhạc sĩ kết luận: "Có người có thể sẽ nói: Ngu không chịu tìm hiểu thì mất tiền là đúng rồi! Tôi đồng ý!... Riêng những ai là bạn bè và người thân, tôi chỉ khuyên 2 chữ: Đừng chơi!"

