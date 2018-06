Người tình âu yếm hôn chân nữ ca sĩ "50 sắc thái" trên bãi biển

Hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Italia của nữ ca sĩ người Anh và bạn trai Andrew Watt đã lọt vào ống kính paparazzi.

Mới đây, Rita Ora và bạn trai Andrew Watt đã lọt vào ống kính của giới săn tin khi xuất hiện cùng nhau tại Tuscany.

Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc trong phim "50 sắc thái - Xám" đi nghỉ ngay sau khi phát hành MV "Girls" vào ngày 6.6 - ca khúc mới cô kết hợp cùng Cardi B, Bebe Rexha và Charli XCX.

Mặc dù đi cùng nhóm bạn gần 10 người nhưng dường như cặp tình nhân trẻ không quan tâm tới bất kỳ ai xung quanh.

Andrew liên tục dành cho bạn gái những cử chỉ ngọt ngào.

Anh chàng si tình khi thì giúp bạn gái bôi kem chống nắng, chụp ảnh, lúc lại ôm cô từ phía sau hay trò chuyện rôm rả trên ghế dài bên bãi biển.

Thậm chí, Andrew còn hôn chân Rita trong khi cô nằm phơi nắng và đọc sách.

Đáp lại, nữ ca sĩ 27 tuổi hôn bụng bia của bạn trai âu yếm.

Rita Ora và Andrew Watt hẹn hò hơn 1 năm nay. Họ thường xuyên được trông thấy xuất hiện bên nhau tình tứ ở các hộp đêm và cả sự kiện giải trí.

Andrew Watt là ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc 27 tuổi người Mỹ. Anh là người đồng sáng tác và sản xuất ca khúc hit "Let Me Love You" cùng Justin Bieber và DJ Snake.

Rita Ora nổi tiếng với phong cách sexy cả trong MV ca nhạc và đời thường.

Khi tham dự lễ trao giải MTV châu Âu cuối năm 2017, người đẹp từng gặp sự cố hở cả nội y vì quấn 'khăn tắm' tới thảm đỏ.