Người đẹp thị phi 5 lần 7 lượt bị tố cáo bán dâm, ngồi trên vệ đường bật khóc

Sung Hyun Ah được xem là nàng Á hậu nhiều thị phi nhất showbiz Hàn. Cô giành vương miện Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994. Từ trước tới nay, đây vẫn được coi là cuộc thi có nhiều tranh cãi, thị phi nhất bởi chất lượng thí sinh, nhiều người bị nghi ngờ thẩm mỹ.

Khi đó Sung Hyun Ah mới 19 tuổi, có gương mặt nhỏ nhắn, thân hình cân đối với chiều cao 1,71m. Cô được đại diện đi thi Hoa hậu Quốc tế cùng năm và giành giải Người đẹp ăn ảnh. Từ đó, cô từng bước dấn thân vào làng giải trí qua các thước phim táo bạo, lăn xả. Cô bắt đầu làm MC, sau đó lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cô không ngại tham gia các bộ phim dành cho người lớn, bị dán nhãn 19+ tại Hàn.

Dù bị chỉ trích khi là Á hậu lại đóng các cảnh “nóng”, Sung Hyun Ah vẫn bất chấp với danh nghĩa “hi sinh vì nghệ thuật”. Cô tham gia vào những tác phẩm tình ái như Woman is the future of man, The scarlet letter, Lover, The customer is always right… Ngoài ra cô cũng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Thần y Hur Jun, Thái tử Lee San, Công chúa Ja Myung Go...

Không những vậy, Sung Hyun Ah còn chụp hình nude, nội y để phát hành sách ảnh trong lúc tên tuổi lên cao. 150 bức hình nhạy cảm của cô bị phát tán trên mạng khiến dư luận sững sờ. Nhiều người sốc khi biết bộ ảnh có 6 phần và có những bức khỏa thân 100%. Dư luận Hàn lập tức tẩy chay cô vì những hình ảnh này gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Nàng Á hậu vướng thêm scandal sử dụng chất cấm vào năm 2002 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và phải nhận án phạt tù 1 năm 6 tháng cùng số tiền phạt.

Chưa dừng ở đó, vào năm 2013, scandal lớn nhất đổ xuống sự nghiệp của nàng Á hậu. Cô bị tố lên giường 3 lần với một doanh nhân Hàn kiều, nhận số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Cô còn bị cáo buộc thường xuyên bán dâm cho đại gia. Sau đó cô nhận án phạt khoảng 40 triệu đồng nhưng kháng cáo thành công. Tới tháng 6/2016, cô được Tòa tuyên trắng án. Trong 2 năm 6 tháng xử án, cô gần như không tham gia bất kì một sự kiện giải trí nào.

Khi nhìn lại những scandal, Sung Hyun Ah bật khóc trên truyền hình: “Chỉ trong 3 năm tôi gần như mất tất cả. Nhưng rồi, tôi đã cố gắng hết sức để tiếp tục sống vì con trai. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong khoảng thời gian còn làm việc ngành giải trí nhưng sau scandal, tôi chỉ còn 7 triệu won tiền gửi trong ngân hàng. Tôi đã ngồi trên vệ đường và khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ có lúc khó khăn đến thế”.

Những vai phụ sau này của Sung Hyun Ah khi cô trở lại màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cũng không được đón nhận như trước. Cô bị ghẻ lạnh khi tham gia phim điện ảnh Days of Wrath 2, Time của đạo diễn Kim Ki Duk, phim truyền hình Phoenix năm 2020 và show thực tế Ask us anything fortune teller… Sự nỗ lực, quyết tâm trở lại showbiz sau bê bối của người đẹp này bị phần lớn khán giả phản đối.

Hôn nhân đổ vỡ với chồng doanh nhân

Hiện cô một mình nuôi con sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tháng 12/2007, Sung Hyun Ah kết hôn lần đầu với doanh nhân hơn 1 tuổi nhưng cuộc sống vợ chồng chỉ kéo dài 2 năm. Tháng 5/2010, cô tái hôn với một doanh nhân hơn 6 tuổi và có một người con trai vào tháng 8/2012. Người chồng thứ hai của cô đã tự tử trong xe hơi bằng khí than vào tháng 5/2017. Nguyên nhân được cho là do bị điều tra tội danh tham ô. Nói về cái chết của chồng, Sung Hyun Ah cho biết hai người ly thân nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục ly dị nên cô rất đau khổ trước sự mất mát này.

