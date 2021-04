Người đẹp Hoa hậu Việt Nam bị tố "giăng bẫy tình" Đoàn Văn Hậu bức xúc lên tiếng

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 18:21 PM (GMT+7)

Thông tin này khi xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với thông tin người đẹp Doãn Hải My, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, bị antifan đồng loạt gọi là “trà xanh”, là người thứ ba chen vào một mối quan hệ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người yêu cũ Hoàng Oanh.

Theo đó, dân mạng nhắc lại tin đồn Doãn Hải My là người chen ngang khiến cặp đôi tan vỡ, và thay nhau bình luận khiếm nhã dưới tài khoản TikTok mang tên Doãn Hải My. Tuy chỉ mới lập từ hồi tháng 11 năm ngoái nhưng tài khoản này đã có tới 15,6 nghìn người theo dõi, thường xuyên đăng tải cập nhật hình ảnh mới của người đẹp sinh năm 2001. Mặc dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng nhưng cộng đồng đã “bức xúc giùm”, liên tục mắng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 là “trà xanh”, “giật chồng”...

Tuy nhiên, theo như tìm hiểu thì tài khoản TikTok đó không phải là tài khoản của người đẹp họ Doãn mà chỉ là giả mạo. Tài khoản này do fan lập ra nhưng có lẽ do có nhiều lượt follow nên bị nhầm là trang cá nhân “tình tin đồn” của chân sút gốc Thái Bình.

Trước những bình luận không hay, mới đây, Doãn Hải My đã chính thức lên tiếng: “Tôi có chơi TikTok nhưng không online thường xuyên nên không biết đến chuyện này. Hơn nữa, đó đều là những bình luận ác ý và vô căn cứ nên cũng không khiến mình bận tâm hay để ý”.

Tin đồn Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My hẹn hò xuất hiện hồi tháng 10/2020, khi người đẹp đang tham gia “Hoa hậu Việt Nam 2020”. Cụ thể, trong đêm chung kết, nam tuyển thủ quốc gia đã tới cổ vũ và ân cần nắm tay Hải My để đỡ cô xuống bậc thêm. Không chỉ vậy, khi cô nàng chỉ dừng chân ở Top 10, cầu thủ gốc Thái Bình còn có hành động ôm an ủi người đẹp trước sự chứng kiến của công chúng.

Ngoài ra, cặp đôi cũng lộ nhiều bằng chứng là một cặp khi check- in cùng địa điểm và bị bắt gặp đi chơi cùng nhau, chàng hộ tống nàng đi sự kiện... Hay mới nhất, vào ngày 7/4 vừa qua, Doãn Hải My đã cùng gia đình xuất hiện tại sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ cho Đoàn Văn Hậu và đồng đội. Dù vậy, cho đến nay, cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò.

Sau khi rời “Hoa hậu Việt Nam 2020”, Doãn Hải My khá im hơi lặng tiếng. Cô thỉnh thoảng tham gia các sự kiện giải trí, làm người mẫu. Mỹ nhân sinh năm 2001 tiết lộ cô đang luyện thanh, tập piano để có thể ra mắt một sản phẩm âm nhạc nhằm kỷ niệm việc nhận giải thưởng Người đẹp tài năng tại “Hoa Hậu Việt Nam 2020”, dành tặng những người ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

