Người đẹp Hà thành gây chú ý tại Miss World Vietnam 2022: Nhan sắc giống hàng loạt ngọc nữ Vbiz

Người đẹp Hà thành có tên Nguyễn Hoài Ngọc gây chú ý tại Miss World bởi câu chuyện giảm béo ấn tượng của mình. Ngoài sự cố gắng giảm béo, nhan sắc của Hoài Ngọc cũng gây ấn tượng vì hao hao nhiều mỹ nhân Việt như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Hạ Vi.

Người đẹp Hà thành Nguyễn Thị Ngọc Hoài giấu bố mẹ tham gia cuộc thi nhan sắc

Người đẹp Hà thành Nguyễn Thị Hoài Ngọc mới đây đã lọt vào vòng chung kết Miss World Vietnam 2022. Nguyễn Thị Hoài Ngọc chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả, không chỉ bởi sự giản dị thân thiện mà còn nhờ khuôn mặt khả ái thánh thiện, được nhận xét mang nhiều nét "hao hao" Hạ Vi, Đặng Thu Thảo… Đông đảo khán giả giành lời khen cho vẻ đẹp trong sáng cùng thần thái của người đẹp 9X mang phong cách thanh lịch, kín đáo trong suốt quá trình dự thi Miss World Vietnam 2022.

Người đẹp Hà thành Nguyễn Thị Hoài Ngọc gây chú ý bởi nhan sắc dịu dàng đằm thắm.

Đến với cuộc thi sắc đẹp và trí tuệ uy tín, nữ sinh năm thứ 3 ngành quản trị khách sạn trường Đại học Thăng Long có thành tích học tập cao: 3.4 GPA, ham học hỏi tiếng Anh và Hàn và rất hoạt bát và năng nổ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, điểm gây ấn tượng nhất ở Hoài Ngọc là câu chuyện giản dị mà sâu sắc nói về lý do ghi danh thi Miss World.

Theo đó, người đẹp 9X đã giấu bố mẹ, một mình chuẩn bị từ lúc nộp hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển cho tới lúc được gặp ban giám khảo và nhận thông báo vinh dự vào ngôi nhà chung cùng 60 cô gái ưu tú nhất tại cuộc thi năm nay. Từ nhỏ vốn là cô con gái yếu ớt, ít nói và hiếm khi chia sẻ đời tư lên mạng xã hội, cho tới khi Hoài Ngọc nằm trong danh sách các thí sinh triển vọng, bạn bè không khỏi bất ngờ xen lẫn tò mò.

Nguyễn Thị Hoài Ngọc đã quyết tâm giảm cân để thi Hoa hậu. Cô muốn truyền thông điệp lạc quan, tích cực đến với nhiều cô gái trẻ.

Trước khi đến với Miss World Vietnam 2022, Hoài Ngọc chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc, cũng không đến từ một "lò luyện" chuyên nghiệp hay có "bệ phóng" nâng đỡ. Điều mà Hoài Ngọc mang tới chương trình không phải cái gì quá khác biệt hay hoàn hảo mà nó bắt nguồn từ hành trình vượt qua mặc cảm bản thân để tự tin khẳng định chính mình, sống là mình và mong muốn truyền động lực tích cực tới các bạn trẻ gặp hoàn cảnh như cô nói riêng và tất cả mọi người.

Đó là câu chuyện về hành trình giảm cân, vượt qua nỗi mặc cảm trong quãng thời gian khó khăn, tự dằn vặt, chán ghét bản thân khi liên tục bị miệt thị ngoại hình. Thời điểm đó, Hoài Ngọc nặng 65kg, nhiều hơn hiện tại 10 kg.

Người đẹp Hà thành Nguyễn Thị Ngọc Hoài: Vượt qua áp lực cân nặng như thế nào?

Nguyễn Thị Hoài Ngọc đã chọn cách vượt qua và thay đổi: "Tôi đã đứng lên và hành động, thay đổi cuộc sống của mình từ những thói quen hàng ngày như: đọc sách nhiều hơn, học thêm kỹ năng mới, loại bỏ những thói quen xấu. Tôi đã cố gắng nỗ lực quyết tâm giảm cân bằng việc tập luyện cường độ cao mỗi ngày từ 3-5 tiếng cả sáng và chiều kết hợp với ăn uống lành mạnh hơn. Kết quả sau 2 tháng tôi đã giảm được 12kg, nó không chỉ dừng lại ở việc giảm cân mà nó đã trở thành thói quen sống hàng ngày của bản thân tôi".

Cận gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thị Hoài Ngọc.

Hiện tại, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp như mong muốn mà Hoài Ngọc còn luyện được thái độ sống tích cực. Cô tự tin và tràn đầy năng lượng để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Và vượt qua hàng ngàn thí sinh ưu tú để lọt top 61 Miss World Vietnam 2022 là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực và năng lực của Hoài Ngọc.

"Đối với tôi vẻ đẹp không chỉ toát ra từ vẻ bề ngoài mà nó còn là vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mình, là vẻ của tri thức và trái tim ấm áp, là chính con người của mình không phải bất kỳ một ai khác. Tôi muốn mang câu chuyện này của mình đến cuộc thi để có thể lan tỏa được những kinh nghiệm cũng như năng lượng tích cực cho các bạn trẻ ngày nay. Với thông điệp 'Stop comparing yourself, Be yourself, Love yourself and Speak yourself', tôi làm được thì chắc chắn các bạn cũng sẽ làm được", Hoài Ngọc chia sẻ.

Nhan sắc của Nguyễn Thị Hoài Ngọc được dự đoán sẽ lọt vào top cao.

Bên cạnh đó, cô cũng muốn truyền năng lượng tích cực, cổ vũ mọi người yêu thương và tự hào khi là bản thể duy nhất: "Mình là chính mình chứ không phải người khác nói và chỉ có bản thân mình mới tự giúp được mình".

