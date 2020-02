Người đẹp gặp sự cố hớ hênh nhạy cảm ngay trên thảm đỏ

Thứ Năm, ngày 27/02/2020 10:44 AM (GMT+7)

Pha "suýt lộ ngực" của một nữ diễn viên gây chú ý khi cô đang sải bước trên thảm đỏ.

Ngày 26/2 (theo giờ địa phương), LHP Quốc tế Berlin lần thứ 70 diễn ra tại Đức với sự góp mặt của một số ngôi sao trong các buổi công chiếu phim. Một sự cố xảy đến với người đẹp Svetlana Dragayeva khi cô suýt lộ ngực ngay trên thảm đỏ.

Chiếc váy cúp ngực trễ nải giúp người đẹp khoe được vẻ gợi cảm nhưng lại trở nên "phản chủ" khi bị tụt xuống.

Ngoài ra, thảm đỏ đón chào sự xuất hiện của Elle Fanning (trái) và Salma Hayek (phải) có mặt trong buổi ra mắt phim The Roads Not Taken.

Elle Fanning xinh đẹp như công chúa với trang phục được may riêng. Cô đóng vai nữ chính trong phim truyền hình hợp tác Anh, Mỹ "The Roads Not Taken". Vẻ rạng rỡ của Elle Fanning nhận được nhiều khen ngợi.

Cate Blanchett (phải) hơn 50 tuổi vẫn rất sang trọng và quyến rũ. Nữ minh tinh là diễn viên chính của phim "Stateless". Cate chụp ảnh cùng người bạn diễn Yvonne Strahovski trên thảm đỏ Berlin.

Yvonne (phải) 37 tuổi mang vẻ đẹp kiều diễm và chiều cao lý tưởng 1,76 m. Cô diện đầm đỏ ấn tượng đi bên cạnh người chị đồng nghiệp mà cô luôn ca tụng.

Dàn diễn viên của "Stateless" từ trái qua phải: Asher Keddie, Jai, Cate, Yvonne Strahovski, Soraya và Dominic West.

Trên thảm đỏ buổi công chiếu phim “The Woman Who Ran” nằm trong khuôn khổ LHP Berlin, cặp đôi diễn viên Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo nhận được nhiều chú ý. Cả hai vẫn luôn bị cư dân mạng Hàn chỉ trích vì bê bối ngoại tình.

Bất chấp dư luận Hàn, nữ diễn viên vẫn luôn sánh bước bên người tình già trong nhiều sự kiện Liên hoan phim quốc tế. Trước đó cô vướng tin đồn bầu bí nhưng sự hiện diện lần này trên thảm đỏ Berlin đã xóa tan mọi nghi vấn.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo công khai chuyện tình cảm vào tháng 3/2017 trong khi đạo diễn vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Cả hai bị "ném đá" vì Kim Min Hee mang tiếng "kẻ thứ ba" còn đạo diễn Hong bị coi là người chồng phụ bạc. Năm 2018, hai người đã dọn về sống chung tại Hannam.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/nguoi-dep-gap-su-co-ho-henh-nhay-cam-ngay-tren-tham-do-1062608.htmlNguồn: http://danviet.vn/sao/nguoi-dep-gap-su-co-ho-henh-nhay-cam-ngay-tren-tham-do-1062608.html