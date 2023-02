Người đẹp cho chồng kém 18 tuổi 20 triệu/tháng tiêu vặt, "hoa hậu World Cup" lấy phi công trẻ thì sao?

Mới đây, thông tin hoa hậu Hàn Quốc năm 1997 Ham So Won cùng chồng kém 18 tuổi - Trần Hoa sang Việt Nam sinh sống và làm việc nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

Hình ảnh mới của cặp đôi tại Việt Nam

Cả hai liên tục chia sẻ hình ảnh đi ăn, đi chơi tại Việt Nam lên mạng xã hội. Được biết, vợ chồng cựu Hoa hậu đã chuyển đến Việt Nam từ đầu năm 2023. Người đẹp dự định chuyển sang kinh doanh, dạy tiếng Trung và tiếng Anh, trong khi chồng cô - Trần Hoa có thể tham gia các hoạt động giải trí. Con gái của họ đang học ở một trường tiểu học Anh - Hàn.

Ham So Won và chồng kém 18 tuổi kết hôn vào năm 2018, sau 1 năm hẹn hò, bất chấp sự phản đối từ gia đình. Năm 2021, cặp đôi gây chú ý khi tham gia show thực tế Taste of Wife. Một số khán giả phát hiện cặp vợ chồng lừa dối người xem. Nữ diễn viên nói đang ở biệt thự của cha mẹ Trần Hoa tại Quảng Châu, Trung Quốc nhưng đây thực chất là căn nhà họ thuê để ghi hình nhằm ngụy tạo gia thế giàu có của Trần Hoa. Trên thực tế, anh cũng không phải là ông chủ của một cửa hàng thời trang có 100 nhân viên như những gì được giới thiệu.

Trần Hoa có xuất thân bình thường. Mỗi tháng, anh đều phải xin vợ tiền tiêu vặt. Anh cho biết bà xã Ham So Won đưa cho anh 1 triệu Won (tương đương 20 triệu đồng), còn lại những khoản tiền anh kiếm được đều đưa hết cho vợ.

Cả hai từng có thời gian trục trặc hôn nhân

Trước làn sóng chỉ trích, Ham So Won sau đó thừa nhận nói dối, xin lỗi khán giả, đồng thời rút khỏi chương trình. Cũng trên sóng Taste of Wife, Ham So Won thể hiện nhiều hành vi gây tranh cãi như đối xử thiếu tinh tế với chồng, ghen tuông vô cớ, bỏ bê con cái. Lúc này, hôn nhân của hoa hậu và chồng có nguy cơ tan vỡ. Ham So Won sau đó đã cố gắng làm hòa với ông xã, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Cả hai được khen ngợi đẹp đôi, Ham So Won ngày càng trẻ trung

Hiện tại, cả hai ít tham gia các hoạt động giải trí, tập trung kinh doanh, vun vén gia đình và chăm sóc con gái nhỏ. Trên trang Instagram cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi ăn, vui chơi cùng nhau. Ham So Won cũng dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, cô gặp bạn bè, đi làm đẹp.

Shim Mina và chồng trẻ

Cùng với Ham So Won, cuộc sống của Shim Mina - nữ ca sĩ xuất hiện trong tiết mục cổ vũ World Cup 2002 và được truyền thông châu Á ưu ái gọi là "Hoa hậu World Cup" và chồng kém 17 tuổi - Ryu Philip cũng gây chú ý không kém. Cặp đôi kết hôn vào 7/2018 và vấp phải không ít lời bàn tán, dị nghị từ công chúng vì chênh lệch tuổi tác.

Sau gần 5 năm kết hôn, cặp đôi ngày càng hạnh phúc, ngọt ngào. Trên trang Instagram cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, nói những lời động viên, ủng hộ đối phương trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Shim Mina tiết lộ cô khó sinh con vì đã ngoài 40 tuổi. Hai vợ chồng từng thử thụ tinh ống nghiệm nhiều lần nhưng thất bại.

Cô ngày càng trẻ trung, xinh đẹp

Ở tuổi 50, Shim Mina vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thân hình thon gọn nhờ sở thích tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là bộ môn múa cột. Cô cũng giữ chế độ ăn uống khoa học mỗi ngày.

