"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh: 57 tuổi vẫn là "trai tân", gây tò mò bởi chuyện sắp lấy vợ

Thứ Tư, ngày 02/10/2019 08:12 AM (GMT+7)

Diễn viên Quốc Khánh đã 57 tuổi nhưng vẫn khiến khán giả thắc thỏm bởi chuyện bao giờ lấy vợ.

Táo quân 2019 Sự kiện:

Tháng 2/2019, diễn viên Quốc Khánh - "Ngọc Hoàng" quen thuộc của chương trình "Táo Quân" suốt 15 năm qua - bất ngờ thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân. Anh đăng tải một bức ảnh chụp cận cảnh bàn tay mình với chiếc nhẫn.

Điều khiến khán giả tò mò là bạn thân của anh là diễn viên Quế Hằng lại úp mở: "Có động, có động". Lúc này nhiều người nhận ra chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của nam diễn viên Quốc Khánh.

Quốc Khánh dí dỏm cùng "Bắc Đẩu" Công Lý

Nghi vấn "Ngọc Hoàng" sắp chấm dứt cuộc đời độc thân ở tuổi 57 rộ lên qua những cuộc đối thoại ngắn và đầy ẩn ý của bạn bè Quốc Khánh.

Khi một người hỏi Quế Hằng: "Là thật à bác ơi", Quế Hằng đáp: "Ngạc nhiên chưa? Là thật đấy". Thông tin này khiến nhiều người tin vì Quốc Khánh và Quế Hằng là đôi bạn thân thiết, họ cùng học khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam và công tác tại Nhà hát này 40 năm qua.

Tuy nhiên trong khi mọi người cuống cuồng mong thông tin là sự thật thì Quốc Khánh không "đả động" đến. Gần hết năm trôi qua, anh vẫn giữ nguyên tình trạng độc thân bền vững của mình.

Vừa "thoát vai", anh lại trở thành người đàn ông nghiêm túc

Đây không phải là lần đầu "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh bị đồn thổi. Nhiều năm qua vì tuổi đã xế chiều nhưng vẫn chưa lập gia đình nên anh liên tục bị hỏi chuyện "cưới vợ". Nhiều đồn thổi ác ý còn đặt dấu chấm hỏi cho nghi án giới tình của anh.

Trước những tò mò của mọi người về chuyện riêng tư, Quốc Khánh bày tỏ: "Tất nhiên, đời tôi phải có đàn bà chứ, nếu không thành hâm à? Tình yêu là một phép màu. Nó làm cho con người ta trẻ lại, luôn vui cười và thấy cuộc sống tươi đẹp. Vợ có thể thiếu nhưng tình yêu thì… không thể. Người ta nói tôi thế kia là hồ đồ đấy. Việc ấy tôi không cần giải thích hay thanh minh, cũng chẳng phải suy nghĩ làm gì cho nhẹ cái đầu. Người ta đồn này, đồn nọ không quyết định điều gì trong cuộc sống của tôi. Nếu ai chơi với tôi, hiểu tôi thì sẽ cảm thông việc tôi chưa lập gia đình, chứ không phải tò mò, soi xét".

Những năm đầu 2000, Quốc Khánh là diễn viên quen mặt với nhiều vai diễn gây chú ý

Nhắc đến Quốc Khánh, người ta nhắc đến một nghệ sĩ tài hoa với nhiều vai diễn cả trên truyền hình lẫn sân khấu. Đặc biệt, vai diễn "Ngọc Hoàng" đã đi theo anh và tạo nên thương hiệu riêng của Quốc Khánh.

Ai nhìn Quốc Khánh cũng nghĩ anh là chàng trai có thân hình gầy gò, gương mặt toát lên vẻ khắc khổ, nhiều người nghĩ chắc anh phải là một chàng trai đến từ những miền quê nghèo, lam lũ, cực nhọc. Sự thật, anh là người Hà Nội gốc, nhà chỉ có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ 1978 đến 1982. Ngày ấy cùng học với anh có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: Trung Anh, Quế Hằng, Đỗ Kỷ...

Không ai nghĩ người đàn ông có gương mặt khắc khổ "quê quê" này lại là "trai Hà Nội" gốc

Hơn 30 năm sống bằng nghệ thuật, trải mình qua đủ vai diễn nhưng ngoài đời thực anh vẫn không làm "tròn vai". Dù là con trai duy nhất nhưng Quốc Khánh vẫn nợ mẹ một nàng dâu dù là con trai duy nhất. Như bao người mẹ khác, bà thường xuyên giục anh lấy vợ để yên lòng nhưng anh vẫn lần nữa.

Kể về chuyện này, Quốc Khánh tâm sự: “Nhà có hai chị em, chị gái lớn đã lập gia đình, con cháu trưởng thành nên mẹ già cũng muốn tôi mau chóng yên bề gia thất để bà được bế cháu nội. Đợt trước, bà còn giục, thúc ép nhưng ép mãi chẳng được, dỗ ngược xuôi cũng không xong nên đành… bó tay”.

Nói về lý do mãi không chịu lấy vợ, Quốc Khánh 57 tuổi trải lòng: "Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã làm vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai... mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình cơ chứ”.

Khoảnh khắc xúc động của nghệ sĩ Quốc Khánh khi nói về mẹ. Ảnh: VietNamNet

Hiện tại, Quốc Khánh vẫn sống độc thân trong căn nhà nhỏ. Phòng riêng của anh chỉ vỏn vẹn 10m2. Chia sẻ về nơi ở của mình, Quốc Khánh tâm sự: "Phòng riêng của tôi chật hẹp, chỉ khoảng 10m2 thôi. Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như giường tủ, bàn ghế đều phải chế mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau”.

Còn với người mẹ đã khuất, anh tình yêu thầm lặng và da diết. "Trước kia khi mình về nhà, mở cánh cửa để bước vào trong, nhìn vào cái góc buồng bao giờ cũng có cái giường của mẹ nằm đấy, nhưng bây giờ không còn nữa. Tôi vẫn tự động viên mình rằng, câu chuyện đau đớn đó ai rồi cũng sẽ trải qua, nên cố gắng vượt lên", "Ngọc Hoàng" trải lòng.

Đối mặt với nỗi cô đơn trong tương lai khi không có vợ, nam nghệ sĩ ngậm ngùi: "Tôi cũng nghĩ rồi, xác định rồi. Có thể bây giờ mình thấy thỏa mái sung sướng với cuộc sống tự do, nhưng về sau mình khổ. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Ở giữa ngã 3 đường, tôi muốn chọn con đường nào? Chọn cuộc sống vợ con hạnh phúc ràng buộc, hay chọn cuộc sống tự do cô đơn? Bây giờ mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn không ai chăm sóc".