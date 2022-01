Ngọc Hân cùng dàn Á hậu mặc áo dài mỏng tang trong ngày đông lạnh

Dàn mỹ nhân đều khoe sắc với trang phục áo dài trong thời tiết mùa đông lạnh và thực hiện nguyên tắc 5K.

Trong buổi gặp gỡ để khởi động chiến dịch mới của “Chủ nhật Đỏ” tại Hà Nội, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Hoàng Anh, Huyền My và dàn người đẹp Bảo Vân, Phù Bảo Nghi, Lê Thanh Tú đã có mặt ủng hộ cho chương trình. Sự kiện diễn ra trong tình hình dịch bệnh tại thủ đô ngày càng phức tạp nên các người đẹp đều thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K bảo vệ sức khoẻ. Dàn mỹ nhân đều khoe sắc với trang phục áo dài trong thời tiết mùa đông lạnh. Trong khi Hoàng Anh, Bảo Vân, Bảo Nghi, Thanh Tú chọn áo dài cách tân với tông màu pastel ngọt ngào, nằm trong bộ sưu tập áo dài Tết do Hoa hậu Việt Nam 2010 thiết kế, Huyền My lại diện áo dài đỏ của NTK Kenny Thái.

Lần thứ 9 hiến máu, Ngọc Hân là hoa hậu rất chăm chỉ đi hiến máu

Ngọc Hân cho biết, cô đã có hơn 10 năm đồng hành cùng chương trình "Chủ nhật Đỏ" và được mọi người tặng cho danh hiệu Hoa hậu hiến máu nhiều nhất. Đến nay, cô đã có 9 lần tình nguyện hiến máu và nhiệt tình kêu gọi người dân tham gia đóng góp vào ngân hàng máu cho các bệnh viện.

"Tôi thấy 9 lần hiến máu của mình vẫn rất nhỏ bé so với các anh chị đã hiến máu 20-30 lần. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, giúp nhiều người bệnh có cơ hội được điều trị kịp thời, hồi phục sức khoẻ”, cô nói. Hoa hậu còn tiết lộ, thời gian tới cô sẽ tự thiết kế một trang phục dành riêng cho "Chủ nhật Đỏ" để bày tỏ tấm lòng với chương trình. Vì có lịch đi công tác vào đúng ngày chương trình khai mạc (16/1) nên Ngọc Hân đề xuất được hiến máu ngay sau buổi gặp gỡ.

Ngọc Hân và Hoàng Anh cùng hiến máu sau buổi gặp gỡ

Á hậu Hoàng Anh cũng đăng ký hiếu máu cùng đàn chị tại sự kiện dù gần đây cô liên tục sút cân do bận rộn kinh doanh. "Gái hai con" tâm sự, trước đây khi chưa lập gia đình cô vẫn thường xuyên hiến máu nhưng sau khi làm mẹ, sức khoẻ cô không ổn định để đăng ký tham gia chương trình. Lần này cô muốn làm một điều ý nghĩa để góp phần truyền tải thông điệp ý nghĩa, nhân văn.

Đã 8 lần tham gia "Chủ nhật Đỏ", Huyền My có rất nhiều ấn tượng đặc biệt về chương trình. “Lần này chiến dịch được tổ chức trước dịp Tết Nguyên đán trong điều kiện thời tiết rất lạnh nhưng tôi mong mọi người hãy cùng chung tay bởi thời điểm này vẫn đang rất khan hiếm máu cho bệnh nhân”, Á hậu nói.

Á hậu Huyền My kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay hiến máu nhân đạo

Ngoài Ngọc Hân, Hoàng Anh, Huyền My, 3 người đẹp Bảo Vân, Phù Bảo Nghi và Lê Thanh Tú cũng thường xuyên đồng hành cùng "Chủ nhật Đỏ" từ khi là thành viên trong "gia đình" Hoa hậu Việt Nam.

Gần dịp Tết Nguyên đán, Ngọc Hân vô cùng bận rộn với nhiều hoạt động. Không chỉ điều hành kinh doanh thương hiệu áo dài riêng, cô còn đảm nhận vai trò giám đốc đối ngoại cho một tập đoàn kinh tế. Liên tục di chuyển nhiều nơi để làm việc trong tình hình ca mắc Covid-19 tăng cao, Ngọc Hân rất ý thức bảo vệ sức khoẻ. Cô liên tục test nhanh tại nhà hoặc tại các sự kiện để phòng tránh Covid-19.

Huyền My cũng có lịch làm việc căng thẳng khi vừa chạy show event vừa làm MC Thể thao cho một kênh truyền hình. Riêng Hoàng Anh lại tập trung vào sự nghiệp kinh doanh thời trang và salon tóc.

