Ngỡ ngàng với quá khứ đen nhẻm của dàn sao nhí đình đám

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 13:54 PM (GMT+7)

Từng thừa nhận ngày bé không một ai khen xinh đẹp nhưng nhan sắc hiện tại của mỹ nhân phim "Mặt trăng ôm mặt trời" khiến ai cũng trầm trồ.

Dương Tử

Những ngày gần đây, Dương Tử đang là một trong những cái tên nhận được nhiều chú ý của khán giả sau thành công của bộ phim Cá mực hầm mật. Ít ai biết, Dương Tử vốn dĩ là sao nhí đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Sinh năm 1992 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Dương Tử dấn thân vào giới giải trí từ năm 7 tuổi với vai Châu Quỳnh trong Rời núi thế này. Các tác phẩm tiêu biểu mà sao nhí họ Dương từng góp mặt có thể kể đến Hiếu Trang bí sử, Nhà có trai có gái, Danh gia vọng tộc, Thiếu niên Khang Hy, Duyên phận, Nhật ký nữ sinh, Trưởng thành không dễ dàng, Ngô Thừa Ân và Tây du ký...

Sau đó, Dương Tử bứt phá bằng loạt vai nữ chính và thứ chính trong loạt tác phẩm ăn khách như Chiến Trường Sa, Hoan lạc tụng, Tru Tiên: Thanh Vân chí, Yangko Dance, Bạch Xà truyện, Hương mật tựa khói sương... Cô từng được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ở dòng phim cổ trang tại lễ trao giải Hoa Đỉnh với vai diễn trong Hương mật tựa khói sương.

Năm 2019, Dương Tử liên tiếp góp mặt trong loạt phim đình đám như Cá mực hầm mật, Chàng trai Mạc Cách Ly của tôi và phim điện ảnh Liệt hỏa Anh hùng.

Ngoài gia tài phim đồ sộ, Dương Tử cũng là mỹ nhân tích cực tham gia các show truyền hình thực tế. Cô nàng ghi điểm bởi cá tính mạnh mẽ, độc lập trong show Cao năng thiếu niên đoàn và mới đây là Nhà hàng Trung Hoa mùa 3.

Nếu như ngày nhỏ, Dương Tử được khen ngợi bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng nụ cười đáng yêu thì khi trưởng thành, mỹ nhân 9X thật sự đã có màn lột xác ấn tượng bởi gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt, không ít đồng nghiệp đều dành lời khen ngợi cho Dương Tử bởi sự hoạt bát, đáng yêu của cô nàng trên phim trường.

Ở tuổi 27, Dương Tử được đánh giá là một trong những hoa đán 9X hàng đầu hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ.

Quan Hiểu Đồng

Cũng là sao nhí đình đám như Dương Tử nhưng Quan Hiểu Đồng còn đóng phim trước cả đàn chị. Ngay từ khi lên 4 tuổi, Quan Hiểu Đồng đã tham gia đóng phim. Đôi mắt to tròn cùng gương mặt ngây thơ, trong sáng của nữ diễn viên sinh năm 1997 khiến khán giả yêu mến.

Cô nàng được mệnh danh là "em gái quốc dân" nhờ vẻ đẹp thanh khiết, ngọt ngào. Quan Hiểu Đồng từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim đình đám như Vô cực, Họa bì 2, Thích Lăng, Phi thành vật nhiễu 2, Tái sinh duyên, Công chúa Đại Lý, Hồng y phường, Quái Hiệp Nhất Chi Mai, Không phải hoa chẳng phải sương, Đường Sơn đại địa chấn (bản truyền hình)...

Quan Hiểu Đồng cũng được đánh giá là sao nhí dậy thì thành công bởi màn lột xác hoàn hảo. Từ sao nhí đáng yêu, Quan Hiểu Đồng khiến nhiều người trầm trồ bởi chiều cao 1m72, đôi chân dài miên man cùng gương mặt trái xoan xinh đẹp.

Hiện nay, Quan Hiểu Đồng đang là ngôi sao nữ nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng và truyền thông. Người đẹp 22 tuổi có cơ hội thử sức với các nhân vật chính và thứ chính trong một số bộ phim như Cực quang chi luyến, Phượng tù hoàng, Điềm mật bạo kích, Như ảnh tùy tâm, Hiên Viên kiếm: Hán chi vân...

Với gu thời trang ấn tượng, Quan Hiểu Đồng cũng nhận được nhiều lời mời làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng nổi tiếng. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô luôn khiến nhiều người trầm trồ bởi gu thời trang cá tính ấn tượng.

Về đời tư, Quan Hiểu Đồng và cựu thành viên nhóm nhạc EXO Lộc Hàm đã có hơn 2 năm hẹn hò. Dù bận rộn với công việc nhưng cặp đôi luôn dành thời gian cho nhau.

Tống Tổ Nhi

Sinh năm 1998 tại Thiên Tân (Trung Quốc), Tống Tổ Nhi cũng tham gia diễn xuất từ năm mới 7 tuổi. Dù không quá nổi đình nổi đám nhưng Tống Tổ Nhi vẫn gây ấn tượng qua vai Na Tra trong phim Bảo Liên đăng tiền truyện. Một số bộ phim khác mà Tống Tổ Nhi từng tham gia lúc nhỏ có thể kể đến Mật lệnh 1949, Biển rộng trời cao, Người là thiên sứ...

Sau nhiều năm học tập ở nước ngoài, mới đây, Tống Tổ Nhi vừa trở về Trung Quốc và thi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Màn tái xuất của Tống Tổ Nhi khiến nhiều người bất ngờ bởi sự khác biệt về diện mạo.

Vẫn là đôi mắt sắc lẻm, sống mũi cao, thẳng nhưng Tống Tổ Nhi của hiện tại đã xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.

Cô cũng trở lại làng giải trí với các vai diễn trong Thời đại niên thiếu của chúng ta, Dạ Thiên Tử, Gossip High... Dự án mới nhất của Tống Tổ Nhi là phim truyền hình Nhịp tim trên đầu lưỡi, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tiêu Đường Đông Qua.

Lý Lan Địch

Lý Lan Địch sinh năm 1999, người dân tộc Hồi. Cô đã đóng phim từ khi còn nhỏ và được yêu mến bởi gương mặt đáng yêu như thiên thần. Năm 2009, khi mới lên 10 tuổi, Lan Địch đảm nhận vai Nhạc Nhạc trong bộ phim điện ảnh đầu tiên mang tên Yêu Người Thua Bởi Ai.

Sau đó cô xuất hiện trong làng loạt bộ phim như Kiếm Hiệp Tình Duyên – Tàng Kiếm Sơn Trang, Bí Quả và Pháp Sư Vô Tâm 2, Xin Chào, Ngày Xưa Ấy...

Đến 2016, Lan Địch đạt được danh hiệu Nữ diễn viên trẻ tiềm năng tại Hội nghị điện ảnh Thanh Hải Tây nhờ bộ phim Kỳ Vương Thiếu Niên.

Hiện tại, Lý Lan Địch càng lớn càng xinh đẹp và dần trở thành nàng thơ mới của Cbiz.

Kim So Hyun

Là một trong những sao nhí đình đám của làng giải trí Hàn Quốc nhưng Kim So Hyun lại từng tiết lộ rằng hồi bé cô chưa được một ai khen xinh. Thậm chí, nhiều người còn thẳng thắn nhận xét là Kim So Hyun có nhan sắc thua kém hơn bạn bè đồng lứa rất nhiều. Làn da đen cùng mái tóc khá quê mùa khiến Kim So Hyun không mấy nổi bật.

Dù vậy, Kim So Hyun lại nhận được cảm tình từ khán giả nhờ vào khả năng diễn xuất tự nhiên cùng vẻ đáng yêu.

Tham gia diễn xuất từ khi mới 8 tuổi, nữ diễn viên sinh năm 1999 đã có gia tài phim khá đồ sộ. Năm 2007, cô tham gia vào phim “Người đàn bà hạnh phúc”, kể từ đó với những vai diễn khác nhau, kỹ năng diễn xuất của cô ngày càng được trau dồi và cô cũng có nhiều cơ hội hơn để phát triển sự nghiệp.

Năm 2012, cô tham gia vào bộ phim “Mặt trăng ôm mặt trời”, cũng từ bộ phim này, cái tên và gương mặt của cô càng ngày càng quen thuộc với khán giả Châu Á. Sau này qua các bộ phim “Hoàng tử gác mái”, “Nhớ em” “Đôi tai ngoại cảm” và những bộ phim nổi tiếng khác nữa, cái tên Kim So Hyun ngày càng “nổi như cồn” với khán giả yêu phim Hàn.

Tuy nhiên, bộ phim đưa cái tên Kim So Hyun lên đỉnh cao là “Who are you – School 2015″. Khán giả đã đánh giá rất cao khả năng nhập vai của cô bạn trong bộ phim này.

Những năm gần đây, Kim So Hyun liên tục tham gia vào các dự án phim được đánh giá cao như Chiến nào ma kia, Yêu tinh... Dù là phim hiện đại hay cổ trang, cô đều làm tốt vai diễn của mình.