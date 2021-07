Ngỡ ngàng cuộc sống của Can Lộ Lộ sau 8 năm bị cấm sóng

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 18:48 PM (GMT+7)

Người đẹp 8X lần đầu nói rõ về mối quan hệ với tình tin đồn hơn 22 tuổi sau thời gian mất hút khỏi làng giải trí.

Can Lộ Lộ là cái tên ồn ào nhất showbiz Trung Quốc từ năm 2011 với clip tắm trần tuyển chồng do chính mẹ ruột tung lên internet. Ngay sau đó, người đẹp 8X đi theo hình ảnh khoe thân, tạo dựng chiêu trò để nổi tiếng. Tới năm 2013, cô đào 8X bị cấm xuất hiện trên đài truyền hình vì chụp ảnh cho trang bìa tạp chí FHM Singapore quá bạo. Ngoài ra, Can Lộ Lộ còn bị dư luận kêu gọi "đuổi" khỏi showbiz vì làm xấu mặt làng giải trí.

Sau 8 năm bị cấm sóng, cuộc sống của người đẹp sinh năm 1985 khiến nhiều người tò mò khi tên tuổi cô ít được truyền thông nhắc đến. Mới đây, trên trang cá nhân, Can Lộ Lộ khoe loạt ảnh đi du lịch ở khu thắng cảnh Thúy Trúc Kiều Uyển ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong ảnh, nữ diễn viên 36 tuổi mặc đồ giản dị, kín đáo. Chân dài được khen trông trẻ đẹp và đằm thắm hơn ở tuổi U40.

Từ sau khi bị cấm sóng, Can Lộ Lộ đã ở "ẩn" gần như mất tích khỏi showbiz khi không được người hâm mộ và truyền thông quan tâm. Người đẹp 8X chỉ nhận được những lời mời tham gia sự kiện thương mại nhỏ, đi hát quán bar.... Bên cạnh đó, cô cũng thay đổi phong cách ăn mặc từ hở hang, sexy đến kín đáo, thanh lịch hơn.

Theo dõi trang cá nhân của Can Lộ Lộ, nhiều người bất ngờ khi thấy cô đăng ảnh selfie cùng đạo diễn Đặng Kiến Quốc. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm bị "cấm sóng", người hâm mộ mới thấy cô công khai đăng ảnh bên người tình tin đồn từng gây "bão" showbiz năm 2013.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Can Lộ Lộ cho biết, mình và đạo diễn U60 chỉ là bạn bè lâu năm, không giống như những gì báo chí đăng tải. "Nguyện cầu tình bạn của tôi và đạo diễn Đặng Kiến Quốc mãi trường tồn theo thời gian. Đạo diễn Đặng nói lý do anh ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tôi vì nhiều năm qua, mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi", Can Lộ Lộ viết.

Thời điểm năm 2013 - 2014, Can Lộ Lộ là cái tên "thống trị" showbiz Hoa ngữ với những màn khoe thân phản cảm. Khi đó, cô vướng tin đồn cặp kè với đạo diễn Đặng Kiến Quốc - người hơn cô 22 tuổi. Thậm chí, còn có thông tin cặp đôi chú - cháu sẽ tổ chức lễ đính hôn vào ngày 4.6.2013 tại Thâm Quyến.

Thời điểm đó, Can Lộ Lộ và đạo diễn U60 liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Cả hai có nhiều hành động và lời nói ám chỉ chuyện tình cảm. Sau khi mỹ nhân 8X bị "cấm sóng", đạo diễn sinh năm 1963 cũng lặng lẽ biến mất.

Người đẹp 36 tuổi chọn cuộc sống bình dị như bao người khác sau nhiều ồn ào đời tư. Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của cô đào nhận được nhiều lời khen về nhan sắc.

Do không có phim để đóng, Can Lộ Lộ chỉ tham gia một số sự kiện - triển lãm thương mại. Bên cạnh đó, người đẹp dành nhiều thời gian bên gia đình, cùng bạn bè đi du lịch.

Can Lộ Lộ và mẹ ruột - bà Lôi Bính Hiệp, người có công đưa cô vào showbiz thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Gu thời trang của hai mẹ con nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Trước đó, nữ diễn viên 8X khoe loạt ảnh và clip đi du lịch ở Hàng Châu, Trung Quốc.

