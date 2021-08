Nghệ sĩ Kim Tử Long bức xúc khi bị chỉ trích "lăng nhăng"

“Không ai muốn cuộc đời mình có nhiều vợ, nhiều chồng, tôi cũng vậy”, anh chia sẻ.

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long gây chú ý khi chia sẻ về chuyện đời tư trong một chương trình truyền hình. Nam nghệ sĩ có 5 người con, trải qua 3 đời vợ. Kim Tử Long cho biết, anh đối xử với con cái như bạn bè, có thể thoải mái trò chuyện, tâm sự về mọi điều trong cuộc sống. Nhờ cách dạy bảo này, các con của Kim Tử Long rất thân thiết với cha. Sau khi chương trình phát sóng, Kim Tử Long vấp phải những ý kiến đánh giá không hay từ phía cộng đồng mạng về việc sinh nhiều con với nhiều vợ.

Bức xúc trước điều này, nam nghệ sĩ đã livestream làm rõ trên trang cá nhân. “Ông hoàng cải lương” cho biết nghệ sĩ cũng là người bình thường, không ai muốn dính phải nhiều tai tiếng về đời tư. Cụ thể, Kim Tử Long cho biết: “Hôm nay, tôi muốn tâm sự với mọi người vì tôi đang rất buồn trước những bình luận của khán giả trên Facebook tôi. Nhiều người vào nói tôi thế này thế kia. Họ chửi tôi ghê gớm lắm, nói tôi ăn ở không tốt nên nhiều vợ, nhiều con, để con chịu cảnh cha mẹ chia ly.

NSƯT Kim Tử Long bức xúc trước những bình luận không hay về đời tư mình

Không ai muốn cuộc đời mình có nhiều vợ, nhiều chồng và nghệ sĩ như tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn có cuộc sống yên ổn một vợ một chồng lắm chứ, nhưng số phận đưa đẩy thì phải chịu chứ biết làm sao. Chẳng ai muốn sống một cuộc sống khổ sở và tai tiếng. Chúng ta sống nên rộng lượng với nhau. Một ngày nào đó bị mất đi người thân rồi chúng ta mới hiểu được cuộc sống này đang cần gì, để sống sao cho tốt”.

“Ông hoàng cải lương” mong dư luận hãy rộng lượng hơn, không vội vàng phán xét sự việc khi chưa hiểu tường tận. Kim Tử Long cho biết anh không trách móc những người chỉ trích, nói xấu mình bởi đơn giản là họ chưa tiếp xúc với anh ngoài đời.

“Ai chưa gặp tôi thì hãy gặp tôi một lần đi để thấy con người tôi thực tế như thế nào, tốt hay không tốt, chứ đừng vội phán xét về tôi như thế. Tôi không trách mọi người vì mọi người chưa gặp tôi thì làm sao biết được, chỉ nghe về tôi qua lời người nọ người kia thôi", nam nghệ sĩ bày tỏ.

NSƯT Kim Tử Long phải đóng cửa nhiều nhà hàng khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Tiếp đó, Kim Tử Long cũng lên tiếng về việc bị hiểu nhầm là hay than thở nghèo khổ. “Tôi cũng mong báo chí hãy đăng về tôi đúng sự thật, đừng nói sai sự thật nhiều quá. Chẳng hạn, một số phóng viên, nhà báo gọi điện hỏi tôi mùa dịch này thế nào, có ổn không. Tính tôi thật thà nên nói nhà hàng đã đóng cửa nhưng vẫn phải trả tiền mặt bằng hàng tháng. Đó là lời tâm sự của tôi chứ tôi không than vãn, xin xỏ ai hết.

Cuộc sống của tôi hiện tại vẫn bình yên, ổn định, tốt. Vậy mà báo chí lại viết như tôi đang than vãn, kéo theo nhiều độc giả chửi tôi chỉ biết than, lúc giàu không thấy kêu, lúc khó khăn mới than. Tôi không vỗ ngực rằng mình hơn ai. Tôi chỉ sống sao cho gia đình được an toàn, thế là đủ.

Tôi mong mọi người hiểu, nghệ sĩ cũng chỉ là con người bình thường mà thôi, cũng có những nghề tay trái, làm ăn, buôn bán để kiếm thêm. Mùa dịch này ai cũng bị ảnh hưởng, người ta hỏi thì nghệ sĩ trả lời. Vậy mà các bạn chỉ trích nghệ sĩ chúng tôi như thế, thật sự tội cho chúng tôi lắm”.

Kim Tử Long và vợ 3 Trinh Trinh

NSƯT Kim Tử Long là ngôi sao tài danh của sân khấu cải lương. Tuy nhiên, đường tình duyên của anh khá lận đận với 3 đời vợ. Nam nghệ sĩ kết hôn cùng người vợ đầu tiên, có con gái là Hoàng Kim Phụng (nghệ danh Maika). Sau đó, anh kết hôn lần hai với Cẩm Tú - em gái của cựu danh thủ Hồng Sơn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đó cũng không đi được đường dài. Ở tuổi 53, NSƯT Kim Tử Long gặp gỡ và bén duyên tình cảm với nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh kém 11 tuổi. Cuộc sống gia đình hạnh phúc hiện tại của nam nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Kim Tử Long chia sẻ anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với hai vợ cũ. Thậm chí, cả ba người vợ cùng các con đều rất vui vẻ mỗi lần gặp nhau.

